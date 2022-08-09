قال علاء علي رئيس مجلس إدارة شركة تارجت مصر لإدارة المشروعات والمنظمه لمعرض تارجت مصر ان الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة مليار جنيه وذلك من خلال معرض تارجت مصر فى دورته الرابعة والمقرر عقده يومى 12و13 اغسطس المقبل بمشاركة 35 شركة عقارية من اكبر الشركات العاملة بالسوق .

وأضاف ان معرض تارجت مصر فى دورته الرابعة يشمل باقة متنوعة من المشروعات العقارية المتميزة بالعاصمة الادارية والقاهرة الجديدة والعين السخنة والساحل الشمالى ويستهدف عملاء من اكثر من 20 محافظة كبنى سويف والمنيا واسيوط والسويس والفيوم و المنوفية والشرقية والمنصورة والغربية والاسماعيلية مع توفير وسائل الانتقالات للعملاء من هذة المحافظات مشيرا الي ان هذا المعرض سيغطى جميع محافظات مصر وجه قبلى وبحرى ويستهدف العملاء الجادين الذين لديهم رغبة حقيقية للشراء وليس مجرد حشد للعملاء بدون هدف لافتا الي ان الشركة تدرس عملاءها من زوار المعرض بعناية فائقة لتحقيق المستهدف البيعى المطلوب .

واشار علاء علي الى استعانة تارجت مصر بالكفاءات المتخصصة فى تنظيم المعارض فتم التوقيع مع تيكتس مارشيه لتنظيم المعرض ولتقديم خدمة مميزة لشركات التطويرالعقارى المشاركة فى المعارض الى جانب العروض القوية التى تقدمها الشركات خلال فترة المعرض وتسهيل اجراءات البيع والشراء لافتا الى نجاح الدورات الثلاث السابقة من معرض تارجت مصر حيث حققت الدورة الثالثة للمعرض مبيعات تتخطى ال560 مليون جنيه مع استهداف جميع الشرائح والمناطق المستهدفة التى تحظى باقبال العملاء كالعاصمة والقاهرة الجديدة والسخنة والساحل .

واوضح رئيس مجلس ادارة تارجت مصر ان معرض تارجت مصر يختلف عن اى معرض اخر نظرا لاننا نقدم المعرض بمفهوم مختلف يعتمد على دعم المطور العقارى لتحقيق المستهدف البيعى وهو مايجعل الشركات العقارية تحرص على الانضمام الى معرضنا بصفة دائمة ولا نكلف الشركات اعباء مالية ضخمة نظير اشتراكهم فى المعرض مقارنة بالمعارض الاخرى التى تحصل على اشتراكات ضخمة بغض النظر عن تحقيق المطور مبيعات ام لا مما اساء الى المعارض العقارية وحولها الى " سبوبة " لافتا ان تارجت مصر هدفها الاساسى يتلاقى مع هدف المطور وهو تحقيق مبيعات حيث يرتبط نجاحها بنجاح المطور فى تحقيق عائد اقتصادى بيعى من المعرض.

واوضح على ان الشركة كانت حريصة على تحديد موعد المعرض يومى 12و13 اغسطس لان هذا التوقيت مثالى جدا ويستهدف العملاء المصريين العاملين بالخارج وعادوا الى مصر لقضاء اجازة عيد الاضحى المبارك من منتصف يوليو وحتى منتصف اغسطس وبالتالى يصبح وكأنه معرض خارجى فى استهدافه للعاملين بالخارج وداخل مصر فى نفس الوقت بحيث يستطيع العميل قضاء اجازته ولديه فرصة لشراء عقار واستثمار مدخراته ايضا فى ظل ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وتوقف شهادة ال18% التى جذبت جزءكبير من مدخرات الافراد خلال الفترة الماضية.

واضاف رئيس مجلس ادارة تارجت مصر ان المعرض يقدم خصم يتراوح بين 25%و50% على سعر الكاش ويخاطب عدد كبير من الشرائح بمناطق متعددة تحظى باقبال كبيرة من قبل العملاء.

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