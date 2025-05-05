الدوحة، قطر – استضافت مكتبة قطر الوطنية اجتماع اللجنة الإقليمية للاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (إفلا) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة 18 خبيرًا من مختلف أنحاء المنطقة، بهدف تعزيز دور المكتبات في صون التراث الثقافي، وتمكين المجتمعات، ودعم التحول الرقمي في العالم العربي.

عقد هذا الاجتماع في مكتبة قطر الوطنية، التي كان قد تم تعيينها مقرًا للمكتب الإقليمي لاتحاد الإفلا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أغسطس 2023، وهو الاجتماع الثاني للجنة بالحضور الشخصي منذ تأسيسها عقب اجتماعها الافتتاحي في نوفمبر 2023.

يأتي هذا الاجتماع ليؤكد على تركيز الاتحاد على تعزيز التعاون الإقليمي والمشاركة المحلية من خلال تبني حلول منبثقة من واقع المنطقة لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز استدامة العمل في قطاع المكتبات.

شهد الاجتماع مناقشات استراتيجية بين ممثلين من 18 دولة عربية، ركّزت على تحديد أولويات العمل الإقليمي في المرحلة المقبلة، وتعزيز أطر التعاون العابر للحدود، وصياغة مبادرات نوعية، من أبرزها "منتدى المكتبات في الصدارة"، إلى جانب إطلاق مشاريع مستدامة تخدم المجتمعات المحلية.

وقد شاركت مكتبة قطر الوطنية في أعمال اللجنة ممثلة بالسيدة عبير الكواري، مدير شؤون المجموعات الوطنية والمبادرات الخاصة، بصفتها "مُرشِدة" ضمن اللجنة، والسيدة إيمان الشمري، مدير المكتب الإقليمي لاتحاد الإفلا، والتي تقوم بدور "مراقبة" في اللجنة.

وفي تعليقها على الاجتماع، قالت عبير الكواري: "يعكس هذا اللقاء رؤيتنا المشتركة لتعزيز مكانة المكتبات بصفتها مراكز ثقافية نابضة بالحياة تمكّن المجتمعات وتُسهم في صون التراث ونقله للأجيال القادمة".

ويؤكد هذا الاجتماع التزام مكتبة قطر الوطنية بدعم الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات في جهوده لتعزيز قدرات المكتبات في العالم العربي، وترسيخ ثقافة التعاون الإقليمي من أجل تحقيق أثر مستدام في قطاعي الثقافة والمعرفة.

عن مكتبة قطر الوطنية

تضطلع مكتبة قطر الوطنية بمسؤولية الحفاظ على التراث الوطني لدولة قطر من خلال جمع التراث والتاريخ المكتوب الخاص بالدولة والمحافظة عليها وإتاحتها للجميع. وتُوفر المكتبة فرصًا متكافئة لجميع روادها للوصول إلى كافة المعلومات والخدمات التي توفرها، وتهدف إلى تمكين سكان دولة قطر من التأثير بشكل إيجابي في المجتمع عبر توفير بيئة استثنائية للتعلم والاكتشاف.

وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قد تفضل بإصدار قرار أميري بإنشاء مكتبة قطر الوطنية بتاريخ 20 مارس 2018، وافتتحها سموه رسميًا بتاريخ 16 أبريل 2018.

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