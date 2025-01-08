

جدة: تحت شعار "السعودية تحتفل باليابان"، يعود مهرجان " ماتسوري حي" بنسخته الثانية إلى حي جميل بجدة، للاحتفال بسبعين عامًا من العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية واليابان. يقدم المهرجان الثقافي الممتد لثلاثة أيام (من 9 إلى 11 يناير 2025) تجربة استثنائية تعكس تمازج الثقافتين اليابانية والسعودية.

يجمع المهرجان أكثر من 30 مشاركًا ويقدم مجموعة مثيرة من العروض الفنية، والبائعين المختصين بالمأكولات اليابانية، وتجارب تسوق فريدة، وسوق مفتوح، وعروض أفلام، وتجارب حية، ومسابقات الكوسبلاي، وألعاب الطاولة، وغير ذلك الكثير. يأتي مهرجان "ماتسوري حي " بالتعاون مع عبد اللطيف جميل للسيارات والقنصلية العامة لليابان في جدة احتفالًا بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين اليابان والمملكة العربية السعودية.

أبرز أنشطة المهرجان:

عروض فنية عالمية: استمتعوا بالموسيقى الحية من Electronicos Fantasticos ! والفنان الصوتي دايسكي تانابي، إلى جانب مواهب سعودية مثل DesertF!sh وأكرم علي و Abstract Crew .

! والفنان الصوتي دايسكي تانابي، إلى جانب مواهب سعودية مثل وأكرم علي و . ورش عمل تفاعلية: شاركوا في أنشطة عملية مثل الرسم بالمانغا، والأوريغامي، والخط الياباني، والشعر، وتجليد الكتب اليابانية.

عروض ثقافية: شاهدوا تقاليد يابانية مثل فن تنسيق الزهور (إيكيبانا)، وصناعة الموتشي (موشي تسوكي)، وطقوس الشاي.

السوق المفتوحة: استكشفوا بازارًا حيويًا يضم حرفيين محليين ويابانيين ومأكولات أصيلة وحرفًا إبداعية.

الكوسبلاي والألعاب: انغمسوا في ثقافة البوب اليابانية من خلال مسابقة الكوسبلاي ومنطقة ألعاب الطاولة المخصصة.

عروض الأفلام: استمتعوا بعروض مختارة من الأفلام اليابانية والفرنسية في "سينما حي " بالتعاون مع " Alliance Française ".

جدول المهرجان:

الخميس، 9 يناير: افتتاح المهرجان بكلمات من "فن جميل" والقنصل العام لليابان، يتبعها عروض موسيقية وورش عمل.

الجمعة، 10 يناير: عروض الطهي، والعروض التعاونية، وورش العمل الإبداعية طوال اليوم.

السبت، 11 يناير: مسابقة الكوسبلاي، العروض الختامية، وجلسات فنية تفاعلية.

مميزات إضافية

هذا العام، يقدم المهرجان مفاجآت استثنائية تتضمن العروض الأولى لبعض المشاريع الفنية في المملكة، مع تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين. يضم المهرجان أيضًا "حي إكسبلوررز" المخصص للأطفال، والذي يقدم أنشطة تفاعلية تركز على الفنون والحرف اليابانية.

الدعوة للجمهور

الدخول مجاني ومتاح للجميع من الساعة 5 مساءً حتى 10 مساءً يوميًا. لا تفوتوا فرصة الاستمتاع بتجربة لا تُنسى تجمع بين الثقافة، الفن، والطعام في أجواء مليئة بالإبداع والتواصل الثقافي. سجلوا المواعيد وشاركونا الاحتفال!

عن فن جميل:

تدعم مؤسسة فن جميل الفنانين والمجتمعات الإبداعية، ومقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما تعمل في جميع أنحاء العالم. وقد أسستها ودعمتها عائلة جميل الخيرية. إن برامج فن جميل، التي تضم المعارض والتكليفات الفنية والأبحاث والدورات التعليمية وبناء المجتمعات، ترتكز على فهم ديناميكي للفنون بصفتها أساسية وجوهرية للحياة ومتاحة للجميع.

لفن جميل مؤسستان: حي جميل، وهو مجمع مخصص للفنون والإبداع في جدة في المملكة العربية السعودية ومركز جميل للفنون وهو مؤسسة مبتكرة للفن المعاصر في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مبادرات رقمية وشراكات مع مؤسسات دولية كبرى وشبكة من ممارسي الفنون في أنحاء العالم.

عن حي جميل:

طُور حي جميل ويُدار من قبل فن جميل كمجمّع فنون متخصص ومركز إبداعي للمملكة العربية السعودية.

انضم حي جميل لمركز جميل للفنون في دبي – الذي افتتح أبوابه في عام 2018 – في إطار جهوده لبناء مجتمعات متصلة ومرتبطة بالثقافة. صُمم حي من قبل المكتب المعماري الهندسي واي واي الحائز على عديد من جوائز، ويشير بتسميته إلى الحي، مما يدل على الطبيعة المبهجة والتعاونية للمجمّع وعزمه على الجمع بين مجموعة واسعة من التخصصات الإبداعية في وجهة واحدة.

إلى جانب متحف فنون حي، والمنصة التعليمية تعليم حي واستوديو حي فإن سينما حي هي أول مركز سمعي بصري مستقل في السعودية صممها مكتب بريكلاب المعماري في جدة. فناء حي وهو المساحة متعددة الأغراض للعروض وورش العمل والمحادثات تطل على الساحة المركزية للمجمّع المبنية على فلسفة الاستدامة والقدرة على التكيف.

ينضم إلى المساحات غير الربحية التي تديرها فن جميل سكان حي – مجموعة من المؤسسات الإبداعية المحلية الرائدة التي تتراوح من الفن والأداء المعاصر إلى التصميم والنشر ومعاهد الطهي والمقاهي والمطاعم الجديدة.

يأتي إطلاق مشروع حي جميل في عام 2021 تتويجاً لـ 75 عامًا من العمل الخيري لأسرة جميل وتماشياً مع رؤية 2030 ، التي تأتي جالبةً ثمارها مع حقبة جديدة لقطاع الفنون والإبداع في جميع أنحاء المملكة.

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