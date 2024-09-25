[أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة]: تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تستضيف شركة "الاتحاد للقطارات" المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، ومجموعة «أدنيك»، و«دي إم جي إيفنتس» النسخة الافتتاحية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية (جلوبال ريل)، والذي سيجسد محطة هامة في مسيرة قطاع النقل العالمي، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر 2024 في مركز أدنيك أبوظبي.

ويجمع الحدث العالمي الذي يقام تحت شعار "تعزيز البنية التحتية للنقل وتمكين الترابط العالمي" ما يزيد عن 150 متحدث دولي رفيع المستوى، بينهم نخبة من الوزراء، ورواد وقادة قطاع النقل وأصحاب المصلحة والمؤثرين في المجال، وما يزيد عن 100 جهة عارضة من مختلف دول العالم، ليشكل الحدث منصة شاملة ومثالية تعزز التواصل مع المختصين ورواد قطاع النقل والبنية التحتية. كما يتوقع أن يستقطب (جلوبال ريل) أكثر من 10 آلاف شخص.

وخلال إحاطة إعلامية عقدت اليوم الثلاثاء، كشفت شركة "الاتحاد للقطارات"، عن أبرز المتحدثين والجهات العارضة المشاركة في الحدث العالمي وعن المحاور والمواضيع الرئيسية التي سيتم مناقشتها خلال الجلسات والحلقات النقاشية في الحدث، والشركاء الاستراتيجيين المشاركين خلاله. وتحدث في الإحاطة الإعلامية عمر السبيعي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية والأداء في شركة "الاتحاد للقطارات"، وسلمان أبو حمزة، نائب رئيس شركة دي إم جي إيفنتس (dmg events).

رواد القطاع والمتحدثين في (جلوبال ريل)

يضم الحدث العالمي مؤتمراً استراتيجياً، وآخر فنياً يشارك خلالهما نخبة من الممثلين الوزاريين، صناع القرار ورواد القطاع، وكبار المسؤولين والخبراء في المجال، حيث سيسهمون معاً في تعزيز إمكانيات السكك الحديدية وتمكينها باعتبارها محرك للنقل العالمي المستدام والمتكامل.

وتضم قائمة المتحدثين في "جلوبال ريل" معالي جاسم محمد البديوي، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، ومعالي أوسكار بوينتي وزير النقل والتنقل المستدام في إسبانيا، وسعادة السيد لي سونغ هاي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي -السكك الحديدية الوطنية الكورية في كوريا الجنوبية، والمهندس حمد عيسى عبد الله المُكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في دولة قطر، وسعادة شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، وعبد المحسن إبراهيم كلبت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة السكك الحديدية، هيئة الطرق والمواصلات في الإمارات.

كما تشمل قائمة المتحدثين، العديد من الخبراء والمختصين وصناع السياسات ومشغلي السكك الحديدية العالميين، والمطورين، والممولين، وممثلي الجهات المختصة في مجال النقل والبنية التحتية، وغيرهم من المختصين في المجال من رواد الابتكار والتطوير، ممن سيناقشون سبل تغيير وتطوير القطاع نحو مستقبل أفضل.

وسينضم إليهم للحديث في المعرض والمؤتمر العالمي كبار المسؤولين من شركات وجهات بارزة تشمل، هيئة الطرق والمواصلات في الإمارات، فيروفي ديلو ستاتو إيتاليان (Ferrovie dello Stato Italiane)، ورينفي (RENFE)– أوبارودورا، وسيسترا (Systra)، وألستوم (Alstom)، ورايتس (RITES)، وأروب (Arup)، وكاف CAF الإسبانية، وآيريو (Iryo)، وجلوبال فيا (Globalvia)، وسيمنز موبيليتي (Siemens Mobility)، وهايبرلوب تي تي(HyperloopTT )، وشركة إينكو (Ineco)، وبريسايت (Presight)، وبروجرس ريل (Progress Rail ). كما ستشارك هذه الجهات أيضاً كجهات عارضة في الحدث العالمي.

المحاور الرئيسية للجلسات النقاشية

ستتناول الجلسات والحلقات النقاشية في المؤتمر والتي ستستمر على مدار ثلاثة أيام، العديد من المحاور الرئيسية التي تعنى بقطاع النقل، تشمل القوانين والتشريعات، تمويل المشاريع، الاستشارات، مشغلي السكك الحديدية، شركات مقاولات البنية التحتية للسكك الحديدية، أطر وأسس الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، الخدمات اللوجستية، أصول السكك الحديدية، البحث والتطوير المتعلق بالسكك الحديدية، القطار فائق السرعة، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتحول نحو السكك الحديدية.

المؤتمرات الاستراتيجية والفنية

سيستكشف رواد القطاع العالمي خلال مشاركتهم في المؤتمر الاستراتيجي، أهمية التعاون بين القطاعات المختلفة ومساهمته في تعزيز القيمة المضافة للسكك الحديدية. كما ستركز الحلقات النقاشية في المؤتمر على أطر السياسات المبتكرة والمصممة لتعزيز الابتكار وتسريع الاستفادة من السكك الحديدية في تعزيز النمو الاقتصادي، ومرونة سلسلة التوريد والحد من الانبعاثات الكربونية.

وسيتناول المؤتمر الفني في "جلوبال ريل"، كيفية توظيف أحدث الأبحاث والتطورات في مواصلة الابتكار في السكك الحديدية، حيث سيقدم نخبة من رواد القطاع، والمختصين من المعاهد البحثية، والجهات الأكاديمية المختلفة، تجارب منهجية تعنى بتحقيق نقلة نوعية في السكك الحديدية، عبر 8 فئات فنية تشمل الابتكار في العمليات الإنشائية والبنية التحتية، القطار فائق السرعة، السكك الحديدية الرقمية، تجربة الركاب، مرونة سلسلة التوريد، الابتكار في أصول للسكك الحديدية، الأمن والسلامة، التخطيط الحضري، وهو ما سيسهم في تعزيز التحول مدن أكثر ذكاءً والشبكات متعددة الوسائط على مستوى النظام البيئي للنقل.

وبهذا الصدد أكد سعادة الشيخ ناصر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن استضافة النسخة الافتتاحية من “جلوبال ريل" في العاصمة أبوظبي، يعكس المكانة الريادية البارزة التي تتمتع بها دولة الإمارات، في قطاع النقل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، وأن هذا الحدث العالمي لم يكن ليحدث دون دعم وتوجيه سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بشأن تعزيز الابتكار في قطاع النقل ومواصلة مسيرة التطوير نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

وأضاف سعادته:" سيوفر المعرض والمؤتمر العالمي منصة مثالية لقادة القطاع وصناع القرار لتعزيز فرص التعاون فيما بينهم بشأن الوصول إلى حلول مستقبلية مستدامة تسهم في الحد من التحديات التي يواجهها القطاع في ظل التغييرات التي يشهدها مع التطورات التقنية المستمرة ووجود معايير والتزامات جديدة تعنى بتحقيق الاستدامة البيئية في شتى القطاعات".

ومن جانبه قال عمر السبيعي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية والأداء في شركة "الاتحاد للقطارات": "سيجمع "جلوبال ريل" في نسخته الافتتاحية نخبة من الخبراء والرواد الدوليين المختصين في السكك الحديدية وقطاع النقل العالمي، لمناقشة وتبادل الآراء والأفكار بشأن أبرز القضايا والمواضيع الأكثر إلحاحاً في القطاع، ومع ازدياد أهمية البنية التحتية باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الترابط العالمي، تعمل "الاتحاد للقطارات" من خلال "جلوبال ريل" على أن تكون أبوظبي المنصة الرئيسية لهذه المحادثات الحيوية."

وأضاف السبيعي: "بفضل رؤية وتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبدعم ومتابعة من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد للقطارات، سيسهم الحدث العالمي في تعزيز التعاون العالمي في قطاع النقل، وفي ترسيخ مكانة دولة الإمارات لتصبح مركزاً عالمياً لحلول النقل المستدامة والأكثر تطوراً".

وبدوره قال كريستوفر هدسون، رئيس شركة "دي إم جي إيفنتس": "يمثل إطلاق "جلوبال ريل" في أبوظبي محطة تاريخية مهمة لقطاع النقل العالمي. وكونه يجسد ملتقى للعقول الرائدة في العالم في مجال النقل والبنية التحتية، والاستدامة نتطلع من خلاله أن يسهم في إرساء آفاق واعدة لفتح علاقات تجارية مهمّة مع الشركاء الدوليين، وتعزيز فرص تبادل الآراء بين الأطراف، بما يواكب وتيرة التطور السريع في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع".

وأضاف هدسون: "وخلال الحدث سيسهم نخبة من المتحدثين من بينهم وزراء وممثلي الشركات وخبراء ومختصين في المجال، في نقل خبراتهم وطرح مجموعة واسعة من الأفكار والرؤى المستمدة من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن مساهمتهم في التـأكيد على أهمية التعلّم من الدول التي تمتلك شبكات سكك حديدية تتمتع بتاريخ طويل والاستفادة منها في دفع قطاع السكك الحديدية ليكون بمثابة طريقة النقل المفضلة في المنطقة وخارجها. ومن المتوقع أن تترك النقاشات في هذا الحدث تأثيراً واسع النطاق خارج نطاق المعرض والمؤتمر ليضع معايير جديدة في ممارسات القطاع، فضلاً عن الارتقاء برؤية منظومة النقل لتكون أكثر استدامة وكفاءة حول العالم".

جناح التمويل

يضم المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية "جلوبال ريل"، جناح التمويل، والذي سيتيح الفرصة للممولين والمطورين وأصحاب المصلحة الرئيسيين للمشاركة بشكل مباشر في الحدث العالمي وتعزيز التواصل والترابط، عبر مناقشة فرص التمويل وعقد شراكات استراتيجية وبحث وتوظيف حلول التمويل للنهوض بقطاع النقل وتطويره.

منصة الابتكار

ويضم "جلوبال ريل" منصة الابتكار التي ستمكن رواد الأعمال في مجال السكك الحديدية والمختصين في مجالات البحث والتطوير ليستعرضوا أحدث وأهم التقنيات والحلول الرقمية المبتكرة، وأبرز التطورات التي من شأنها أن تحدث تطور نوعي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

رعاة الحدث

كما تخلل الإحاطة الإعلامية الإعلان عن قائمة الشركاء والرعاة الرئيسيين للحدث، ممن برهنوا التزامهم في تطوير وتقدم القطاع، وشملت قائمة الرعاة، بنك أبوظبي التجاري بصفته الراعي الرئيسي لجناح التمويل في "جلوبال ريل"، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة أبوظبي للنقل، ومطارات أبوظبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي بصفتهم شركاء استراتيجيين في الحدث، بالإضافة إلى الراعي الذهبي مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" (DP World)، والرعاة الفضيين ألستوم (Alstom)، هاتش (HATCH) وجايكوبس (Jacobs)، إلى جانب أروب (ARUP) كشريك المعرفة.

كما يوفر الحدث العالمي منصة مثالية للجهات المشاركة والمتحدثين في الجلسات النقاشية، لاستكشاف وتبادل الخبرات والاستثمار في حلول النقل المتقدمة والفعالة، وتعزيز سبل التعاون الذي من شأنه أن يسهم في تشكيل مستقبل قطاع النقل.

ولمزيد من المعلومات حول "جلوبال ريل"، والاطلاع على الأجندة الكاملة، وقائمة أسماء المتحدثين الدوليين، والتسجيل في الحدث العالمي يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: [https://www.grtiec.com].

الدخول مجاني للزوار- يتم التسجيل للحصول على بطاقة الدخول من خلال الرابط: www.grtiec.com/visit

نبذة عن "جلوبال ريل ":

تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أعلنت الاتحاد للقطارات المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، عن إطلاق الدورة الأولى من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية "جلوبال ريل"، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، ومجموعة «أدنيك»، و«دي إم جي إيفنتس»، خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر 2024 في مركز أدنيك أبوظبي.

يقام الحدث العالمي تحت شعار «تعزيز البنية التحتية للنقل وتمكين الترابط العالمي»، ويستقطب نخبة من قادة قطاع النقل والسكك الحديدية والخبراء الاستراتيجيين والمختصين، حيث يُتوقَّع أن يستقبل الحدث أكثر من 10,000 من كبار صنّاع القرار والمؤثِّرين والمتخصِّصين في المجال، و1,000 شخص من ممثّلي شركات وجهات عدة من مختلف دول العالم، وأكثر من 100 جهة عارضة من أكثر من 100 دولة.

نبذة عن الاتحاد للقطارات:

تأسست الاتحاد للقطارات بموجب القانون الاتحادي رقم (2) لتتولى إدارة تطوير وبناء وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية لنقل البضائع والركاب. وتعتبر شبكة السكك الحديدية جزء من "مشاريع الخمسين" أكبر مشروع لترسيخ قوة الاتحاد للخمسين عاماً القادمة.

ساهمت الاتحاد للقطارات بترسيخ مكانة شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية كوسيلة نقل آمنة ومستدامة وموثوقة، إذ تعمل الشركة منذ العام 2016 على تشغيل مسار لنقل حبيبات الكبريت من مواقع الإنتاج في شاه وحبشان لنقاط التصدير من ميناء الرويس. وفي عام 2023 تم تدشين شبكة السكك الحديدية الوطنية التي تمتد لحوالي 900 كيلومتر لتربط الإمارات السبع، من الغويفات إلى الفجيرة. كما أطلقت الشركة العمليات التشغيلية لقطار البضائع على مستوى الدولة. كما تواصل الاتحاد للقطارات تطوير خدمات نقل الركاب ليتم تشغيلها على متن الشبكة ذاتها في المستقبل.

وتربط شبكة السكك الحديدية الوطنية إمارات الدولة بما فيها المراكز السكنية والصناعية والتجارية بإحدى عشرة محطة للشحن بالسكك الحديدية، تضم أربعة موانئ رئيسية. وتشمل المحطات محطة الرويس الداخلية، وميناء الرويس، ومدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، وميناء خليفة، و مدينة دبي الصناعية، وميناء جبل علي، وميناء الغيل الجاف، وميناء الفجيرة، والغويفات، وشاه، وحبشان.

-انتهى-

#بياناتحكومية