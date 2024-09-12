معرض التوظيف يسهم في توفير فرص العمل الشاملة لأصحاب الهمم بالتعاون مع القطاعات الخاص والاجتماعي والحكومي بأبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت أم انكلوسيڤ، أول منصة رقمية معتمدة للربط بين أصحاب الهمم الإماراتيين وجهات التوظيف، عن تحقيق نتائج ملموسة بعد اختتام فعاليات معرض توظيف أصحاب الهمم 2024 في العاصمة الإمارتية أبوظبي، بالتوازي مع تنامي الجهود المبذولة توفير فرص عمل لأصحاب الهمم في دولة الإمارات. ويلعب المعرض دوراً رائداً في توفير فرص توظيف أكثر شمولية، ويهدف إلى تمكين أصحاب الهمم من خلال التركيز على إحداث تأثير إيجابي، حيث يوفر فرصة فريدة لجهات التوظيف والشركات والقطاعات الحكومية للمشاركة في إرساء حلول التوظيف الشاملة لأصحاب الهمم. وتقام الفعالية في إطار برنامج أطمح المستمر حالياً، وهو أول عقد للأثر الاجتماعي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية - معاً بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وشركة أم انكلوسيڤ. وتتماشى هذه المبادرة مع رسالة هيئة معاً الرامية إلى تعزيز المجتمعات الشاملة والتعاونية داخل إمارة أبوظبي.

وتولت أم انكلوسيڤ ابتكار فكرة معارض توظيف أصحاب الهمم وتنفيذها في دولة الإمارات، وهي شركة رائدة في مجال دمج أصحاب الهمم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتقدم خدمات استشارة للموارد البشرية في مجال الشمولية. وتشكل الفعالية معرض التوظيف الأول من نوعه في المنطقة، وهي مصممة لتزويد أصحاب الهمم في أبوظبي بمهارات العمل الأساسية ومساعدتهم على تأمين وظائف دائمة. كما تتماشى هذه المبادرة مع التزام هيئة معاً بتحسين حياة أصحاب الهمم، من خلال تحديد الحلول الرائدة وتطبيقها.

واحتضن معرض توظيف أصحاب الهمم 2024 مجموعة متنوعة من جهات التوظيف، التي تلتزم بتعزيز ممارسات التوظيف الشاملة في جميع أنحاء دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأعلنت أكثر من 40 مؤسسة مشاركتها في المبادرة، من خلال الالتزام بدمج أصحاب الهمم أو تدريبهم أو إجراء المقابلات معهم أو توظيفهم.

وشملت المؤسسات المشاركة مجموعة من الجهات المعنية البارزة، مثل شركات الاتحاد للطيران، ومصدر، وصحة (إمارة العين)، وإي آند، وإرنست ويونغ، وضمان، وبيور سي إس، وديلويت، وخدمة، ومجموعة الشايع، وبريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي، وترافيليكس، وسيركو، وفي إف إس جلوبال، ومجموعة أومورفيا، ومجموعة الخياط للاستثمار، وشركة دبي القابضة للترفيه، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، وهاتش، ووبيدفود، وأوتيس، وشركة الجرافات البحرية الوطنية، وشركة كي إي أو للاستشارات، ومستشفى كند، وشركة خدمات الملاحة الجوية العالمية، وفندق فيرمونت باب البحر، وشركة أيمرسون، وفندق هوليدي إن أبوظبي، وفندق كونراد أبوظبي وفندق نوفوتيل البستان التابع لمجموعة أكور، وفندق نوفوتيل إيبيس، وشركة إينوفا، ومجموعة إنتركونتيننتال، ومستشفى الشيخ خليفة/إدارة مرافق المكتب الطبي، وهوسبيتاليتي كاترينغ، وشركة سوديكسو كلفن لخدمات التموين، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الإمارات، وغيرها الكثير.

واستضاف المعرض أكثر من 120 متخصصاً في الموارد البشرية والتنوع والمساواة والشمولية، بهدف تسليط الضوء على امتداد القطاع على ضرورة منح الأولوية لتوظيف أصحاب الهمم في جميع مستويات العمل وتقديم فرص متساوية لأصحاب المواهب. ووجهت منصة أم انكلوسيڤ دعوة إلى 100 إماراتي من أصحاب الهمم الباحثين عن فرص عمل للمشاركة في المعرض. واعتباراً من اختتام فعاليات نسخة عام 2024 من المعرض في شهر مارس الماضي، تم اعتماد جهات التوظيف التي وفت بالتزامها بتشغيل أصحاب الهمم ودمجهم في بيئات العمل، مثل شركتيّ في إف إس جلوبال وخدمة، بصفتها مؤسسات ملتزمة بالشمولية ودعم أصحاب الهمم.

وتعمل هيئة المساهمات المجتمعية - معاً على معالجة الأولويات الاجتماعية ودعم نمو وتطور مجتمع مزدهر وفعّال، وذلك من خلال توفير مجموعة متنوعة من فرص المساهمة في برامج المسؤولية المجتمعية الخاصة بها، بالإضافة إلى تعزيز التماسك المجتمعي وتعزيز الشمولية داخل المجتمع من خلال مشاريع مثل برنامج أطمح.

ويتم تقديم المرشحين من أصحاب الهمم في برنامج أطمح إلى جهات التوظيف على مدار العام، للاستفادة من الوظائف المتاحة حالياً أو في المستقبل، وذلك من خلال الشراكة مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومنصة أم انكلوسيڤ وهيئة المساهمات المجتمعية - معاً في أبوظبي. ومن المقرر إقامة النسخة التالية من معرض توظيف أصحاب الهمم، المخصص للمواطنين الإماراتيين، في أبريل 2025، ويمكن للمؤسسات المهتمة تقديم طلبات التسجيل أو الحصول على معلومات حتى مارس 2025 عبر البريد الإلكتروني: connect@iminclusive.com.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت حفصة قدير، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة أم انكلوسيڤ: "نشجع المؤسسات في جميع أنحاء دولة الإمارات على توفير الفرص لأصحاب الهمم والتواصل مع المبادرة الاجتماعية المرخصة من أم انكلوسيڤ في مختلف مراحل تجربتهم، للحصول على الدعم وإزالة العقبات أمام بناء قوى عاملة تواكب متطلبات المستقبل وتضم أصحاب الهمم".

لمزيد من المعلومات حول منصة أم انكلوسيڤ، يُرجى زيارة www.iminclusive.com أو متابعة حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي على iminclusive@

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