بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين

عمان - نظّم ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي جلسة حوارية رقمية بعنوان "آفة التدخين، إلى أين؟ الواقع والطموح"، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين، حيث تم تنظيمها رقميا، عبر صفحة الملتقى على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وعبر أثير إذاعة طلال أبوغزاله للأعمال والثقافة.

واستضافت الجلسة كل من مديرة مكتب مكافحة السرطان في مؤسسة الحسين للسرطان الدكتورة نور عبيدات، والأستاذة زينة شاهزاده عضو مؤسس جمعية "لا للتدخين"، بالإضافة إلى رئيسة جمعية اتحاد الجامعات الأردنية لمكافحة التبغ والتدخين الدكتورة زينب الكيلاني.

قالت الدكتورة نور عبيدات إن تأسيس مكتب مكافحة التبغ والسرطان في مركز الحسين للسرطان جاء لدعم المجتمع الأردني ووزارة الصحة في مكافحة التبغ ومحاربة كل الممارسات والعادات التي تؤدي إلى مرض السرطان والتشجيع على ممارسة عادات صحية سليمة من أجل الوقاية من السرطان.

وأكدت عبيدات، أن مؤسسة الحسين للسرطان تؤمن بأن مكافحة السرطان والأسباب المؤدية له هي مسؤولية وطنية ومجتمعية، مشيدة بدور ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي الداعم لجهود المؤسسة وللحملة الوطنية لمكافحة مرض السرطان.

وبينت الأستاذة زينه شاهزاده أن جمعية "لا للتدخين" تعمل بطريقة منظمة مع وزارة الصحة، ومركز الحسين للسرطان، ومنظمة الصحة العالمية، لإعداد استراتيجية من شأنها استثمار الوعي بين الشباب والأطفال للوصول إلى سياسة موحدة للعمل معا من أجل أنشاء جيل صحي.

وتحدثت الدكتورة زينب الكيلاني، عن دورها الأكاديمي بالمساهمة في التوعية والتثقيف في الجامعات، حيث أن بعض الجامعات حققت قصص نجاح، مثل جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا وكلية العلوم والتأهيل في الجامعة الأردنية وجامعة جدارا، الذين أعلنوا أنها جامعات خالية من التدخين وحصلت على شهادات من مركز الحسين للسرطان بذلك.

من جانبه أكد مدير الحوار الأستاذ فادي الداوود، مستشار التعليم والشباب في "طلال أبوغزاله العالمية" والمدير التنفيذي لملتقى طلال أبوغزاله المعرفي أن تنظيم الجلسة الحوارية، يأتي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين، الذي يصادف الواحد والثلاثون من أيار من كل عام، إيماناً من الملتقى بدوره الوطني الداعم لجهود منظمة الصحة العالمية في مكافحة التبغ لإقناع المدخنين والمستهلكين للتبغ للإقلاع عنه وتشجيع الحكومات والمجتمعات والمجموعات والأفراد على إدراك حجم المشكلة والقيام حيالها بالأعمال المناسبة.

#بياناتحكومية

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