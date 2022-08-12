الرياض، المملكة العربية السعودية: يستعد الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لتدشين "منتدى العالم القادم" والذي يختتم به فعاليات وأنشطة موسم الجيمرز - أكبر حدث للرياضات الإلكترونية والألعاب في العالم - والمقام حاليًا في العاصمة الرياض.

ومن المقرر أن يُقام "منتدى العالم القادم" في فندق Four Seasons، يوميّ السابع والثامن من سبتمبر على التوالي. فيما سيضم نخبة من الخبراء والمحللين العالميين في قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية، ومنهم:

· صاحب السمو الملكي، الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

· تشيستر كينغ، الرئيس التنفيذي للاتحاد البريطاني للرياضات الإلكترونية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية.

· ماريو بيريز غيريرا، الرئيس التنفيذي والشريك في GGTech لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

· سايو أولوابي، المدير العام للأمن في الاتحاد الأفريقي لتطوير الرياضات الإلكترونية

· غرانت جونسون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في Esports Entertainment Group.

· البروفيسور جلين بلات، المؤسس المشارك ومدير برنامج الرياضات الإلكترونية، جامعة ميامي.

· ديفيد شولمان، مساهم في Greenberg Traurig.

· بوريس ماينكورت، رئيس الاتحاد السويسري للرياضات الإلكترونية.

· إيمانويل أويلاكين، رئيس الاتحاد الأفريقي للرياضات الإلكترونية.

· مو فضل، رئيس قسم النشر في Bright Star Sudios.

· مديحة “Madi” ناز، لاعبة محترفة ووكيلة أعمال لاعبي الرياضات الإلكترونية، Division.

· فيليب رايد، الرئيس التنفيذي لشركة Cheesecake Digital.

· نورا العقيل، رئيس خدمة العملاء ورئيس الاستراتيجية في SAP.

· مارك كاي، صانع محتوى في الرياضات والألعاب الإلكترونية.

وسيشهد "منتدى العالم القادم" حضور ومشاركة أكثر من 1,200 شخصية بارزة في قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية دولياً من وزراء الرياضة في الدول الرائدة، وكبار المستثمرين، ومطوري الألعاب، والاتحادات الرياضية والبطولات، ومقدمي الخدمات التقنية، واللاعبين، والشركات الناشئة، وممثلي القطاع العام، والعلامات التجارية، والمعلنين، والناشرين، ووسائل الإعلام.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، قائلاً: "يهدف منتدى العالم القادم لسد الفجوة بين إبداع العالم الافتراضي والتطوير والتنمية التي تحدث في العالم الحقيقي، ومن المهم أن يلتقي قادة ورواد قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية لمشاركة الأفكار حول هذا الجانب، ومناقشة العديد من الأمور التي يمكنها أن تساهم في الدفع بعجلة مستقبل القطاع وأخذ خطوات حقيقية إلى الأمام تُحدث أثراً كبيراً في صناعة الرياضات والألعاب الإلكترونية، وسيكون منتدى العالم القادم بوابة الدخول إلى حقبة جديدة من النمو للصناعة التي نحبها ونعتز بها جميعا".

ومع مناقشته لأهم المواضيع ذات الصلة بالرياضات والألعاب الإلكترونية، سيركز المنتدى على بعض الأفكار الأساسية، والتي تشمل:

· التحديات التي تواجه تطور التقنية والتي تؤثر على منظومة الرياضات والألعاب الإلكترونية.

· أحدث التطورات في الألعاب الإلكترونية السحابية، ومنصات اللعب، بالإضافة إلى صناعة المحتوى.

· الأفكار المستحدثة حول الألعاب الإلكترونية ذات الأثر، وتأثير الألعاب الإلكترونية على العالم، والجانب الإبداعي للألعاب الإلكترونية في مختلف القطاعات.

· نقاشات للخروج بحلول لتوجه الحكومات فيما يخص الألعاب الإلكترونية، تطوير مواهب منظومة القطاع، وتطوير البنية التحتية للقطاع.

· حجم السوق السعودي وفرص المشاركة.

· جانب الإبداع والأنظمة والتشريعات في مختلف الفئات.

وتتضمن مواضيع اليوم الأول من المنتدى: كلمة رئيسية حول أهمية الرياضات والألعاب الإلكترونية لوسائل الإعلام، والقوة الاقتصادية للألعاب الإلكترونية، والواقع الافتراضي والواقع المعزز والميتافرس

في حين تتضمن مواضيع اليوم الثاني من المنتدى: دور الحكومات في تسهيل عمل المنظومات، والجانب الصحي لممارسي الرياضات والألعاب الإلكترونية، ونشأت صالات ومواقع الرياضات والألعاب الإلكترونية – تجربة الموقع الثالث.

كما سيتخلل منتدى العالم القادم مجموعة من الأنشطة التفاعلية، وحصص تعليم احترافية في الألعاب الإلكترونية، واجتماعات ثنائية.

وللمزيد من المعلومات حول منتدى العالم القادم، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.nextwrld.sa

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نبذة عن منتدى العالم القادم:

منتدى العالم القادم هو منتدى للرياضات والألعاب الإلكترونية يجمع قادة وخبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم ويقام على مدار يومين بداية من يوم الأربعاء بتاريخ 7 سبتمبر 2022 في مدينة الرياض.

وستقام النسخة الأولى من المنتدى العالمي في فندق Four Seasons، حيث سيقوم مجتمع الرياضات الإلكترونية بمناقشة آخر مستجدات القطاع الحيوي الواعد اقتصادياً، واستعراض أحدث الأفكار والاستثمارات وتطوير المواهب، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود المملكة كدولة رائدة في القطاع.

"منتدى العالم القادم" هو من تنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ويختتم أنشطة وفعاليات موسم الجيمرز – أكبر حدث في الرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم – المستمرة حالياً وتمتد لفترة 8 أسابيع في بوليفارد رياض سيتي.

الموقع الإلكتروني: منتدى العالم القادم

تويتر: @nextwrldsa

لينكد إن: The Next World Forum

نبذة عن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية

الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية هو الجهة المنظمة والمسؤولة عن تطوير قطاع ومجتمع الرياضات والألعاب الإلكترونية في المملكة، ورعاية نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية السعوديين.

تصنف أنشطة الاتحاد إلى قسمين متكاملين؛ حيث يصب الأول في تطوير جميع مستويات اللاعبين المتنافسين بدءاً من المستوى المجتمعي ووصولاً إلى الرياضيين المحترفين الذين يمكنهم تحقيق التميز العالمي، فيما يصب الثاني من الأعمال على تطوير منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال تحفيز القطاع وتمكين المواهب.

منذ تأسيسها في أواخر عام 2017، نظم الاتحاد العديد من البطولات والفعاليات المحلية والدولية بمعايير عالمية استقطبت استثمارات قيّمة من جهات عديدة في القطاع الخاص بالمملكة، فضلاً عن العمل مع مطورين دوليين على تعزيز الفرص في السوق السعودية.

الموقع الإلكتروني للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: https://saudiesports.sa/ar/

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