سعادة جاسم العبدولي: بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وسويسرا 22.3 مليار دولار في عام 2023 مسجلاً نمواً بنسبة 41.2% عن العام السابق

سعادة محمد المشرخ: الشراكة الاقتصادية المتنامية بين الشارقة وسويسرا تشكل شهادة حية على قوة علاقاتنا الدولية مع تبادل تجاري بلغ 84 مليون درهم

نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، بالتعاون مع القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في جنيف، ملتقى أعمال في "فندق ذا تشيدي البيت، الشارقة"، لبحث الفرص الاستثمارية، حيث شارك فيه سعادة جاسم العبدولي القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى جنيف وعدد من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين من الشارقة ونيوشاتيل، إحدى كانتونات الاتحاد السويسري.

واستهدف الملتقى تسليط الضوء على مستجدات قطاعات الأعمال في المدينتين والتعرف على توجهات النمو وخيارات المستثمرين المستقبلية، كما استعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في إمارة الشارقة والتي تشكل مجالاً لتعزيز التعاون والعمل المستقبلي، مثل الصناعة والحلول الذكية والتكنولوجيا الدقيقة والأبحاث العلمية والهندسة الإلكترونية.

وفي كلمته الرئيسة خلال الملتقى، تناول سعادة جاسم العبدولي، العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية الوثيقة بين دولة الإمارات وسويسرا، إلى جانب الرؤية المشتركة للنمو المستدام والابتكار.

وقال سعادة جاسم العبدولي: "تتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بموقع استراتيجي وبيئة داعمة للأعمال وتوفر للشركات السويسرية بوابة إلى آسيا وإفريقيا، وهذا ما يؤكد قوة علاقاتنا الاقتصادية مع سويسرا التي تعد رابع أكبر شريك للإمارات على مستوى العالم والوجهة الأوروبية الأولى للتبادل التجاري غير النفطي والذي وصل في عام 2023 22.3 مليار دولار، مسجلاً نمواً بنسبة 41.2% عن العام السابق".

وأضاف: "تشمل القطاعات الرئيسة التي تحظى بالتعاون المشترك بين دولة الإمارات وسويسرا، الأدوية والمواد الصيدلانية، والتصنيع المتقدم، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المستدامة، وهناك المزيد من العمل المشترك لإيجاد حلول للتحديات العالمية بما يسهم في تعزيز النمو الشامل، وترسيخ العلاقات الإماراتية السويسرية وتأثيرها الإيجابي".

من جهته، أكد سعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، عمق الروابط التي تجمع الإمارة ومجتمعات الأعمال في سويسرا.

وقال سعادة المشرخ: "بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارة والأسواق السويسرية 84 مليون درهم ، ومن خلال هذا الملتقى، نشهد فرصاً أكبر للمزيد من التعاون، حيث تتشارك كل من الشارقة ونيوشاتيل التزاماً راسخاً بتعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية ذات المنفعة المتبادلة، كما تجمعنا مصالح واهتمامات مشتركة لتعزيز التكنولوجيا والتقنيات المبتكرة، والتصنيع المتقدم، وابتكارات الرعاية الصحية".

فرص بلا حدود

وفي سياق المنتدى استعرض كل من مروان صالح العجلة، مدير إدارة ترويج ودعم الاستثمار في مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، وماثيو أوبير، مدير إدارة، الدائرة الاقتصادية في مدينة نيوشاتيل في سويسرا، الفرص الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك إلى جانب المزايا التنافسية التي تتمتع بها الشارقة.

وقال مروان صالح العجلة: "تم تصميم الأنظمة والتشريعات الاقتصادية في الشارقة لتنسجم مع توجهات واحتياجات المستثمرين المحليين والأجانب، كما أن البنية التحتية المتطورة والقوانين الداعمة للأعمال، وسهولة الوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تجعل من الشارقة وجهة للشركات العالمية التي تسعى إلى تطوير وتوسيع عملياتها وتأسيس قاعدة راسخة لها في المنطقة"؛ مشيراً إلى خدمات الأعمال المبتكرة التي تقدمها الشارقة، لا سيما أول ترخيص تجاري يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم.

من جانبه، استعرض ماثيو أوبير التراث الهندسي العريق في نيوشاتيل كيف يمكن لهذا الإرث تحقيق التكامل مع قطاعات الصناعة والتكنولوجيا الفائقة، وقال: "إن خبرتنا في الهندسة الإلكترونية والتكنولوجيا الدقيقة، تفتح مجالات واسعة للتعاون وتعزيز النمو، ومن خلال الجمع بين إرثنا وطموحات الشارقة، يمكننا خلق حلول عالمية مبتكرة".

التجارة الثنائية بين الشارقة وسويسرا

وتواصل الشراكات الاقتصادية بين الشارقة ومجتمعات الأعمال في سويسرا نموها الذي يتجلى بالحضور المتنامي للشركات السويسرية في الإمارة، حيث تعمل حوالي 250 شركة سويسرية على أراضي الشارقة و في مناطقها الحرة، وتستفيد من باقة من المزايا الاستراتيجية التي تشمل الإعفاء الضريبي والخدمات اللوجستية الميسرة ما يؤسس لمستقبل يشهد المزيد من الشراكة في قطاعات حيوية باتت تشكل جوهر اقتصاد الحاضر ونواة اقتصاد المستقبل.

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