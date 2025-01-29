يوحد اسم معرض الصحة العالمي دبي فعاليات الرعاية الصحية التي تنظمها شركة إنفورما ماركيتس حول العالم لتسهيل الاتصال والتعاون بشكل أفضل دون حواجز عالمية

سيعمل معرض الصحة العالمي دبي على الاستفادة من نجاح معرض الصحة العربي وتعزيز سمعة دبي العالمية كوجهة طبية عالمية رائدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في اليوم الثاني من دورته الخمسين، أعلن معرض ومؤتمر الصحة العربي، أكبر وأهم حدث ومؤتمر للرعاية الصحية في الشرق الأوسط منذ عام 1975، عن تغيير علامته التجارية إلى معرض الصحة العالمي دبي (WHX Dubai)، ويمثل هذا التغيير رؤية تحويلية للسنوات الخمسين المقبلة من التعاون والابتكار في مجال الرعاية الصحية العالمية، مما يسلط الضوء على دور دبي كمركز عالمي للتقدم الطبي.

على مدى نصف قرن من الزمان، كان معرض ومؤتمر الصحة العربي بمثابة منصة مثالية تجمع المتخصصين في مجال الرعاية الصحية في المنطقة، وقد تطور المعرض من مشاركة 40 عارضًا فقط في عامه الافتتاحي إلى حدث معترف به عالميًا يجمع أكثر من 60 ألف متخصص في الرعاية الصحية كل عام. ويمثل معرض الصحة العربي في دبي فصلاً جديدًا يجسد نهجًا استشرافيًا لربط الأشخاص والشركات والحكومات والمبتكرين معاً تحت سقف واحد.

وبهذه المناسبة قال بيتر هول، رئيس منطقة الشرق الأوسط والهند وتركيا وأفريقيا لدى إنفورما ماركتس: "كانت النسخة الخمسين من معرض ومؤتمر الصحة العربي منصة مثالية للكشف عن هذه الهوية الجديدة والمثيرة للاهتمام، حيث يمثل تغيير العلامة التجارية إلى دبليو إتش إكس دبي تطور معرض ومؤتمر الصحة العربي إلى قوة عالمية لتحويل الرعاية الصحية نحو مستقبل يتميز بالتعاون الدولي والاختراقات التكنولوجية والابتكار بلا حدود".

وأضاف هول قائلاً: "تعكس هذه الهوية الجديدة الدور الحاسم الذي تلعبه دبي كقائد في مجال الابتكار والرعاية الصحية، وتؤكد على مساهمة المدينة الدائمة في نجاح الحدث على مدار الخمسين عامًا الماضية، ومن خلال تغيير العلامة التجارية إلى دبليو إتش إكس دبي، نعرب عن امتناننا المستمر لشعب دبي على حماسهم للحدث بينما نتطلع إلى العصر القادم من التحول العالمي في مجال الرعاية الصحية".

يوحد اسم معرض الصحة العالمي دبي فعاليات الرعاية الصحية التي تنظمها انفورما حول العالم لتسهيل الاتصال والتعاون بشكل أفضل تحت علامة تجارية واحدة، حيث سيستفيد معرض الصحة العالمي دبي من نجاح معرض الصحة العربي، إذ يجمع بين أكثر من نصف مليون متخصص في الرعاية الصحية في تسع دول عبر أربع قارات، من خلال دمج كل حدث ضمن محفظة إنفورما ماركيتس للرعاية الصحية يهدف معرض الصحة العالمي دبي إلى تضخيم تأثيرها، وتعزيز الابتكار، والاتصالات الأقوى والتقدم التحويلي داخل منظومة الرعاية الصحية.

تستمر فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العالمي دبي، المعروف سابقًا باسم معرض ومؤتمر الصحة العربي، حتى يوم الخميس 30 يناير 2025، في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "ملتقى عالم الرعاية الصحية"، حيث يشهد الحدث مشاركة أكثر من 3800 عارض ويستقبل أكثر من 60 ألف زائر من أكثر من 180 دولة مشاركة، مما يوفر منصة مثالية للابتكار والتعاون والتعليم في مجال الرعاية الصحية.

ويحظى معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 بدعم العديد من الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحكومة دبي، وهيئة الصحة بدبي، ودائرة الصحة، وهيئة مدينة دبي الطبية.

نبذة عن معرض ومؤتمر آراب هيلث:

يُعتبر معرض ومؤتمر آراب هيلث الذي تنظمه إنفورما ماركيتس"، أضخم حدث للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط. أقيم المعرض للمرة الأولى قبل 50 عاماً، ليصبح منصةً لكبرى الشركات المصنّعة وتجار الجملة والموزعين في العالم للالتقاء بالأوساط الطبية والعلمية في منطقة الشرق الأوسط.

يشتهر مؤتمر آراب هيلث بتقديم أعلى برامج التعليم الطبي المستمر (CME) جودةً لأصحاب المهن الطبية في المنطقة.

ستنعقد فعاليات معرض ومؤتمر آراب هيلث 2024 في الفترة من 27 إلى 30 يناير 2025 بمركز دبي التجاري العالمي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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