الفعالية تعود في ديسمبر 2022 بعد النجاح الباهر الذي حققته دورتها الأولى

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن ميتاكون، المعرض الأول من نوعه في المنطقة والمتخصص بالثقافة الترفيهية والذي يهدف لتحويل عالم الميتافيرس إلى واقع حقيقي، عن عودته بدورته الثانية في ديسمبر من العام الجاري بتنظيم من شركتي وان تشين إي سبورتس (OnChain Esports) ودومين إنترتينمنت (Domain Entertainment). وتسعى الجهتان المنظمتان للمحافظة على الزخم القوي الذي حققه المعرض في دورته الأولى، حيث استقطب على مدى يومين قرابة ألف ضيف من الإمارات ومختلف أنحاء العالم. وستتابع الدورة الثانية طرح النقاشات حول أحدث التقنيات المتخصصة في مجالات تكنولوجيا وألعاب البلوك تشين والرياضات الإلكترونية والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) وتقنية الويب 3 (Web3) والفنون والموسيقى والترفيه وغيرها الكثير.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كايل تشيس، المؤسس المشارك في ميتاكون: "لاقى المعرض قبولاً واسعاً وتجاوباً كبيراً، حيث أعرب الجميع عن دعمهم واهتمامهم بالتعاون معنا في سبيل تنميته وتطويره. ونحن ممتنون جداً لهذه الفرصة الثمينة التي أثبتت الأهمية الكبيرة للاجتماع بشكل فعلي، والقدرة على التواصل المباشر وتبادل الخبرات مع نظراء يشاطروننا الأفكار ذاتها، في إطار سعينا إلى استكشاف عالم الميتافيرس بشكل أكبر، وذلك بالرغم من جميع التطورات والابتكارات التي يشهدها العالم الرقمي".

وتوزعت فعاليات المعرض، الذي استمر ليومين، على أربعة محاور رئيسية، تضمنت ميتاستيج (MetaStage)، الفعالية المخصصة للجلسات والحوارات المُحفزة للفكر حول مجموعة من أكثر المواضيع رواجاً في مجال تقنية الميتافيرس؛ وميتاكونيكت (MetaConnect)، التي تضم مجموعة من ورش العمل التفاعلية التي تُركز على تقديم النصائح العملية المفيدة حول سُبل بدء الرحلة في عالم البلوك تشين؛ وميتارينا (MetaArena)، التي احتفلت بفوز كلّ من شركة كريبتو أكاديميا جيمينج من هنغاريا في لعبة سبايدر تانكس، وأمبفيرس من سنغافورة في لعبتي ثيتان أرينا وأكسي إنفينيتي، بعد سلسلة من بطولات الرياضات الإلكترونية بجوائز نقدية إجمالية بقيمة 50 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى فعالية ميتاسبيس (MetaSpaces)، التي تضم بدورها ردهة بابيس (BAPES)، كمساحة تواصل، ورواق فناني الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، ومعرض الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، إلى جانب الأكشاك المخصصة للألعاب وعروض الجهات العارضة الأخرى. كما حظي محبّو القصص المصورة بفرصة التعرف على شخصية البطلة الخارقة سلام جيرل، التي أبدعها ستان لي وويل مينيو، أخصائي الرسوم المتحركة في مارفل، عام 2000، والتي كشف عنها لأول مرة الناشر السابق في مارفل شيريل رودس، في مجموعة خاصة من 10 آلاف من الرموز الفنية المميزة (NFT).

ومن جانبها، قالت سمية سورياديردجا، المديرة الإدارية لشركة دومين إنترتيمنت، المشاركة في تنظيم ميتاكون: "نتقدم بجزيل الشكر لجميع أفراد مجتمع ميتافيرس على إيمانهم بنا وبخططنا المستقبلية لمعرض ميتاكون. ونتشرف بتقديم خدماتنا إلى الجميع، وخصوصاً الأشخاص الذين بدأوا للتو رحلتهم في استكشاف عالم الميتافيرس من خلال هذا المعرض. كما نؤكد على التزامنا التام بالتعلم والتطور بمساعدة الجميع، والعمل بجد لتحقيق الحلم الكبير والهدف الأول بترسيخ مكانة المعرض بوصفه الفعالية المتكاملة الأبرز لنقل الثقافة الترفيهية إلى الويب 3".

وقال مروان الزرعوني، عضو مجلس مستقبل العملات المشفرة العالمي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي والرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوك تشين: "أفتخر بانطلاق معرض ميتاكون لعدة أسباب، بما فيها التوسع الذي شهدته نقاشاتنا لتشمل مزيداً من القطاعات من ألعاب بلوك تشين إلى الموسيقى والفنون والترفيه، والإقبال الكبير من المشاركين وخصوصاً شريحة الشباب، مما يدل على أن جهودنا لبناء وعي جماهيري أقوى من أجل تعزيز مكانة الإمارات كواحدة من أكثر دول العالم تقدماً في مجال بلوك تشين تؤتي ثمارها، على الرغم من أننا ما نزال في بداية مسيرتنا في هذا المجال".

وشملت فعاليات المعرض إجراء مسابقة متفردة لاستعراض الأفكار الرائدة للمبدعين الشباب باسم، تحدي ميتافاتور، بتنظيم من شركة ون آند أونلي ودعم من مجلس دبي للشباب. وأشرف كلّ من ريم المصبح، المؤسسة المشاركة لشركة يونيبرونور؛ ومحمد مختار، المؤسس المشارك لشركة ون آند أونلي الدولية، على تقديم الفائزين، ريشاب جافا بابتكاره بيزا (Paisa) في فئة طلاب الجامعات، ولازاروس بينتريدس بابتكاره كوم توجيذر (Come Together) في فئة الشركات الناشئة. وحصد الفائزان جوائز نقدية، ومجموعة من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وخدمات الدعم والتوجيه والتواصل مع المستثمرين وغيرها.

ومن جهته: قال عبدالرحمن محمد، المؤسس المشارك لمعرض ميتاكون: "نؤكد على التزامنا التام، في جميع فعاليات ميتاكون، برؤية الإمارات العامة الرامية إلى ترسيخ مكانتها كدولة متطورة في مجال البلوك تشين. ونحن ممتنون جداً للدعم الذي قدمته لنا هيئة دبي للثقافة والفنون ومركز دبي للسلع المتعددة والمكتب الإعلامي لحكومة دبي عند إطلاق الدورة الأولى من المعرض. وسنواصل العمل والسير على نهج هذه الهيئات وتوجيهاتها، وسنبذل ما بوسعنا لتنمية المجتمع وتطويره، وتعزيز الوعي بالمساواة، وتقدير أهمية عالم الميتافيرس، وتشجيع الآخرين على المشاركة في هذا التوجه.. ونتطلع قدماً للترحيب بالجميع في الدورة التالية من المعرض".

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