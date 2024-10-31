فعاليات المنتدى ناقشت استكشاف الآفاق الجديد لقطاع إدارة الأصول في المملكة من خلال الارتقاء بالقدرات وبناء الشراكات والتخصيص الاستراتيجي لرؤوس الأموال.

صندوق الاستثمارات العامة يوقع ثلاث مذكرات تفاهم مع مؤسسات مالية دولية هي "بروكفيليد" و"ميزوهو" و"ستيت ستريت"

الرياض: اختتم صندوق الاستثمارات العامة اليوم أعمال النسخة الثانية من منتدى "إدارة الأصول"، الذي ينظمه على هامش فعاليات الدورة الثامنة من "مبادرة مستقبل الاستثمار" 2024 في الرياض، بمشاركة أكثر من 300 شخصية بينهم ممثلين عن كبرى شركات إدارة الأصول وقادة القطاع وممثلين عن الجهات الحكومية والصناديق السيادية العالمية.

وركزت أعمال النسخة الثانية من المنتدى على مجموعة من المحاور النقاشية، شملت استكشاف آفاق جديدة في قطاع رأس المال السعودي، ودور الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في صناعة إدارة الأصول، واستكشاف الفرص في أسواق رأس المال الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات لمديري الأصول الناشئين في السوق السعودية.

وشهدت أعمال المنتدى توقيع الصندوق و"مبادرة مستقبل الاستثمار" مذكرة تفاهم غير ملزمة، يتم بموجبها تقديم منتدى إدارة الأصول كأحد المحاور الأساسية في أجندة فعاليات "مبادرة مستقبل الاستثمار" محلياً ودولياً.

وتتضمن مذكرة التفاهم تعزيز مفهوم (الابتكار الجماعي) الذي يتيح لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة لإدارة الأصول المشاركة بشكل مؤثر في فعاليات وأنشطة مبادرة مستقبل الاستثمار بهدف الوصول إلى أفكار متنوعة ووجهات نظر جديدة، كما ستمكّن مبادرة مستقبل الاستثمار المنتدى من بناء علاقات واستكشاف الفرص مع المستثمرين والمبتكرين وقادة الرأي.

وقال عبدالمجيد الحقباني، رئيس إدارة استثمارات الأوراق المالية في الصندوق: "تساهم أسواق رأس المال القوية والحيوية بشكل أساسي في تمويل خطط النمو الاقتصادي الطموحة في المملكة. يلتزم صندوق الاستثمارات العامة بدعم الابتكار وتنويع المنتجات الاستثمارية والمبادرات الهادفة لتطوير السوق المالية، كما يحرص الصندوق على المساهمة بفاعلية في جذب مديري الأصول العالميين وتطوير قدرات مديري الأصول المحليين الناشئين، وفي هذا العام، نحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامج تطوير إدارة المحافظ الاستثمارية الذي أطلقه الصندوق."

وخلال الفترة منذ العام 2018، ارتفعت الأصول تحت الإدارة التابعة لمؤسسات مالية معتمدة من هيئة السوق المالية السعودية من 400 مليار دولار لتصل إلى 800 مليار دولار. ويساهم صندوق الاستثمارات العامة، بالتعاون مع مديري الأصول، في تقديم منتجات متطورة للسوق.

وتم في 29 نوفمبر 2023، إدراج صندوق المؤشرات المتداولة في السوق السعودي (CSOP) في بورصة هونغ كونغ، بحجم إدراج بلغ مليار دولار ، ليكون أول صندوق متداول للأسهم السعودية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأكبر صندوق مؤشرات متداولة للاستثمار في السوق المالية السعودية عالمياً، وكان الطرح العام الأولى الأكبر في بورصة هونغ كونغ في عام 2023، كما تم إدراج صندوقين للمؤشرات المتداولة تابعين له في بورصتي شينزن، وشنغهاي في 16 يوليو من العام الجاري، بحجم إدراج بلغ 169 مليون دولار، فيما تجاوز إجمالي التداول المجمّع 670 مليون دولار خلال يوم الإدراج.

وشهدت فعاليات الدورة الثامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار كذلك توقيع صندوق الاستثمارات العامة مجموعة من مذكرات التفاهم مع عدد من المؤسسات المالية العالمية، شملت مذكرة تفاهم مع شركة بروكفيلد لإدارة الأصول لإطلاق منصة "بروكفيلد ميدل إيست بارتنرز (BMEP)"، كما وقّع الصندوق مذكرة تفاهم مع كل من "ستيت ستريت العربية السعودية للحلول المالية" و"مجموعة ميزوهو المالية" للتعاون بهدف إطلاق منتجات استثمارية جديدة، علماً أن مذكرات التفاهم الموقّعة تبقى غير ملزمة بانتظار استيفاء الموافقات الداخلية الضرورية وموافقات الجهات التنظيمية.

يذكر أن النسخة الأولى من منتدى "إدارة الأصول"، والتي انعقدت عام 2023 كانت قد شهدت إطلاق صندوق الاستثمارات العامة مبادرة "بوابة مديري الأصول" لتكون بمثابة قناة للتعاون بين الصندوق ومديري الصناديق، وخلال عام من إطلاقها تم تسجيل أكثر من 90 مدير أصول، 36 منهم يعملون بشكل نشط مع الصندوق محلياً ودولياً.

عن صندوق الاستثمارات العامة:

صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثير، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق أكثر من 95 شركة منذ عام 2017. ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.

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