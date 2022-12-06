الدورة القادمة من المعرض العالمي تجري في سبتمبر 2023 وتشهد إطلاق أبرز المشاريع الإقليمية والعالمية وأحدث تقنيات جودة الحياة والتصاميم الذكية

المعرض المميز يكشف ملامح مستقبل القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة إنفورما عن إطلاق معرض سيتي سكيب العالمي، الفعالية الأكبر في القطاع العقاري، للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية بين 10 و13 سبتمبر 2023، في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، حيث يقدم للزوار فرصةً مميزة للتعرف على أحدث التطورات والمفاهيم الرائدة في عالم العقارات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كريس سبيلر، نائب الرئيس لشؤون معرض سيتي سكيب العالمي: "تسرنا إقامة معرض سيتي سكيب العالمي في عام 2023 لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع العقاري العالمي، وإرساء قوة دافعة لبناء عالمٍ جديد لجيل المستقبل. ونفخر بكوننا الفعالية المميزة التي تعرَّف العالم من خلالها على برج خليفة ونخلة جميرا ومشروع إعادة تأهيل محطة باترسي للطاقة، كما نقدم من خلال القمة والمعرض المميزين رؤيةً رائدة لمستقبل العقارات ومشهد المعيشة في عام 2050 وما بعد". ويُقام معرض سيتي سكيب العالمي تحت مظلة تحالف، وهي شركة جديدة تمثّل تعاوناً استراتيجياً بين شركة إنفورما بي إل سي والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

وأوضح سبيلر: "يوفر المعرض ملتقى للأعمال التجارية بين الملّاك والوكلاء العقاريين، كما يجمع مختلف أفراد المجتمع العقاري العالمي الذي يركز على الإبداع والاستدامة، بما فيهم المعماريين والمبتكرين في التكنولوجيا العقارية والفنانين ومصممي الديكور الداخلي والمستثمرين والقادة الحكوميين وغيرهم".

وتهدف مجموعة سيتي سكيب العالمية إلى إقامة الفعالية العقارية الأكبر للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية عام 2023، وتطمح إلى استقطاب حوالي 40 ألف زائر و200 جهة عارضة على مساحة تعادل خمسة ملاعب كرة قدم، مع مشاركة 1,500 متحدث لاستعراض أحدث الأفكار والرؤى في القطاع ضمن برنامج مؤتمرات ضخم.

ويستعرض سيتي سكيب مختلف جوانب الحياة في القرن الواحد والعشرين، بما فيها التكنولوجيا والضيافة والترفيه والعقارات والتجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية والمالية والصحة والأمن وبيئات المباني.

وأضاف سبيلر قائلاً: "تتمحور رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني حول عدة أهداف أهمها استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز التحول الرقمي والاستدامة ضمن المملكة، ما يجعل المملكة العربية السعودية الوجهة المثالية لاستضافة الدورة القادمة من معرض سيتي سكيب العالمي، ونتطلع إلى تسليط الضوء على هذه المحاور وأهميتها في دفع عجلة التطور في قطاع العقارات".

وتوفر إقامة معرض سيتي سكيب العالمي للمرة الأولى في الرياض فرصةً كبيرة لشركة تحالف، حيث تُعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر الدول الفتية في العالم، وتبلغ نسبة الشباب دون عمر الـ 35 نحو 56% من عدد سكانها الذين يملكون جميعاً تطلعات طموحة بشأن معايير المعيشة. وحققت المملكة أرقاماً مميزة عززت من شفافية القطاع العقاري في المنطقة، حيث تسعى لاستقطاب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2030، مع توقعات بوصول معدل نموها الاقتصادي السنوي المركب إلى 9.74% في عام 2027، إضافةً إلى تزايد ملحوظ في عدد الشركات متعددة الجنسيات التي تفتتح مقراتها الرئيسية في المنطقة بهدف المشاركة في المشاريع الضخمة التي تُقام على أرض المملكة. وتلتزم الحكومة السعودية، والتي تُعد من الحكومات الرائدة عالمياً في تطوير المدن الذكية، ببناء 1.5 مليون منزل جديد بحلول عام 2030 وتمكين 70% من سكانها من امتلاك منازلهم الخاصة.

ويساهم السعوديون أيضاً بتوفير فرص مميزة لشركات التطوير العقاري الأجنبية من خلال الاستثمار في العقارات خارج المملكة. وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر للسعوديين 8 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، وتركزت بشكل أساسي في المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة والدول الإسكندنافية والصين وكندا وتركيا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ.

ومن المقرر أن يعكس معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض شمولية قطاع العقارات في المنطقة، حيث يشمل جناح خاص للشركات الناشئة التي يقل عمرها عن عامين، مع حفل جوائز سيتي سكيب الذي يحتفي بإنجازات أبرز الأفراد والشركات في عالم العقارات مثل المطورين والمعماريين وغيرهم وفق معايير التميز وجودة الخدمات.

ويستضيف المعرض العالمي منتدى ثروات الاستثمار الذي يتضمن سلسلةً من جلسات الحوار لأبرز خبراء إدارة الثروات والمستشارين القانونيين والمصرفيين وخبراء الاستشارات من مختلف أنحاء العالم. كما يضم المعرض ركن خاص للمطورين يتيح لهم فرصة لقاء المستهلكين وتجّار التجزئة ومسؤولي الشركات من القطاعات السكنية والتجارية والتجزئة وسوق العقارات الصناعي، إلى جانب ركن المدن الذكية والتكنولوجيا الذي يستعرض أهم التحولات الرقمية في قطاع العقارات من خلال محتوى خاص موجه للمستثمرين والمصممين والمتخصصين بالبناء والمديرين وملّاك العقارات والشركات العقارية، في حين يوفر ركن التصميم مساحةً إبداعية للتواصل واستعراض التصاميم ويركز بشكل حصري على المهندسين والمعماريين ومصممي الديكور الداخلي وصانعي النماذج.

وبدوره، يجمع مؤتمر ليب في المعرض ألمع الأسماء في عالم التكنولوجيا لاستعراض رؤيتهم الرائدة حول شكل الحياة في المستقبل. كما يمكن للمؤسسات المالية والحكومية أن تستعرض خططها الأمنية والتنظيمية ضمن جلسات حوار سيتي سكيب المخصصة لقطاع العقارات، في حين تتيح فعالية حاضنات الأعمال التكنولوجية لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا طرح مشاريعهم وحلولهم المبتكرة واستقطاب تمويل المستثمرين في القطاع. ويحتضن المعرض أيضاً برنامج المشترين واسع النطاق، الذي يركز على الأسواق الرئيسية ويجمع صانعي القرار من المؤسسات الاستثمارية وصناديق الثروة السيادية وأصحاب الملاءة المالية العالية.

وتركز دورة عام 2023 من معرض سيتي سكيب العالمي على مفاهيم رائدة تشمل المدن الذكية المبتكرة وتكنولوجيا العقارات والتحول الحضري ومراكز التنقل الذكية والبيئة العمرانية، كما نجحت منذ اليوم في استقطاب أعدادٍ كبيرة من رواد الصناعات الدولية.

وأضاف سبيلر: "نتطلع لانطلاق معرض سيتي سكيب العالمي في المملكة العربية السعودية بعد 10 أشهر من اليوم، الذي يستعرض أحدث الأفكار الرائدة لإعادة رسم ملامح المشهد العقاري وآفاقه الواسعة ونمط الحياة في المستقبل".

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