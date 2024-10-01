شركة بنده للتجزئة تنضم كشريك استراتيجي، ومجموعة أباريل كشريك رئيسي لدعم تركيز المنتدى على "إعادة بناء مستقبل مشترك "

المنتدى يمثل المرحلة التالية من مهمة دائرة قادة التجزئة التي استمرت على مدار عقد من الزمان لتمكين قادة قطاع التجزئة وتعزيز تواصلهم

الرياض: يعقد منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي اجتماعه السنوي الافتتاحي يومي 4 و5 فبراير 2025 في مدينة الرياض، والذي يعد حدثاً بارزاً في قطاع التجزئة العالمي. ومع تعزيز دول مجلس التعاون الخليجي لمكانتها كمركز للمرونة والنمو، بدعم من رؤية المملكة 2030، سيجمع المنتدى كبار تجار التجزئة وصناع السياسات والمستثمرين والمبتكرين في العالم لمناقشة مستقبل الصناعة، وسيكون التركيز على مجالات الذكاء الاصطناعي والاستدامة والتعاون العالمي.

وتحت شعار "إعادة بناء مستقبل مشترك"، سيتناول منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي أبرز التحديات التي تواجه تجارة التجزئة العالمية اليوم، بما في ذلك التحول التكنولوجي والتجارة عبر الحدود ومرونة السوق والتحولات الجيوسياسية. وسيعمل المنتدى كمنصة حيوية لتعزيز الشراكات بين الصناعات والاستراتيجيات المبتكرة لدفع القطاع إلى الأمام.

وقال بانوس ليناردوس، رئيس منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي: "يعكس تطورنا إلى منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي رؤية أوسع وأكثر شمولاً لقطاع التجزئة العالمي. وستقدم النسخة الأولى من هذا الاجتماع السنوي آراء ورؤى فريدة حول كيفية التنقل في المشهد المعقد لتجارة التجزئة، من التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي إلى بناء نمو مستدام وشامل في مجال الصناعة".

وتنضم شركة بنده للتجزئة، إحدى أكبر شركات سلسلة التجزئة في الشرق الأوسط وقطاع التجزئة الغذائية في المملكة العربية السعودية، كشريك استراتيجي للمنتدى. وحول ذلك، قال الدكتور بندر حموه، الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة: "يمثل تحالفنا الاستراتيجي مع منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي تفاني شركة بنده في الابتكار والتميز في قطاع التجزئة الغذائية. ونتطلع إلى الاستفادة من هذه الشراكة لريادة جهود تقديم حلول جديدة وتطوير مشهد البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية."

بالإضافة إلى ذلك، تنضم مجموعة أباريل، الشركة العالمية الحائزة على العديد من الجوائز في مجال تجارة الأزياء وأسلوب الحياة، كشريك رئيسي للمنتدى. وقد صرحت سيما جانواني فيد، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة مجموعة أباريل، "تحرص مجموعة أباريل باستمرار على دعم المناقشات حول الموضوعات المهمة التي تؤثر على المشهد العالمي وعلى قطاعات الأعمال. وتسلط شراكتنا الاستراتيجية مع منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي الضوء على التزامنا بالتعامل مع الموضوعات المحورية ودفع الحوار الهادف الذي يشكل مستقبل البيع بالتجزئة وما بعده."

يتوقع أن تكون النسخة الأولى من منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي لعام 2025 حدثاً هاماً، ما يمهد الطريق للفصل التالي من الابتكار والتعاون والنمو في قطاع التجزئة.

نبذه عن دائرة قادة التجزئة:

منتدى دائرة قادة التجزئة، منصة دولية تضم أكثر من 7 آلاف عضو عالمي، يدعمها معهد نيويورك لإدارة الاعمال، يهدف إلى فتح باب الحوار أمام الخبراء من الرؤساء التنفيذيين والمبتكرين في الصناعة والمؤثرين الذين لديهم القدرة على تشكيل مستقبل أجندة قطاع التجزئة. ويركز منتدى دائرة قادة التجزئة على إلهام القادة للإبتكار بشكل جماعي وإبداعي حول التقاطعات المتضاربه بين الصناعة والابتكار، دون أن يحيد عن الهدف الاساسي المتمثل في تعزيز وتحفيز تطوير النمو والشراكة.https://mena.retailleaderscircle.com/

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