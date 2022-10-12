- تنظيم المنتدى يتلاءم مع جهود دبي بأن تكون مدينة صحية وآمنة توفر مقومات الرفاهية والعافية لسكانها

- المنتدى يوصي بضرورة المحافظة على نمطٍ صحي واعتماد ممارسات تقلل من ضغوط العمل وتأثيراته السلبية على حياة وصحة الجميع

- المنتدى جزء من سلسلة مبادرات منتديات مجلس سيدات أعمال دبي التي تستهدف تعزيز وعي سيدات ورائدات الأعمال بأهمية الصحة النفسية كركيزة للنجاح بالحياة والمسيرة المهنية

دبي: احتفالاً بشهر أكتوبر، شهر التوعية بالصحة النفسية، وتزامناً مع اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل عام، اختتم مجلس سيدات أعمال دبي منتدى الصحة والعافية الذي نظم مؤخرا في مقر غرف دبي، وحضره أكثر من 65 مشاركاً من الرجال والنساء من ممثلي مجتمع الأعمال والشركات في دبي.

ويأتي تنظيم المنتدى لينسجم مع جهود إمارة دبي بأن تكون مدينة صحية وآمنة ومستدامة، تتوفر فيها مقومات الرفاهية والعافية والسلامة ووفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة، حيث تعتبر الصحة أولوية ضمن خطط الإمارة التنموية.

وسلط المنتدى الضوء على الصحة النفسية في مكان العمل، وضرورة المحافظة على نمطٍ صحي، واعتماد ممارسات تقلل من ضغوط العمل وتحدياته وتأثيراته السلبية على حياة وصحة الجميع، حيث دعا المتحدثون

إلى عدم الاستهانة بالتحديات النفسية المرتبطة ببيئة العمل وضغوطاتها، وتثقيف العامة بمخاطر التوتر والإجهاد على الصحة العامة وانعكاساتها السلبية على مختلف الجوانب الشخصية والمهنية.

وأجمع المشاركون بالمنتدى على ان الصحة النفسية ركيزة أساسية من ركائز الاستثمار بمستقبل كل فرد، ومسؤولية شخصية ومؤسسية مشتركة، داعيين إلى الاستثمار في الصحة النفسية، وتهيئة بيئة عمل مثالية بعيداً عن الضغوطات النفسية.

ونظم مجلس سيدات أعمال دبي المنتدى بالتعاون مع شركة "بيوند مايندفل ليفينغ" ، وذلك بالشراكة مع شركاء الدعم "مايند ريزيلينس ترينينغ" وكلوديا سيدولي، مدربة حياة ومستشارة تغذية معتمدة ومدربة ثقة ونجاح. ويأتي تنظيم المنتدى ضمن جهود مجلس سيدات أعمال دبي لنشر الوعي حول تطبيق تقنيات تساعد في التخفيف من الضغوط النفسية ومشاق الحياة اليومية، الأمر الذي يساعد المشاركين والمشاركات على متابعة حياتهم المهنية والتأقلم معها وتحقيق النجاح الشخصي والمهني.

وجمع المنتدى مجموعة من المتحدثين والخبراء المتخصصين في مجال الرعاية الصحية والطبية ومعالجة الصدمات النفسية، حيث ناقش الحاضرون في المنتدى كيفية الاستثمار في الصحة النفسية، ومواجهة تحديات العمل النفسية، والابتكار في بيئات وأماكن الأعمال الصحية.

ويعتبر المنتدى جزءاً من سلسلة مبادرات منتديات مجلس سيدات أعمال دبي التي تستهدف تعزيز وعي سيدات ورائدات الأعمال والعاملين في مجتمع الأعمال من النساء والرجال بمواضيع مختلفة تعزز مهاراتهم وتصقلها، وتساعدهم في الحفاظ على حياة صحية مثالية أكثر توازناً وبعيداً عن مسؤوليات وضغوط العمل والمهنة وفق أفضل الممارسات العالمية.

فعاليات المنتدى

وتحدث في بداية المنتدى سكوت أرمسترونغ، مؤسس شركة "مينتل" عن أهمية الصحة النفسية، أعقبها أولى جلسات المنتدى تحت عنوان "الصحة النفسية في مكان العمل" والتي شارك فيها ريبيكا ماكغوين، مدير الرفاهية والمزايا في "بينيبل Beneple"، ونانسي دبان، مستشارة في التدريب وتطوير المواهب، وسكوت أرمسترونغ، مؤسس شركة "مينتل"، حيث أدارت الجلسة كلوديا سيدولي.

وتحدثت بعد ذلك بهار ويلسون، مؤسس شركة "بيوند مايندفل ليفينغ" حول ضرورة الوقوف بوجه المماطلة والتأجيل من أجل الصحة. وانطلقت بعد ذلك الجلسة النقاشية الثانية تحت عنوان :" الصحة النفسية لرواد الأعمال ومخاطر الإجهاد"، والتي شارك فيها لارا السعد، مدربة تمكين الحياة المهنية، ودينا بشارات، مدربة قيادة وفرق عمل، وهبا خياطة، مدير خدمات السيرة المهنية ومدربة حياة وسيرة مهنية في الجامعة الأمريكية بالشارقة، في حين أدار الجلسة سامي خوري، مؤسس ومدرب تحضير نفسي في "مايند ريزيلينس ترينينغ".

وتحدث بعد ذلك كريس هايل، مؤسس "مايند فورس" عن مستقبل وتطور الصحة النفسية في دولة الإمارات، في حين تطرق الدكتور شاي إفراتي، رئيس المجلس الاستشاري العلمي والطبي لعيادات أفيف في دبي وبروفيسور في جامعة تل أبيب، في معرض حديثه الى كيفية تعزيز الأداء والصحة النفسية. وفي الجلسة النقاشية الثالثة والأخيرة التي ناقشت موضوع معالجة الصدمات النفسية وحب الذات، تحدثت كل من الدكتورة صالحة الفريدي، المدير التنفيذي لـ "لايت هاوس آرابيا"، والدكتورة ماري تومبسون، مدير في "فيفاموس"، وبهار ويلسون، مؤسس شركة "بيوند مايندفل ليفينغ"، في حين أدارت الجلسة ميلاني لابوينت، اختصاصي ومتحدث تعليم وتطوير.

وقد تأسس مجلس سيدات أعمال دبي في العام 2002 تحت مظلة غرفة تجارة دبي، حيث يعتبر ممثلاً رسمياً لسيدات ورائدات الأعمال في دبي، ويهدف إلى توفير الدعم والرعاية لسيدات ورائدات الأعمال في الإمارة، اللاتي يخطين الخطوة الأولى لهن على درب عالم الأعمال، حيث يلعب المجلس دوراً هاماً في الاستثمار بالقدرات والمهارات في بيئة الأعمال، وتطوير قدرات أعضائه وصقل مهاراتهن، وتوفير أفضل التدريب النوعي العملي والمهني الذي يعزز من خبرات الأعضاء وتنافسيتهن في بيئة الأعمال خصوصاً في ضوء التحديات الحالية، وازدياد المنافسة في سوق العمل.

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