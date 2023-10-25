تنظمه غرف دبي ويناقش واقع ومستقبل الاقتصاد العالمي

المنتدى يقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تحت شعار "تحول القوة الاقتصادية: دبي ومستقبل التجارة العالمية"

لوتاه: تساهم مشاركة هؤلاء المتحدثين المرموقين في ترسيخ مكانة منتدى دبي للأعمال بين أبرز فعاليات الأعمال العالمية، حيث يلهمون قادة القطاع وصنّاع السياسات من جميع أنحاء العالم لمناقشة المواضيع المُلحّة والمساهمة في رسم ملامح مستقبل الأعمال

تضم قائمة المتحدثين الدوليين كل من مبتكر الروبوت "صوفيا"، وأحد مؤسسي الثورة الصناعية الرابعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت غرف دبي عن أسماء المزيد من المتحدثين الدوليين في منتدى دبي للأعمال، والذي سيقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في مدينة جميرا خلال الفترة 1-2 نوفمبر 2023.

ويقام المنتدى تحت شعار "تحول القوة الاقتصادية: دبي ومستقبل التجارة العالمية". وسيجمع تحت مظلته نخبة من أبرز الشخصيات العالمية في مجالات الأعمال والاقتصاد وصنع السياسات والشؤون الدولية لمناقشة واقع التجارة والاستثمارات العالمية، واستكشاف الحلول المناسبة لتوسيع نطاق التعاون الدولي ودفع عجلة النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

يشارك في منتدى دبي للأعمال العديد من صناع التغيير وقادة الأعمال والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين على مدى يومين من الجلسات الحوارية والكلمات الرئيسية في "منصة المستقبل"، والتي تعتبر منصة مهمة للحوار مع متحدثين معروفين على مستوى العالم. وسيطرح المشاركون والمتحدثون في المنتدى وجهات نظر جديدة، وسيناقشون القوة التحولية للقطاعات والاقتصادات المتنوعة ودورها في رسم مسارات التنمية العالمية والتنويع الاقتصادي والنمو المستدام.

وتضم قائمة المتحدثين الجدد الذين أعلنت عنهم غرف دبي كل من الدكتور باتريك نواك، المدير التنفيذي لقسم المستقبل والاستبصار والخيال في مؤسسة دبي للمستقبل؛ وكريس أندرسون، الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس الشريك لشركة "ثري دي روبوتكس"؛ وديفيد هانسون، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "هانسون روبوتكس" التي تتخذ من هونج كونج مقراً لها، ومبتكر الروبوت "صوفيا"؛ والبروفيسور هنريك فون شيل، مؤسس الثورة الصناعية الرابعة؛ وإيريك أغويلار، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ "أومنيترون سنسرز"؛ وجريج ليندساي، زميل أول في "نيو سيتيز"؛ وطارق فانسي، كبير مسؤولي الاستثمار العالمي للاستثمار المستدام السابق في شركة "بلاك روك".

وبهذه المناسبة، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "نستضيف في برنامج ’منصة المستقبل‘، نخبة من أبرز المتحدثين العالميين في مجالات التجارة والشؤون الدولية والتكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي وغيرها. وتساهم مشاركة هؤلاء المتحدثين المرموقين في ترسيخ مكانة منتدى دبي للأعمال بين أبرز فعاليات الأعمال العالمية، حيث يلهمون قادة القطاع وصنّاع السياسات من جميع أنحاء العالم لمناقشة المواضيع المُلحّة والمساهمة في رسم ملامح مستقبل الأعمال".

يضم برنامج "منصة المستقبل" جلسات رئيسية تتمحور حول ستة محاور وهي مستقبل الصناعات، ومستقبل المدن، ومستقبل الاستثمارات، ومستقبل الاقتصادات، ومستقبل الذكاء الاصطناعي، ومستقبل الروبوتات. وتستعرض هذه الجلسات الغنية التوجهات المستقبلية التي من شأنها تحفيز نمو الاقتصادات والقطاعات والشركات والمجتمعات.

يأتي الإعلان عن المجموعة الجديدة من المتحدثين بعد أن أطلقت غرف دبي مؤخرا ً" The Deals Hub"، المنصة التي يستعرض قادة الأعمال والمستثمرين العالميين من خلالها مبادرات الأعمال والشراكات والاستثمارات الكبيرة. وتوفر المنصة مساحةً مخصصة لعقد الصفقات التي يحضر توقيعها نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والشخصيات البارزة من القطاعين العام والخاص وسط حضور إعلامي كثيف.

ويعتمد منتدى دبي للأعمال على النجاح السابق لسلسلة فعاليات المنتدى العالمي للأعمال، ومن المقرر أن يلعب المنتدى دوراً رئيسياً في تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية(D33) في مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل.

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