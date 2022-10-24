سعادة السيد بطي سعيد الكندي، نائب رئيس مركز دبي التجاري العالمي وبجانبه السيدة ديمة السعدي، مديرة معرض نجاح أثناء افتتاح معرض نجاح دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتح اليوم سعادة السيد بطي سعيد الكندي، نائب رئيس مركز دبي التجاري العالمي، معرض نجاح دبي، الفعالية الرائدة في مجال التعليم العالي في الإمارات العربية المتحدة، التي تتيح للطلاب وأوليائهم فرصة الاستفادة من العديد من المعلومات والمصادر المتوفرة من الجهات العارضة المشاركة، بما فيها 80 جامعة من 15 دولة مختلفة، في القاعة 4 على أرض مركز دبي التجاري العالمي. ولا يزال التسجيل متاحاً على الفعالية المجانية المستمرة حتى 25 أكتوبر عبر الموقع الإلكتروني: www.najahexpo.com

ويتطلع المعرض الرائد لمواصلة النجاح الذي حققته دورته الأولى في أبوظبي الأسبوع الماضي باستقطاب 14,207 زائراً، من خلال تزويد الطلاب بما يحتاجونه من معلومات للانطلاق في مسيرتهم الجامعية، لا سيما حول القبول الجامعي والاستشارات وفرص الحصول على المنح الدراسية وخيارات الدراسة في الخارج وتجارب الخريجين وغيرها الكثير؛ حيث أشار الطلاب وأولياء الأمور المشاركون في دورة المعرض في أبوظبي الأسبوع الماضي إلى الدور المحوري للفعالية كمنصة لمساعدتهم على التخطيط واتّخاذ القرارات بما يتعلق بالجامعة المناسبة لمسيرتهم الدراسية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت نور محجوب، إحدى طالبات مدرسة ليسيه لويس ماسينيون: "أُشارك في هذه الفعالية الهامة لتوسيع آفاقي ومعرفة الخيارات الجامعية التي يوفرها المعرض".

من جانبها، قالت السيدة جينيفر شيفر، إحدى أولياء الأمور المشاركين في معرض نجاح أبوظبي 2022: "كان من الرائع التعرف على العديد من الجامعات التي قد نكون غفلنا عنها خلال عملية بحثنا، ويساعد ذلك في تعريفنا أكثر على الشروط اللازمة للطلاب وأولياء أمورهم للاستعداد للمرحلة الجامعية. كما يتيح الفرصة للطلاب للتقديم على جامعات من مختلف العالم، خصوصاً تلك القادمة من بلداننا الأصلية، ومعرفة خطوات عملية التقديم وما تحتاجه من وقت".

وتؤكد الجهات العارضة المشاركة في المعرض مكانته كخطوة أساسية في استراتيجية التسويق الخاصة بهم؛ حيث قالت أيمي إيستون، ممثلة جامعة إدنبرة نابي: "سعيدة بفرصة التحدث مع العديد من الطلاب من مختلف المدارس والخلفيات والاهتمامات. ولا شك بأن مشاركتنا اليوم تمثل محطة مميزة نفخر بها".

لمزيدٍ من المعلومات أو التسجيل في معرض نجاح مجاناً، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.najahexpo.com.

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