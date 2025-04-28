

دبي، الإمارات العربية المتحدة- أستعرض « مؤتمر قمة التكنولوجيا المالية والابتكار » الذي أقيم برعاية موارد للتمويل ، بفندق بلاتزو فريساتشي بدبي مؤخراً تحت شعار "تمكين الابتكار في التمويل" ، الخبرات الرائدة في التحول الرقمي للخدمات المالية ، والابتكارات في الحلول المصرفية الأساسية ، إلى جانب الفرص الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية في دولة الإمارات ، حيث شهد المؤتمر أكثر من 300 قيادة من قيادات المؤسسات العاملة في قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية ، المتخصصة في الحلول المتقدمة للانظمة المصرفية والتحول الرقمي ، بالإضافة إلى الجامعة القاسمية بالشارقة .

حيث أستعرضت كلاً من سيدار للاستشارات الإدارية ، وماستركارد (Mastercard) ، و BML للتكنولوجيا ، و(AFS) للخدمات المالية العربية ، والجامعة القاسمية ، خلال جلسات المؤتمر أحدث ما لديهم من توجهات وابتكارات سريعة التنفيذ ، لخدمة السوق المصرفي بالدولة ، مما سيسهم في تلبية متطلبات النمو المتسارع في قطاع التكنولوجيا المالية ، والمتوقع طرحها خلال الفترة المقبلة ، مؤكدين على أنها ستحقق طفرة كبيرة في التكنولوجيا المالية الاسلامية ، ومن ثم ستسهم في تقديم خدمة مبتكرة ومتميزة لعملاء موارد للتمويل ، وتعزز من قدرات السوق الاماراتي على تقديم خدمات مصرفية حديثة ، تعمل بدورها على دعم الاقتصاد الرقمي .

من جهته أعلن سعادة راشد القبيسي الرئيس التنفيذي لموارد للتمويل ، خلال المؤتمر عن الشراكات التي نفذتها موارد للتمويل ، مع كبرى الشركات خلال الفترة الماضية سواء من داخل الدولة أو خارجها ، وكذا ألمح للاتفاقيات التي ستنفذها موارد في وقت لاحق مع كبرى المؤسسات ، واصفاً إياهم بشركاء النجاح ، ومؤكداً حرص موارد للتمويل على تقديم حلولاً مبتكرة تتوافق واحتياجات كل شريك، وليس نموذجًا واحدًا للجميع ، بما يصب في النهاية لخدمة عملاء موارد للتمويل .

وأوضح سعادته أن موارد للتمويل تحرص من خلال رؤيتها المستقبلية ، بأن تكون منصة تمكين حقيقية لشركات الكنولوجيا المالية وهو ما يعرف بالـ " فيتنيك " ، من خلال تقديم كل ما تحتاجه لإطلاق خدماتها المالية الرقمية بسرعة وكفاءة ، وتوفير بيئة متكاملة تقدم كافة الخدمات الرقمية المتكاملة ، مؤكداً على أنه ينتهج سياسة الشفافية ، واهمية المعلومات في اتخاذ القرارات الاستثمارية ، وحصد الفرص والتخطيط لكل خطوات موارد للتمويل المستقبلية ، للتغلب على كافة التحديات التي تحول دون تحقيق الاهداف المرجوة .

كما قام سعادته بتكريم شركاء النجاح ورعاة المؤتمر الذين كانوا وراء ما حققته موارد للتمويل من نجاحات وانجازات يُشهد لها من خلال عملاء موارد للتمويل والمؤسسات المالية التي تتعاون معها ، وكان من ضمن المكرمين ، BML للتكنولوجيا ، و(AFS) العربية للخدمات المالية ، "Falcon Eye فالكون آي.

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