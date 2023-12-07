تفتتح جامعة جورجتاون في قطر، بالتعاون مع متاحف مشيرب، منتدى بعنوان "ثقافات الطاقة العالمية: كيف تشكل الطاقة حياتنا اليومية" الذي يستمر لمدة يومين ابتداء من 9 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار جهودها لتبادل وجهات النظر الأكاديمية والفنية حول العلاقة الفريدة بين الطاقة والثقافات المجتمعية على اختلافها.

يزخر المنتدى، وهو الأحدث ضمن سلسلة مؤتمرات "حوارات" التي تنظمها جامعة جورجتاون في قطر، بالعديد من النقاشات لقادة الفكر والعلماء من المنطقة والعالم حول الأبعاد الاجتماعية والثقافية والسياسية لأنشطة إنتاج الطاقة واستهلاكها، وخاصة دورها الأساسي في تشكيل الحياة اليومية وتأثيرها على الخيارات الفردية والجماعية. ويسلط المنتدى أيضًا الضوء على قضايا العدالة البيئية، ويقدم فهمًا كليًا للأبعاد الإنسانية لاستخدام الطاقة يسهم في تشكيل صياغة السياسات الشاملة وتوجيهها.

إلى جانب المناقشات الأكاديمية التي يقودها الخبراء، تقدم المعارض الفنية وعروض الأفلام المقامة على هامش المنتدى رؤى الفنانين حول مختلف أوجه التعامل مع الطاقة وتصوراتهم لمستقبلٍ مستدامٍ في أعمالهم الإبداعية.

وقد علّقت زهرة بابار، المدير المشارك لشؤون البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون في قطر، حول الموضوعات التي يتناولها المنتدى بقولها: "يتناول المنتدى تداخل الثقافة والسلوك البشري والطاقة وتقاطعها لتشكيل مستقبل مستدام وملائم للعيش. تقر مناقشات المنتدى بأن أنظمة الطاقة هي ناتجة عن الثقافات الإنسانية وضرورية لها، وستساهم مناقشاتنا في وضع حلول سياسية مبتكرة تعالج بشكل فعال تحديات الطاقة وتتوافق مع التجارب الحياتية لمختلف الشعوب."

وسيلقي الكلمة الرئيسية الفنان المقيم بجامعة جورجتاون في قطر، فيكتور إهيكامينور، وهو فنان بصري ومصور وكاتب نيجيري أمريكي غزير الإنتاج، سيقدم خلالها رؤيته ووجهة نظره. مع العلم بأن إهيكامينور معروف على نطاق واسع بأعماله التجريدية والرمزية والسياسية ذات الدوافع التاريخية.

يتضمن برنامج أعمال المنتدى الذي يستمر يومين معرض "أستطيع فقط رؤية الظلال"، وهو عمل مشترك للفنانين الأمريكيين ديفيد رويتر وماريسا بنديكت، اللذين كلفا بهذا العمل الفني من متحف التصوير الفوتوغرافي المعاصر (كلية كولومبيا، شيكاغو) لصالح معرض "بيتكوك: تتبع الطاقة المُلوثة".

سيكون التنوع في وجهات النظر المطروحة - التي ساهمت في إثراء مناقشات وحوارات سلسلة حوارات منذ إطلاقها منبرًا شاملًا للحوار - ميزة هذا المنتدى من خلال جلسات مثل "أصوات شبابية لمستقبل مستدام"، ونقاشات بمشاركة مخرجي الأفلام من الأردن والهند، إلى جانب مخرجة الأفلام المستقلة المقيمة في قطر، سوزي ميرغني، مساعد مدير الإصدارات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون في قطر.

كما ستتعمق الجلسات في نقاش مواضيع مختلفة، منها "الطاقة والديمقراطية" بمشاركة الدكتور فيكتور سيو، الأستاذ المشارك في تاريخ العلوم بجامعة هارفارد، وهو من مؤرخي التكنولوجيا والعلوم والصناعة، وهو خبير متخصص في المجتمعات الصناعية الحديثة منها الصين واليابان. وسيرأس الدكتور أنطو محسن، الأستاذ المساعد المقيم في جامعة نورثويسترن في قطر ومؤلف الكتاب الذي سيصدر قريباً بعنوان "كهربة إندونيسيا: التكنولوجيا والعدالة الاجتماعية في التنمية الوطنية"، جلسة بعنوان "المرونة والصيانة".

للاطلاع على البرنامج الكامل والتسجيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمنتدى:

https://cirs.qatar.georgetown.edu/ar/energy

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- انتهى -

نبذة عن منتدى "ثقافات الطاقة العالمية"، 9 و10 ديسمبر 2023:

يتجاوز منتدى "ثقافات الطاقة العالمية" النطاقات التقليدية للعلوم والتكنولوجيا، ويتعمق في دراسة تفاصيل قطاع الطاقة من منظور العلوم الإنسانية والاجتماعية. لا تتعلّق الطاقة بالجغرافيا السياسية، أو الاقتصاد، أو العلوم فقط، بل هي جزء من هوياتنا، إنها تساعدنا على معرفة العالم وفهمه، وهي جزء من العلاقات التي تجمعنا والصراعات التي تفرقنا. ويسلط المنتدى الضوء، عبر نهج متعدد التخصصات، على العلاقات المعقدة القائمة بين الطاقة ونسيج المجتمع، ويتعمق في السرديات والقيم والاعتبارات الأخلاقية التي تقف وراء استهلاكنا اليومي للطاقة. تهتم جلسات النقاش الأكاديمية إلى جانب مجموعات الأعمال الفنية التي نعرضها، والمؤلفات الموسيقية والأفلام والممارسات الفنية بالحياة الثقافية للطاقة، وتدعونا إلى التفكير بطرق جديدة حول ماضي الطاقة التي بحوزتنا وحاضرها ومستقبلها.

نبذة عن سلسلة حوارات

تجمع سلسلة مؤتمرات "حوارات" بجامعة جورجتاون في قطر بين الباحثين والخبراء والجمهور لاستكشاف التحديات العالمية المشتركة بهدف استشراف مستقبل أفضل من خلال الحوار والمناقشة. يوفر كل مؤتمر من هذه السلسلة مساحة شاملة تشجع على المشاركة المجتمعية وخلق المعرفة والبحث عن حلول مبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية.

https://hiwaraat.qatar.georgetown.edu/

نبذة عن جامعة جورجتاون في قطر

تأسست جامعة جورجتاون في واشنطن العاصمة عام 1789، وهي واحدة من المؤسسات الأكاديمية والبحثية الرائدة في العالم. وتتولى جامعة جورجتاون في قطر، التي تأسست في عام 2005 بالشراكة مع مؤسسة قطر، بناء على السمعة العالمية للجامعة من خلال التعليم والابحاث والخدمة المجتمعية. هذه المساعي مستوحاة من مهمة الجامعة المتمثلة في تعزيز التفاهم الفكري والأخلاقي والروحي، حيث تهدف جامعة جورجتاون في قطر إلى تعزيز المعرفة وتزويد الطلاب والمجتمع بتجربة تعليمية شاملة تثمر مواطنين عالميين ملتزمين بخدمة الإنسانية.

تقع جامعة جورجتاون في قطر في المدينة التعليمية بالدوحة، وهي تمنح نفس درجة بكالوريوس العلوم في الشؤون الدولية المعترف بها دوليا التي تمنحها جامعة جورجتاون من حرمها الجامعي الرئيسي في واشنطن العاصمة. يعمل هذا البرنامج الفريد متعدد التخصصات على إعداد الطلاب لتناول القضايا العالمية الأكثر أهمية وإلحاحا من خلال مساعدتهم على تطوير مهارات التفكير النقدي والتحليلي والاتصال في إطار سياق دولي. ويحظى خريجو جامعة جورجتاون في قطر بفرص للعمل بمؤسسات محلية ودولية رائدة في مختلف المجالات التي تتراوح من التمويل إلى الطاقة والتعليم والإعلام. كما يسهل الحرم الجامعي في قطر الانخراط في برامج الدراسات العليا ومن يبنها برنامج الماجستير التنفيذي في الدبلوماسية والشؤون الدولية إلى جانب برامج الماجستير التنفيذي في القيادة.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: https://www.qatar.georgetown.edu/ar

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