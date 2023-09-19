غرف دبي تقود جهود دعم مكانة الإمارة في منظومة الأعمال العالمية

دبي: تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تستعد غرف دبي لتنظيم الدورة الأولى من منتدى دبي للأعمال خلال الفترة 1-2 نوفمبر 2023 بالتزامن مع تنامي مكانة إمارة دبي كمركز اقتصادي عالمي، ووجهة رائدة في عالم المال والأعمال، وعاصمة اقتصادية عالمية متميزة.

ويرتكز منتدى دبي للأعمال على الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية(D33) والنجاح السابق لسلسلة فعاليات المنتدى العالمي للأعمال الذي كان يمثل جزءاً أساسياً من فعاليات الأعمال العالمية المتخصصة بقطاع الأعمال.

ويعكس منتدى دبي للأعمال الحضور الدولي المتزايدة لغرف دبي، والتوسع الكبير في بصمتها العالمية. ويعدّ المنتدى منصة الريادة الفكرية الرائدة لغرف دبي، والملتقى السنوي الأكبر عالمياً لقادة الأعمال والمستثمرين العالميين، حيث يجتمعون تحت مظلته لرسم ملامح سوق عالمية حيوية ومتنوعة من خلال عقد الشراكات والصفقات. ويتيح المنتدى أيضاً فرصة لاجتماع كبار الشخصيات المؤثرة في عالم الأعمال لتحديد التوجهات والمساهمة في صياغة مستقبل أفضل للجميع.

وبهذه المناسبة، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "بات التركيز على القضايا العالمية أمراً بالغ الأهمية لأي شركة طموحة. فلا يستطيع قادة الأعمال اليوم إدارة شركات ناجحة دون التركيز على مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك سياسات الاستدامة والاستثمار، والتجارة الدولية، وسلاسل التوريد الرقمية، والأمن السيبراني، والشؤون الدولية".

وأضاف لوتاه قائلاً: "يعتبر منتدى دبي للأعمال بمثابة منصة مثالية تتيح للشركات الطموحة الحصول على المعلومات الاستثمارية واتجاهات الأسواق والفرص، واكتساب الرؤى اللازمة لتعزيز قدرتها التنافسية في مواجهة المتغيرات المتنامية في منظومة الأعمال العالمية".

ولفت لوتاه قائلاً: "ندعو الشركات العالمية من جميع الأحجام والأنواع والشركات الناشئة سريعة النمو لحضور المنتدى، واغتنام هذه الفرصة لتبادل المعارف، وعقد شراكات جديدة، وتطوير شبكات دولية أقوى، والدخول إلى أسواق جديدة".

وأوضح مدير عام غرف دبي قائلاً: "نتطلع من خلال استضافة النسخة الجديدة من المنتدى، إلى دعم مجتمع الأعمال في دبي، وتعزيز توسع الشركات بالأسواق الخارجية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

ويعكس الهيكل الجديد للمنتدى الوقائع التجارية الجديدة، وبروز فرص النمو السريع في قطاعات تقليدية ومستقبلية، وتنافسية دبي ومكانتها على الخارطة الاقتصادية العالمية.

تشكل دبي بوابة لأسواق العالم نظراً لموقعها الاستراتيجي الذي يربط أفريقيا بآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا. وبصفتها وجهة عالمية للابتكار والتعاون والشراكات. وتعتبر دبي كذلك جسراً تجارياً استثنائياً يربط مناطق العالم، وتعدّ بذلك المنصة المثالية لاستضافة هذه الفعالية الهامة التي يتوقع لها أن تحدث تحولاً جذرياً في مشهد الأعمال العالمي.

ينعقد منتدى دبي للأعمال تحت شعار: "تحول القوة الاقتصادية: دبي ومستقبل التجارة العالمية"، ويتيح لقادة الأعمال العالميين، من ممثلي القطاعات الصناعية والحكومية والمالية والأكاديمية، للالتقاء ومناقشة القضايا الاقتصادية المتنوعة.

وستتاح الفرصة أمام الوفود المشاركة في المنتدى للاستماع إلى نخبة من قادة الدول والوزراء وممثلي القطاعات الحكومية، وقادة الأعمال العالميين وصناع السياسات والمستثمرين والمفكرين المبتكرين بما يدعم مكانة دبي كمركز حيوي ورائد في المنظومة الاقتصادية العالمية.

سيغطي الحدث مستقبل سياسة الأعمال العالمية، وسيسلط الضوء على دور أسواق رأس المال والاستثمار العالمية والتكنولوجيا والاستدامة وغيرها الكثير من المواضيع المهمة في تعزيز النمو الاقتصادي.

ويوفر منتدى دبي للأعمال كذلك فرصة مهمة لاستشراف مستقبل العمل، وكيف تساهم أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي في رسم ملامح جديدة لمشهد الأعمال.

سينعقد المنتدى في مدينة جميرا بدبي خلال الفترة 1-2 نوفمبر 2023.

لتسجيل الحضور، يرجى زيارة register.dubaibusinessforum.com

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