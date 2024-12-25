تستعد "مدل بيست" لإطلاق النسخة الثالثة من مهرجان "بلد بيست" في قلب جدة التاريخية يومي 30 و 31 يناير المقبل، حيث ستتحول شوارع وأسواق "البلد" العريقة إلى مسرح نابض بالموسيقى والفن والثقافة، وسيجمع المهرجان عشاق الموسيقى والثقافة من كل مكان في أحد أهم المواقع السعودية التراثية المدرجة ضمن قائمة اليونسكو، ليعيشوا تجربة فريدة تمزج بين التاريخ والعروض الموسيقية الحديثة والأجواء الإبداعية الملهمة، مع نخبة من الفنانين المحليين والإقليميين والعالميين عبر أربعة مسارح رئيسية.

وعلى مدار يومين، سيقدم المهرجان لعشاقه تجربًة فريدًة متنوعة تجمع بين الموسيقى العالمية والمحلية، تشمل موسيقى الراب، والسول، والبوب، والموسيقى الإلكترونية، وغيرها من الأنماط الموسيقية.

وستشهد أجندة اليوم الأول مشاركة مغني الراب البارز من أتلانتا "غونا"، المعروف بألبوماته الناجحة، مثل WUNNA، ومغني الراب الأمريكي "جي آي دي"، إضافة إلى نجم الراب البريطاني الأمريكي " 21 سافاج"، الحائز على جائزة الغرامي. كما تتضمن عروض اليوم الأول مشاركة المغني "مايكل كيوانوكا"، الحاصل على جائزة "ألبوم العام" لمسابقة "ميركوري" لعام 2020. أما على مستوى النجوم المحليين والإقليميين، سيشارك فنانون مثل الثنائي السعودي "دش داش"، و"ديسكو مصر"، والثنائي "سعود وفاروو"، و"غازي".

وستتواصل العروض الموسيقية المميزة في اليوم الثاني مع مشاركة الفنانة الكندية "غوستلي كيسز" بألحان البوب الحالمة التي تميزها، ومنتج الهيب هوب الأمريكي الشهير "ميترو بومين"، وأيقونة الهيب هوب "ويز خليفة"، علاوة على مشاركة فرقة الروك السعودية النسائية "سيرة"، وفرقة "هاتس آند كلابس".

واستنادًا إلى النجاح الاستثنائي لنسختيه السابقتين، يعد مهرجان "بلد بيست" زواره بتجربًة ثقافيًة شاملًة تتيح لمحبي الموسيقى والثقافة فرصة لإستكشاف الإرث العريق والثري الذي يتميز به حي البلد، من خلال استخدام أحدث تقنيات الإسقاط الضوئي، والفنون التفاعلية.

وبالإضافة إلى كونه أحد أبرز المهرجانات الموسيقية في المملكة، يحتفي "بلد بيست 2025" بالمواهب المحلية، ويدعم مجتمع الحرفيين والشركات الصغيرة من خلال شراكات مجتمعية هادفة، لضمان تحقيق تأثير إيجابي ومستدام على المشهد الثقافي. وانطلاقًا من التزام راسخ بالحفاظ على سلامة المواقع التاريخية، تُجري "مدل بيست" الإجراءات واختبارات الصوت اللازمة لحماية المباني الأثرية من أي تأثيرات صوتية.

وقال أحمد العماري (بالو)، الرئيس التنفيذي الإبداعي في "مدل بيست"، "نعود مجددًا إلى مهرجان "بلد بيست" بطيف متنوع من التجارب الغامرة. ومن خلال عروض موسيقية جديدة ومبتكرة، سيستمتع جمهور المهرجان، كما عودناه، بتجربة فنية موسيقية آسرة ومُهلمة تمزج الماضي بالحاضر والمستقبل".

المهرجان هذا العام ليس مجرد احتفال موسيقي; بل هو مساحة مفتوحة تلتقي فيها الأصوات والتجارب الفنية من مختلف الثقافات، ليلهم الأجيال القادمة ويدعوهم للاحتفاء بتراثهم العريق.

ولمزيد من التفاصيل عن باقات التذاكر والجدول الزمني للعروض، وقائمة الفنانين المشاركين في المهرجان، تُرجى زيارة www.mdlbeast.com/ar/events/balad-beast-2025 .

نبذة عن "مدل بيست":

مدل بيست هي الشركة السعودية الرائدة في الترفيه الموسيقي، وتعنى بتقديم المواهب المحلية، والإقليمية والعالمية الراسخة والناشئة. ومن خلال تجارب ترفيهية حية مبتكرة، تهدف الشركة إلى ربط الجماهير الإقليمية بكبار الفنانين من مختلف أنحاء العالم. ومع التركيز على الفعاليات والموسيقى والمواقع، تعمل مدل بيست على إحداث تغيير في المشهد الموسيقي ليس فقط في المملكة العربية السعودية، ولكن في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة www.mdlbeast.com

نبذة عن "بلد بيست"

"بلد بيست" مهرجان موسيقي سنوي تقيمه "مدل بيست"، ويجمع الموسيقيين والفنانين والمبدعين والزائرين من شتى أنحاء العالم في منطقة البلد بقلب جدة التاريخية. ومن خلال دمج الموسيقى بالفن والتقاليد والمشاركات المجتمعية، يصنع "بلد بيست" تجربًة ثقافيًة وفنيًة نابضة بالحياة، قوامها الموسيقى والصوت والصورة، وتعيد تعريف طريقة احتفائنا بموروثنا الثقافي والفني والموسيقي، وتوفر منصة عالمية يمتزج فيها التراث بالابتكار والإبداع.

للتواصل الإعلامي:

مدل بيست: media@mdlbeast.com

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