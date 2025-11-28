أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أطلق معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وبالتعاون مع شركة هانيويل، مبادرة مشتركة تهدف إلى تطوير أنظمة اتصالات فضائية آمنة بالاعتماد على تقنيات الكم، بما يعزز حماية البيانات الحساسة عبر الشبكات العالمية.

وفي ضوء تطور قدرات الحوسبة الكمية باستمرار، أصبحت تقنيات التشفير التقليدية تواجه تحديات متزايدة. ومن هنا تبرز أهمية تكنولوجيا توزيع المفاتيح الكمية، باعتبارها حلاً مستقبلياً يقوم على توظيف الخصائص الكمية للضوء لتوليد مفاتيح تشفير محصّنة ضد الاعتراض وآمنة في وجه تهديدات الحوسبة الناشئة.

وبموجب هذا التعاون، ستتم مواءمة منصة هانيويل QKDSat مع البنية التحتية الأرضية لدى معهد الابتكار التكنولوجي، المتمثلة في محطة أبوظبي الأرضية الكمومية الضوئية، لإقامة واختبار روابط توزيع المفاتيح الكمية بين الأقمار الصناعية والشبكات الكمية الأرضية بشكل متكامل. وتعد هذه الخطوة محطة أساسية في مساعي تطوير بنية اتصالات محصنة كمياً، قادرة على تأمين البيانات الحساسة في مختلف الاستخدامات الحكومية والأمنية والتجارية.

وفي هذا الصدد، قالت د. نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: "يمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو بناء شبكات عالمية مؤمنة بتقنيات الكم في دولة الإمارات وخارجها. فهو يجمع بين خبرات هانيويل الرائدة في الابتكار الفضائي وكفاءة معهد الابتكار التكنولوجي في التقنيات الكمية، لمعالجة أحد أبرز تحديات العصر الرقمي وهي كيفية حماية معلوماتنا الحيوية في مستقبل تدعمه قدرات الحوسبة الكمية."

وقالت ليزا نابوليتانو، نائب الرئيس والمدير العام في هانيويل لتكنولوجيا الفضاء: "إن تحويل علوم الكم إلى قدرات تشغيلية حقيقية يستلزم هندسة فضائية موثوقة. ومن خلال خبرة هانيويل الراسخة في أنظمة الأقمار الصناعية الآمنة، نتمكن من الارتقاء بهذه التقنيات من مرحلة الاختبارات المخبرية إلى المهام العملية. ويتيح لنا التعاون مع معهد الابتكار التكنولوجي المضي قدماً في تطوير حلول تضمن توفير اتصالات موثوقة ومؤمنة كمياً على مستوى العالم."

وتعد محطة أبوظبي الأرضية الكمومية الضوئية، التي طورها ويشغلها معهد الابتكار التكنولوجي، محطة ضوئية أرضية متعددة الاستخدامات صممت لدعم مجموعة واسعة من تجارب الاتصالات الكمية عبر الأقمار الصناعية، وهي أساليب تشفر فيها المعلومات على جسيمات الضوء لنقل مفاتيح التشفير بين الفضاء والأرض بشكل آمن.

وسيسهم دمج المحطة مع منصة QKDSat التابعة لهانيويل في تمكين الخبراء من اختبار واعتماد تقنيات التشفير المدعومة بالكم ضمن ظروف تشغيل واقعية للأقمار الصناعية، بما يتيح عرض روابط توزيع المفاتيح الكمية لمسافات طويلة وتجاوز القيود التي تواجهها الشبكات الكمية المعتمدة على الألياف البصرية، ممهداً الطريق أمام اتصالات كمية عالمية لا تحدها البنية التحتية الأرضية.

ويعكس هذا التعاون التزام الطرفين بتطوير نظم اتصالات موثوقة وآمنة كمياً، كما يعزز مكانة أبوظبي المتقدمة في قيادة مستقبل الابتكار في الأمن السيبراني عالمياً.

يعتبر معهد الابتكار التكنولوجي ذراع الأبحاث التطبيقية في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، فهو مركز عالمي رائد في مجال البحث والتطوير يركز على الأبحاث التطبيقية والقدرات التكنولوجية الحديثة. يضم المعهد 9 مراكز بحثية متخصصة في مجالات المواد المتقدمة، والروبوتات ذاتية التسيير، وعلم التشفير، والذكاء الاصطناعي والعلوم الرقمية، والطاقة الموجهة، وعلم الكوانتوم، والأنظمة الآمنة، وأنظمة الدفع والفضاء، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة والمستدامة. ومن خلال عمله مع نخبة من ألمع العقول والمواهب الاستثنائية والجامعات العريقة والمراكز البحثية المتقدمة والشركاء العالميين، أصبح المعهد مجتمعاً فكرياً متقدماً ومنارة علمية في الشرق الأوسط تشارك في نمو وارتقاء منظومة الأبحاث والتطوير لتعزيز مكانة أبو ظبي والإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للابتكار.

تتواجد منتجات وخدمات هانيويل لتقنيات الطيران على معظم الطائرات التجارية والدفاعية والفضائية حول العالم، إضافة إلى حضورها في العديد من النظم الأرضية. وتعمل وحدة أعمال تقنيات الطيران على تطوير محركات الطائرات وإلكترونيات مقصورات القيادة والركّاب وحلول الاتصال اللاسلكي وأنظمة التبريد والطاقة والحركة وغيرها. وتساعد حلولها البرمجية والمعدات التي تطورها على تحسين كفاءة استهلاك الوقود وتسيير رحلات أكثر مباشرة وفي مواعيدها وضمان أجواء ومطارات أكثر أماناً. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة aerospace.honeywell.com أو اتبع Honeywell Aerospace Technologiesعلى لينكد إن.

وتعد هانيويل شركة متكاملة تخدم قطاعات جغرافية وصناعية متنوعة حول العالم، وترتكز محفظتها على نظام التشغيل Honeywell Accelerator ومنصة Honeywell Forge. وبصفتها شريكاً موثوقاً، تدعم هانيويل المؤسسات في مواجهة أصعب التحديات العالمية وأكثرها تعقيدًا، عبر تقديم حلول قابلة للتطبيق وابتكارات تغطي مجالات الطيران وأتمتة المباني والأتمتة الصناعية وأتمتة العمليات وتقنيات المعالجة، بما يسهم في بناء عالم أكثر ذكاءً وأماناً واستدامة. للمزيد من الأخبار والمعلومات حول هانيويل، يرجى زيارة www.honeywell.com/newsroom.

