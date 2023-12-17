بكين: حصل معهد طلال أبوغزاله – كونفوشيوس على جائزة التميز كأحد أفضل مراكز امتحانات الكفاءة للغة الصينية على مستوى العالم، من المركز الدولي لاختبارات اللغة الصينية في العاصمة الصينية بكين خلال مشاركة المعهد في المؤتمر الدولي للغة الصينية والذي ينظمه المركز الدولي لتعليم اللغة الصينية CIEF في الفترة من 7 – 9 ديسمبر 2023.

وتسلم الدرع الخاص بالجائزة الأستاذ مأمون أبوالسباع، المدير التنفيذي لمعهد طلال أبوغزاله كونفوشيوس، والدكتورة يانغ سونغفانغ، المديرة الصينية للمعهد ضمن حفل خاص حضره ما يزيد عن 1200 مشارك من مختلف دول العالم، يمثلون جامعات ومعاهد ومؤسسات ومدارس تعنى بتعليم اللغة الصينية ونشر الثقافة الصينية في العالم.

وخلال الاحتفال قال أبوالسباع في كلمه: "نحتفل هذا العام بمرور 15 عاما على تأسيس معهد طلال أبوغزاله – كونفوشيوس والذي تأسس في عام 2008 بتوجيه من سعادة الدكتور طلال أبوغزاله كأول معهد لتعليم اللغة ونشر الثقافة الصينية في العالم يتم بالشراكة بين الحكومة الصينية والقطاع الخاص وبالتعاون مع جامعة شينيانغ الصينية، وذلك لإيمان سعادته العميق بأهمية اللغة الصينية كلغة المستقبل للمال والأعمال والتكنولوجيا".

وأضاف أبوالسباع: "لقد حصل المعهد وطلابه خلال الفترة الماضية على العديد من الجوائز على المستوى الإقليمي والدولي من خلال مشاركته في كافة المسابقات التي ينظمها المركز الدولي لتعليم اللغة الصينية، إذ يعتبر المعهد الوجهة الأولى للراغبين في تعلم اللغة الصينية في الأردن وللطلبة الراغبين في الدراسة في الصين من خلال حصولهم على منح دراسية تقدمها الحكومة الصينية سنويا للراغبين في الدراسة في الجامعات الصينية.

ويعتبر مركز طلال أبوغزاله – كونفوشيوس أول مركز لإجراء امتحانات الكفاءة للغة الصينية بكافة مستوياتها في الأردن، حيث يتم إجراء الامتحانات في المعهد على مدار العام. وقد تجاوز عدد الطلبة الذين جلسوا لامتحانات الكفاءة حتى الآن 10,000 طالب وطالبة منذ تأسيس المعهد".

معهد طلال أبوغزاله كونفوشيوس

تأسس معهد طلال أبوغزاله كونفوشيوس في أيلول/ سبتمبر 2008 من خلال اتفاقية تعاون بين مجموعة طلال أبوغزاله العالمية ومعهد كونفوشيوس في الصين، بهدف تعزيز اللغة والثقافة الصينية، والتوصل إلى تفاهم متبادل أفضل بين الثقافتين العربية والصينية.

جامعة شنيانغ نورمال

تأسست جامعة شنيانغ عام 1951 في مقاطعة لياونينغ كجامعة متخصصة في تدريب المعلمين، الأمر الذي جعلها من أول الجامعات المتخصصة في شمال الصين، والتي تقدم العديد من التخصصات منها العلوم والأدب والتدريس والعلوم الإدارية، كما تقوم بإيفاد مدرسين صينيين إلى معهد طلال أبوغزاله كونفوشيوس وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والاحتراف.

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