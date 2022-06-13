· تشمل أهم مراحل عملية بناء المسكن من وضع المخططات إلى التنفيذ

· يمكن للراغبين في الحصول على إرشادات مجانية حول تشييد منازلهم حضور ورشة العمل من خلال التسجيل عن طريق https://thinkprop.ae/event

· أطلقت الشركة المتطورة للخدمات العقارية معهد "ثينك بروب" للتدريب

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن معهد "ثينك بروب" للتدريب العقاري، الذي أطلقته الشركة المتطورة للخدمات العقارية، عن استضافة ورشة عمل حول أساسيات تشييد المساكن، والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات تصميم وبناء المسكن.

وتقام الورشة يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو، وسيديرها المهندس عبد الكريم الحوسني، رائد أعمال في قطاع الإنشاءات، الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 21 عاماً في قطاعي الإنشاءات والعقارات. إذ تهدف الورشة إلى توعية المشاركين بأهمية اتباع الخطوات الصحيحة لتشييد منازلهم على النحو الأمثل، من خلال تقديم نصائح وإرشاداتٍ تفصيلية حول الوثائق المطلوبة لتشييد المنازل واختيار شركة البناء المناسبة وعملية التصميم وأهم بنود عقد الشراء، بالإضافة إلى مراحل التنفيذ.

وبهذا الصدد، قال معاذ مقبول، مدير عام الشركة المتطورة للخدمات العقارية: "تلعب هذه الورشة دوراً مهماً في رفع الوعي العام بأحدث التطورات الحاصلة بقطاع العقارات والممتلكات من خلال تزويد المشاركين بالمعرفة والإرشادات اللازمة حول تشييد المنازل، مما يساهم في إرساء بيئةٍ تنظيمية تتميز بالوضوح والشفافية تدعم القطاع وتعزز نموه، وذلك بما يتماشى مع رسالة شركتنا الرامية إلى تعزيز نمو القطاع العقاري وتشجيع الاستثمار في الدولة".

من جهته، قال المهندس عبد الكريم الحوسني، رائد أعمال في قطاع الإنشاءات: "نتطلع من خلال إقامة هذه الورشة التي تتضمن أساسيات تشييد المساكن، لتزويد المشاركين بالإرشادات والخطوات الصحيحة لاتباعها ضمن القطاع العقاري، بحيث نستهدف الراغبين في التعرف على الطرق الفعالة والمبتكرة لتشييد منازلهم، مما يساهم في توفير الوقت والجهد والحد من التكاليف الخاصة بالبناء والتصميم".

وتجدر الإشارة إلى أن "ثينك بروب" الذي أطلقته الشركة المتطورة للخدمات العقارية، يعد معهد تدريب معتمد متخصص في الدورات التدريبيّة العقارية الخاصة بالأفراد أو الشركات على مستوى إمارة أبو ظبي لتتيح لهم الفرص ضمن المجال.

لحضور ورشة العمل، يرجى التسجيل عن طريق الضغط هنا.

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