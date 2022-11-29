دبي، الإمارات العربية المتحدة: يقام منتدى دِل تكنولوجيز المرتقب في 7 ديسمبر 2022 في مدينة جميرا، ليجمع قادة أعمال وشركات وخبراء في القطاع في محادثات متعمقة. وقد أصبح هذا المنتدى على مر السنين، منصة رائدة للاتجاهات الناشئة، كما كان له دور فعّال في دعم قادة الأعمال ومساعدتهم لاغتنام الفرص الجديدة التي يوفرها الاقتصاد الراهن في ظل التطورات المتسارعة.

ويركز موضوع المنتدى لهذا العام على "اكتشاف الاحتمالات اللانهائية للابتكار"، كما يتخلله إلقاء خطب من قبل مسؤولين كبار في القطاع، وجلسات نقاش، وسيتطرق إلى العديد من الموضوعات الفرعية التي تتناول الأمن السيبراني، وعملية صنع القرار المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومستقبل العمل، والسحابة المتعددة كخدمة، وغيرها من الموضوعات الأخرى.

وسوف يخوض هذا المنتدى الرئيسي لشركة دِل تكنولوجيز في التحولات التي باتت تغير مشهد الأعمال اليوم. وسيتبادل كبار الخبراء الأفكار والرؤى حول الطرق التي يمكن للتكنولوجيا من خلالها أن تساعد الشركات في تحقيق النجاح في المستقبل، وكيف ستقود إلى إحداث اختراقات مؤسسية هامة.

وفي تعليق له، قال وليد يحيى، المدير العام لشركة دِل تكنولوجيز في الإمارات: "يمثل منتدى دِل تكنولوجيز بالنسبة لنا الفعالية الرئيسية التي تستكشف آفاق التكنولوجيا المقبلة وتأثيرها على بيئة أعمالنا. ونحن نعتقد بأن الرؤى والبيانات ستقود المرحلة التالية من الابتكار، وستثبت أهميتها الحاسمة في مساعدة الشركات على تحقيق تحول حقيقي. ويوفر المنتدى فرصةً مهمة لتعزيز مكانتنا كمستشارين موثوقين لعملائنا وشركائنا، كما أنه يساعد الشركات والأعمال في رسم خارطة طريق رقمية ناجحة للمستقبل."

هذا وتساعد شركة دِل تكنولوجيز في جعل التحول المنشود حقيقة واقعية للمؤسسات في جميع أنحاء المنطقة، كما تساعد عملاءها على الابتكار من أجل المستقبل الرقمي.

جدير بالذكر أن النسخة الإماراتية من منتدى دِل تكنولوجيز 2022، ستنعقد يوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر 2022 في مدينة جميرا. للاطلاع على الابتكارات التكنولوجية التي ستقودك إلى تحقيق النجاح في المستقبل، يمكنك التسجيل لحضور المؤتمر عبر هذا الرابط والاستعداد لإطلاق ابتكارك.

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