بمناسبة يوم المرأة الإماراتية تطلق ممزورلد مبادرة للتعاون مع 5 رائدات أعمال إماراتيات لعرض منتجاتهن على منصتها التجارية.

الإمارات العربية المتحدة، دبي: في إطار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، أعلنت ممزورلد – وجهة التسوق الإلكترونية الرائدة للأمهات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - عن مبادرة تهدف إلى تشجيع ودعم الأمهات الإماراتية الرائدات في مجال الأعمال وصاحبات المشاريع الصغيرة. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الشركة المستمرة لتعزيز دور المرأة في المجتمع وتوفير فرص جديدة للأمهات للنجاح والازدهار.

بالتماشي مع مبادرة نتشارك الغد الإماراتية تطلق ممزورلد دعوة لجميع الأمهات الإماراتيات اللواتي يمتلكن أعمالًا خاصة ومشاريع صغيرة إلى المشاركة؛ سواء تقدم مشاريعهن الملابس، أو المأكولات، أو الصابون، أو أي منتجات حرفية مصنوعة بشغف وحب لتلبية احتياجات الأم والطفل. حيث تتيح المبادرة فرصة للتعاون مع خمس رائدات أعمال لعرض وبيع منتجاتهن على المنصة الرائدة في قطاع مستلزمات الأم والطفل في الشرق الأوسط لمساعدة هذه العلامات التجارية على توسيع تواجدها في جميع أنحاء المنطقة.

تفتح ممزورلد باب المشاركة في هذه الفرصة من خلال إرسال تفاصيل المشروع من صور للمنتجات، ونبذة قصيرة وحساب المشروع على الإنستغرام إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمبادرة: welcome@mumzworld.com من تاريخ 28 أغسطس 2023 وحتى آخر سبتمبر، حيث ستعلن عن اختيار 5 رائدات أعمال لعرض منتجاتهن وبيعها على منصة ممزورلد وكذلك من خلال قنواتها الاجتماعية التي تصل إلى أكثر من 3,5 مليون أم على المستوى الإقليمي.

​​يعد​ ​التأثير​ ​الاجتماعي​ ​هو​ ​الجوهر​ ​الذي​ ​يميز​ ​ممزورلد​ .​ومنذ​ ​البداية​ ​كان​ ​تمكين​ ​المرأة​ ​هدف​​ً​​ا​ ​رئيسي​​ً​​ا​ ​للشركة​​، ​​حيث​ ​تلتزم​ ​بتوظيف​ ​النساء​ ​في​ ​مختلف​ ​أقسام​ ​المنظمة​. ​وليس​ ​هذا​ ​فقط​​، ​​بل​ ​تسعى​ ​ممزورلد​ ​أيض​​ً​​ا​ ​إلى​ ​تقديم​ ​الدعم​ ​والموارد​ ​للنساء​ ​وبأيدي​ ​النساء​.

ممزورلد هي الوجهة الأولى لمستلزمات الأم والطفل لأكثر من 3,5 مليون أم وهو أكبر موقع يضم أكثر من 350,000 منتج أصلي، من خلال التعاون مع أكثر من 6500 من تجار التجزئة والموزعين والمصنعين والعلامات التجارية في المنطقة وعلى المستوى الدولي. كما تتيح ممزورلد شحن منتجاتها لأكثر من 20 دولة حول العالم.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط: https://www.mumzworld.com/

#بياناتشركات

- انتهى -

