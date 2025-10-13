دبي، الإمارات العربية المتحدة - اختُتمت فعاليات الدورة الخامسة من "منتدى الجوائز العربية"، الذي استضافته "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة" التابعة لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على مدار يومين في دبي، بمشاركة ممثلي 35 جائزة عربية مرموقة ونخبة من قادة الفكر والمعرفة والعلوم في المنطقة، في إطار سعيها المستمر نحو تحفيز الفكر والإبداع، وتشجيع التكامل والتنسيق بين الجوائز العربية في هذا الصدد.

وشهدت الدورة، عقد الاجتماع الخامس للجمعية العمومية للمنتدى في مكتبة محمد بن راشد، حيث تم استعراض الجوائز المنضمة حديثاً إلى المنتدى، إلى جانب مناقشة مشروع منصة "الجوائز العربية"، التي أطلقتها خلال المنتدى مؤسَّسة الفكر العربي، والأنشطة المستقبلية للجمعية، كما تم تسليط الضوء على الموقع الإلكتروني للمنتدى ومواقع الجوائز الإلكترونية. ودراسة "وضع الجوائز العربية" بإشراف الأستاذ الدكتور أشرف العزازي من المجلس الأعلى للثقافة المصري.

وأعقب الاجتماع جولة واسعة لأعضاء المنتدى في المكتبة، حيث اطلع الحضور على مختلف أقسامها بما تحويه من مجموعات متميزة من الكتب والمخطوطات التاريخية القيِّمة، التي توثق رحلة نمو المعرفة الإنسانية وتطورها، وتقدم نظرة موسعة على مفاصل هذه المسيرة الملهمة. كما تم تنظيم ورشة تعريفية للحضور للاطلاع على دليل أنظمة إدارة الجودة "آيزو" المتكاملة لإدارة المعرفة والابتكار والذكاء الاصطناعي، وهو المشروع الرائد من نوعه لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وكرَّم المنتدى ضمن فعالياته عدداً من المؤسَّسات الحكومية الداعمة للجوائز العربية، تقديراً لدورها في رعاية الإبداع وتعزيز التميز، من بينها: رئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومركز أبوظبي للغة العربية، وأمانة عمَّان الكبرى، والمجلس الأعلى للثقافة في مصر، بالإضافة إلى جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لاستضافتها للمنتدى هذا العام وتنظيم الحدث.

وفي ختام المنتدى، ثمَّن الأعضاء الجهود التي تبذلها المؤسَّسة في دعم المنظومة المعرفية العربية، مؤكِّدين أن المنتدى أصبح منصة محورية لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق بين الجوائز المختلفة، بما يسهم في ترسيخ منهجية التميز والإبداع، وبناء مجتمعات معرفية قوية وقائمة

على الابتكار المستمر. كما أكَّدوا ضرورة استمرار تواصل الجوائز مع مؤسَّسة الفكر العربي لتزويدها بكل ما يستجد لديها، وأقروا خطة أنشطة المرحلة القادمة، والتي تشمل دورات ثقافية وندوات عملية، وتم الاتفاق على عقد الدورة السادسة للمنتدى في شهر أكتوبر من العام 2027.

