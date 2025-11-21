نظمت غرفة عجمان ملتقى "تواصل البناء"، بالتعاون مع مجموعة مواد البناء (BMG) التابعة لغرفة دبي، بهدف فتح آفاق التعاون والشراكات الإيجابية بين المنشآت العاملة في مجالات البناء والعقارات، واستعراض مستقبل التشييد وأحدث أدواته وابتكاراته.

حضر الملتقى محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء في غرفة عجمان، والدكتور مصطفي ساسا رئيس مجموعة مواد البناء (BMG)، وميشيل ديب حنا رئيس مجموعات الأعمال للقطاع الصناعي في غرفة عجمان ـ الرئيس التنفيذي لمجموعة سبيد هاوس، ومسؤولي منطقة عجمان الحرة ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، وأصحاب الاعمال والمستثمرين في قطاعي البناء والعقارات في عجمان، وذلك في فندق فيرمونت عجمان.

وفي مستهل الملتقى رحب محمد الجناحي بالحضور، وأكد على أهمية الملتقى وما يتناوله من محاور رئيسية ومنها "واقع قطاعي البناء والعقارات واتجاهاتهما المستقبلية، استعراض أحدث الأدوات والتقنيات الداعمة لجودة وكفاءة المشاريع وسرعة الانجاز، آليات فرص التعاون بين الموردين والمطورين والمقاولين، الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد، ونقل المعرفة وبناء القدرات في قطاعي البناء والعقارات".

وقال "تواصل إمارة عجمان تحقيق قفزات استثنائية في نمو أنشطة قطاعي البناء والعقارات، مؤكدة مكانتها كوجهة جاذبة للفرص الاستثمارية الواعدة، بفضل ما تمتلكه من مقومات اقتصادية وبنية تحتية متطورة تدعم توسع الأعمال واستدامة المشاريع".

مشيراً إلى ان هذا النمو انعكس بشكل مباشر على مؤشرات العضوية في غرفة عجمان، بحيث وصلت عضوية أنشطة البناء والتشييد إلى 5560 عضوية في 2024 وبنسبة نمو تصل إلى 9%، كما زادت عضوية الأنشطة العقارية إلى 851 عضوية خلال العام 2024 وبنسبة نمو تصل إلى 30%، الامر الذي عزز من نمو مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي للإمارة بنسبة تصل إلى 16.5%، كما وصلت نسبة مساهمة القطاع العقاري إلى 13% وذلك خلال العام 2024.

وقدمت منطقة عجمان الحرة عرضا حول المزايا الاستثمارية في المناطق الحرة بالإمارة وما توفره من بنية تحتية متكاملة جاذبة ومعززة لاستدامة الاعمال ونموها.

وقدمت مجموعة مواد البناء (BMG) عرضا حول رؤية وأهداف المجموعة الرامية إلى تعزيز الروابط بين العاملين في القطاع، وتبادل المعرفة، وايجاد فرص أعمال جديدة تدعم تطور صناعة مواد البناء، وتسليط الضوء على دور المجموعة كمنصة ديناميكية للتواصل والعمل على بناء مجتمع مهني قائم على المشاركة والثقة، يسهم في قيادة التحول الإيجابي ودعم الابتكار والنمو في صناعة مواد البناء.

هذا وشمل الملتقى عقد جلسات أعمال ثنائية بين الجهات المشاركة، تأكيدا على دور الملتقى كمنصة لتعزيز التواصل وقاعدة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التعاون والعمل المشترك بين الجهات والشركات العاملة في مجال البناء والتشييد، ووضع التوصيات والحلول للمساهمة في دعم نمو قطاعي البناء والعقارات.

