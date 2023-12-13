الجزائر - استضاف معهد البنك الإسلامي للتنمية، بالتعاون مع المدرسة العليا للتجارة في الجزائر ومعهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة مرمرة التركية، النسخة السادسة من المنتدى الدولي حول الصناعة المالية الإسلامية.

وعُقد المنتدى تحت عنوان "دور الصناعة المالية الإسلامية في تطوير مؤسسات القطاع الثالث وتعزيز مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد الجزائري"، بتاريخ 5 و6 ديسمبر 2023م.

وأكد المنتدى على أهمية القطاع الثالث في إطلاق الإمكانات الاقتصادية، حيث إنه يضم مؤسسات التمويل الاجتماعي إلى جانب الجهود الحكومية والمؤسسات الخاصة والعامة التابعة للقطاع الربحي.

وألقى الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية، الضوء خلال كلمته الرئيسة الافتراضية عبر الإنترنت على أهمية القطاع الثالث في التمويل الإسلامي ومساهمته في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، مؤكداً على أهمية التنمية الشاملة والحاجة إلى نماذج استدامة مالية مصممة بشكل إستراتيجي لتعظيم الأثر الإنمائي.

واستعرض الدكتور محمود بكري، ممثل معهد البنك الإسلامي للتنمية، مبادرات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتمكين مؤسسات الأوقاف في الدول الأعضاء وغير الأعضاء، مع إبراز إسهاماتها في التنمية المستدامة. كما تطرق إلى المشروع الرائد الجديد لمعهد البنك الإسلامي للتنمية، "المناطق الاقتصادية الحرة للأوقاف"، الذي حظي بالإشادة والثناء نظرا لما يكتنفه من الابتكار في النهج العملي.

ومن جانبه شدد الدكتور كامل البوصافي، عميد المدرسة العليا للتجارة، على الدور الحاسم لمأسسة الوقف والزكاة، مؤكدا أن "الاستدامة المالية والتعاون مع مؤسسات القطاع الثالث أمران ضروريان لتحقيق أهداف التنمية المنشودة".

واستقطب المنتدى لفيفاً من الشخصيات البارزة من عديد الهيئات التنظيمية الاقتصادية والمالية في الجزائر، وكبار الممارسين من مختلف مؤسسات التمويل الإسلامي من جميع أنحاء الجزائر وخارجها، فضلا عن

الأكاديميين والطلاب، الذين أبدوا إعجابهم وحماستهم لتطبيق الحلول المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية.

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