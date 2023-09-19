العين: انطلقت مؤخراً أعمال منتدى التعاون البحثي بين جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة سنغافورة الوطنية، بحضور الدكتور أحمد مراد – النائب المشارك للبحث العلمي، والدكتور محسن شريف -مدير مكتب البحوث والمشاريع المموّلة في جامعة الإمارات، والبروفيسور جي باول تشين من جامعة سنغافورة الوطنية والوفد المشارك من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعتين والباحثين وطلبة الدراسات العليا، وذلك لمناقشة الأبحاث المشتركة القائمة بين الطرفين وأوجه التعاون العلمية والأكاديمية.

وأوضح الدكتور أحمد مراد “ إن تحقيق رؤية جامعة الإمارات– جامعة المستقبل، في تطوير التعاون الاستراتيجي عبر البحث العلمي المشترك مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المرموقة، يُعدّ أولوية تُسهم في تعزيز السمعة الدولية وجودة الإنتاج العلمي للجامعة، ويساهم في تحقيق قفزات نوعية في تصنيفها الدولي، علاوة على امتلاكها خطة لتعزيز مكانة الجامعة وفق استراتيجية تطوير الابتكار في البحث العلمي للجامعة للعام 2023-2026 "

وأضاف قائلاً "نأمل من خلال منتدى التعاون البحثي الاستراتيجي بين الباحثين من الجامعتين، تعزيز جهود باحثينا في إنجاز الأهداف العلمية، والبحثية المشتركة وفق أحدث المعايير والمناهج العلمية والبحثية العالمية، حيث ستقوم الجامعة بتوفير الدعم الكامل من خلال هذا المنتدى للباحثين والعلماء وأعضاء الهيئة لإنجاز مشاريعهم البحثية المتميزة، من خلال توفير نظام وبيئة تزيد من الكفاءة والإنتاجية لهم، بما ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات البحثية والعلمية المشتركة. وقد نشر الباحثون من الجامعتين خلال الفترة من 2017 ولغاية 2022 أكثر من 93 منشوراً بحثياً في أرقى المجلات العلمية باقتباسات تصل إلى ما يقارب 17000 اقتباس والذي يؤكد متانة جودة المخرجات البحثية.

ومن خلال العرض التوضيحي استعرض الدكتور محسن شريف، الإمكانات المتميزة لجامعة الإمارات، ومراكزها البحثية وتخصصاتها وأنشطتها وأبرز المنجزات البحثية والعلمية، كما قدم للوفد المشارك من جامعة سنغافورة الوطنية شرحاً مفصلاً عن الممكّنات البحثية والنتائج الأولى للبحوث المشتركة.

كما تناول المشاركون من أعضاء الهيئة التدريسية والباحثون خلال المنتدى العديد من المحاور البحثية المشتركة في قطاعات المياه وتحليتها والطاقة والاقتصاد والهندسة والطب والعلوم الصحية والطب البيطري والعلوم الحيوية والزراعة، والتكنولوجيا المتقدمة بهدف الوصول إلى مشاريع بحثية مُبتكرة ومتميزة على المستوى الدولي تعزز من المكانة العلمية والبحثية لجامعة الإمارات وجامعة سنغافورة الوطنية.

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