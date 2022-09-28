الشارقة: تنطلق غداً (الخميس) في مركز إكسبو خورفكان فعاليات معرض "فاشن ترند"، وبمشاركة أكثر من 50 عارض بمختلف إمارات الدولة، ووسط مشاركة واسعة من أشهر دور تصميم الأزياء والموضة والإكسسوارات ومحال العباءات ومستلزمات العرائس، إضافة إلى بيوت التجميل والعطور، ونخبة من أبرز المحلات التجارية المتخصصة في توفير احتياجات العرائس والمقبلين على الزواج.

ويقدم المعرض الذي تتواصل فعالياته على مدار 5 أيام، باقة متميزة من العروض والتخفيضات الجاذبة على مجموعة كبيرة من آخر صيحات الموضة في عالم الأزياء وفساتين السهرة والعباءات الأنيقة، ومنتجات العطور والتجميل، كما يتيح المعرض للعرائس والنساء الفرصة للاطلاع على أحدث تصاميم وفساتين العرائس والتوجهات في عالم تنسيق الأعراس وتحضيرها.

إضافة نوعية

وأكد خليل المنصوري مدير مركز إكسبو خورفكان أن معرض "فاشن ترند" يشكل إضافة نوعية إلى أجندة فعاليات المعارض التخصصية والتجارية التي يحرص المركز على استضافتها وتنظيمها بهدف المساهمة في تنشيط قطاع التسوق والترفيه وتعزيز النشاط التجاري في إمارة الشارقة، وتوفير منصة تسوق متكاملة تتضمن العديد من المنتجات التي ترضي أذواق سكان المنطقة الشرقية وزوارها، مشيراً إلى أن المعرض يمثل فرصة مهمة للمحلات التجارية المتخصصة في مجال الأزياء والتجميل والعطور لعرض منتجاتهم وتعزيز حركة المبيعات في هذا القطاع، داعياً الزوار إلى زيارة المعرض للاستفادة من الفرص المميزة التي سيتيحها هذا الحدث، والخيارات الواسعة من السلع والمنتجات التي تحمل توقيع أشهر العلامات التجارية.

ويفتح المعرض الذي يتيح لعامة الجمهور إمكانية الشراء المباشر، أبوابه للزوار يومياً من الساعة 4 مساء وحتى الساعة 10 مساء.

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