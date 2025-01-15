ينعقد منتدى دِل تكنولوجيز بتاريخ 16 يناير 2025، في كوكاكولا أرينا بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار ""إطلاق استراتيجية الذكاء الاصطناعي لمستقبلك التكنولوجي". ويسلط هذا المنتدى الغامر الضوء على القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي في تطوير التكنولوجيا وتشكيل مستقبل الأعمال. وسوف تركز نسخة هذا العام من المنتدى على الطريقة التي تستطيع من خلالها الحلول المتضمنة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إطلاق العنان لرؤى البيانات، وتعزيز الإنتاجية، وإلهام تطوير أساليب مبتكرة لحل المشكلات وتحقيق النمو.

وسيكتسب المشاركون، من خلال حضورهم جلسات فنية مصممة بطريقة احترافية، إلى جانب تواصلهم مع قيادة فكرية متبصرة، معرفة قيّمة من خبراء القطاع، وسيتعرفون على حالات استخدام في العالم الحقيقي لتقنيات دِل، وسيتواصلون مع مجتمع غني من رواد التكنولوجيا الذين يشاركونهم التفكير ذاته، مما يساهم بتعزيز التعاون والابتكار في دولة الإمارات. وسيتحدث في الجلسة العامة للمنتدى خبراء إقليميون وعالميون من شركة دِل مثل آرثر لويس، رئيس مجموعة حلول البنية التحتية، ومحمد أمين، النائب الأول لرئيس شركة دِل تكنولوجيز في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، ووليد يحيى، مدير عام دِل تكنولوجيز في منطقة الخليج.

هذا وينطوي توقيت عقد هذا المنتدى على أهمية خاصة، حيث تشير الأبحاث إلى أنه على الرغم من وجود تفاؤل واسع النطاق بشأن الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، إلا أن مدى استعداد المؤسسات للتغيير الذي تطلقه هذه التكنولوجيا بوتيرة سريعة يتفاوت بشكل كبير. ووفقًا لــ "دراسة محفز الابتكار"، من دِل تكنولوجيز، ترى 90% من المؤسسات في الإمارات العربية المتحدة بأن لديها استراتيجيات واضحة لتوظيف الذكاء الاصطناعي، وهي في وضع تنافسي جيد لاستفادة من هذه التقنية لتعزيز الابتكار. ومع ذلك، لا يزال عدم اليقين سائداً في أوساط الأعمال، حيث أن 51٪ من المشاركين في الدراسة لا يعرفون كيف سيبدو قطاعهم في غضون ثلاث إلى خمس سنوات، وقد أشار 75٪ من المشاركين إلى أنهم يكابدون العناء لمواكبة هذا المشهد المتطور. وتهدف دِل التي تنفرد بأوسع مجموعة حلول ذكاء اصطناعي في العالم، بدءاً من حلول سطح المكتب إلى مراكز البيانات ووصولاً إلى السحابة، إلى تمكين المؤسسات في دولة الإمارات من تسريع تبني الذكاء الاصطناعي وإطلاق العنان للقيمة التي يمكن لها أن تستخلصها من بياناتها.

وفي تعليقه على المنتدى، قال وليد يحيى، مدير عام شركة دِل تكنولوجيز في منطقة الخليج: "تلتزم دِل بدعم المؤسسات والشركات في دولة الإمارات للاستفادة بشكل كامل من إمكانات الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031. ويوفر منتدى دِل تكنولوجيز لهذا العام للمشاركين الأدوات والرؤى اللازمة لتبني اتجاهات التكنولوجيا الناشئة وفتح فرص جديدة، بغض النظر عن وضعهم الحالي في مجال الذكاء الاصطناعي. كما سيعرض المنتدى كيف يمكن تسريع تحويل الأفكار إلى ابتكارات، وتحويل الاحتمالات إلى نتائج مثبتة، بما يمهد الطريق للشركات للابتكار والازدهار في العام الجديد الذي دخلناه للتو".

-انتهى-

#بياناتشركات