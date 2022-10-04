القمة تهدف إلى استكشاف سبل تطوير الاقتصاد ووضع معايير جديدة للتنمية المستدامة في المنطقة والعالم

الحدث الذي يُعقد في 6 أكتوبر يتضمن جلسات حضورية وافتراضية

الرياض: سيعقد معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو منظمة غير ربحية تعمل على تعزيز دور مجالس الإدارة والحوكمة الرشيدة للشركات، في الرياض في 6 أكتوبر الدورة الثامنة من قمة رؤساء مجالس الإدارات، الحدث الرئيس الذي ينظمه المعهد سنويًّا، وذلك احتفالًا بعيده الخامس عشر هذا العام. وتأتي هذه القمة بهدف دعم مجالس الإدارة وأعضائها في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستجمع رؤساء مجالس الإدارة المؤثرين، وأعضاءها، والمسؤولين وكبار المدراء التنفيذيين من كل أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، لاستكشاف الدور المتطور باستمرار لمجالس الإدارة وتنفيذ أفضل الممارسات في حوكمة الشركات.

ستعقد القمة تحت عنوان "التنمية المستدامة والاستثمار في أهدافها"، لاستكشاف سبل تطوير الاقتصاد ووضع معايير جديدة للتنمية المستدامة في المنطقة والعالم. وستطرح القمة للنقاش أحدث الاتجاهات في الاستثمار المستدام، وفي الإدارة البيئية والاجتماعية. وتُنظم القمة هذا العام بالشراكة مع شركة "البحر الأحمر للتطوير"، المطور الرئيس لأكثر المشاريع السياحية طموحاً في العالم؛ وجهتي البحر الأحمر وأمالا.

ويفتتح القمة معالي المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، وسيلقي كلمة الترحيب معالي المهندس عبد اللطيف عبد الرحمن العثمان، محافظ معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، وجين فالس المدير التنفيذي للمعهد. وسيتحدث خلال القمة نخبة من الحضور ومن ضمنهم معالي الدكتور فهد بن عبد الله تونسي، مستشار في الديوان الملكي السعودي، وصاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، نائب وزير السياحة، وجون باغانو، الرئيس التنفيذي لـ"شركة البحر الأحمر للتطوير".

وسيشمل الاجتماع الذي يستمر طوال اليوم حلقات نقاش حول موضوعات مثل "الاتجاهات الناشئة في الاستثمار المستدام" و"بناء مستقبل الأعمال التجارية - التنمية المستدامة" و "التنقل في البيئة والمجتمع والحوكمة". وسيكون من بين المشاركين معالي محمد بن عبدالله القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، والدكتورة لمى السليمان عضو مجلس إدارة مستقل وعضو مجلس إدارة سابق في الهيئة العامة للترفيه، ومحمد الرميح الرئيس التنفيذي للصرافة السعودية، وراجيف شوكلا الرئيس التنفيذي لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية، وأحمد اسماعيل الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم العقارية، وستيفان لابيكون رئيس الاستثمار المستدام لشركة بلاك روك في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وكارينا ليتفاك رئيسة مجلس إدارة مبادرة إدارة المناخ، والدكتورة مريم فيكتشلو رئيس الحوكمة في شركة "البحر الأحمر للتطوير"، وبراديب رنا رئيس إدارة المخاطر لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وجون ديفتيريوس مستشار أول بشركة آبكو العالمية، وجريجوري جريجيان رئيس الشؤون القانونية في "شركة البحر الأحمر للتطوير".

ستتضمن القمة هذا العام جلسات حضورية وجلسات افتراضية والتي ستسهل حضور المزيد من المشاركين. وستكون أماكن الحضور الفعلي محدودة وفقًا لقواعد كوفيد-19 المعمول بها، وسيتم تخصيص الحجوزات لهذه الاماكن على أساس أسبقية الحجز. وفي حال طرأت أي قيود جديدة تمنع استضافة الحدث فعليًّا، فسيتم عقده عبر الانترنت " أونلاين".

وقالت جين فالس، المدير التنفيذي لمعهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي: "لقد أدت الأحداث العالمية، إلى جانب التطورات التكنولوجية، إلى تغيير معايير وأنماط ونماذج الأعمال وإعادة تشكيلها باستمرار. ولا تقدم قمة رؤساء مجالس الإدارات رؤى حول أحدث الاتجاهات الناشئة في عالم الأعمال وحسب، بل إنها توفر أيضًا منصة لأعضاء مجالس الإدارة وكبار قادة الأعمال للتواصل وتبادل الخبرات مع نظرائهم، ومناقشة أحدث قضايا الحوكمة ومجالس الإدارة الرئيسة التي تساعد على تعزيز الوعي وممارسات الحوكمة في المنطقة".

وشددت فالس على أن موضوع الاستدامة سيضيف بعدًا جديدًا للقمة هذا العام، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الجائحة والتغير المناخي، الأمر الذي استلزم من الشركات في كل أنحاء العالم التركيز أكثر من أي وقت مضى على هذا الموضوع.

وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لـ"شركة البحر الأحمر للتطوير"، والمتحدث الرئيس: "تعتبر قمة رؤساء مجالس الإدارات فرصة عظيمة للتطرق لأهم التحديات واستكشاف الفرص الرئيسة في مجال الاستدامة وحوكمة الشركات، من خلال الاستفادة من رؤى جميع المتحدثين والمشاركين حول الاتجاهات الجديدة، وسعيهم إلى تعزيز المعرفة والفهم في هذا المجال".

وأضاف باجانو قائلًا: " تشكل هذه القمة بالنسبة إلينا في شركة "البحر الأحمر للتطوير" فرصة لمشاركة نجاحاتنا في هذا المجال، حرصاً منا على مشاركتنا للمعرفة التي اكتسبناها، بحيث تكون تجربتنا مثالًا يفيد مجتمع الأعمال الأوسع في المملكة والمنطقة ككل".

تعتبر قمة رؤساء مجالس الإدارات التي يعقدها معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي والخاضع لقاعدة "تشاتام هاوس"، حدثًا سنويًا للقيادات استقطب أكثر من 1500 جهة مشاركة منذ بدايته في العام 2013.

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