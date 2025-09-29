يحتضن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الحدث الأكبر من نوعه على أجندة المعارض التجارية في الإمارات والمنطقة، ضمن نسخته الـ 56 التي ينظمها مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وتختتم فعالياتها مساء اليوم الأحد، عدداً من كبرى شركات الذهب وتصميم المجوهرات في منطقة الخليج العربي، في حضور خليجي لافت استقطب إلى جانب العارضين المحليين من الإمارات شركات من المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان، في إطار التوسع الذي يشهده المعرض، والذي يستقطب هذا العام أكثر من 500 عارض محلي ودولي و1800 من كبار المصممين العالميين.

ويوفر المعرض للشركات الخليجية والعالمية مساحة مثالية لعقد الصفقات وبناء الشراكات وتوسعة استثماراتهم في أسواق الدولة والمنطقة، حيث تحرص أكبر متاجر الذهب العريقة في الصناعة على المشاركة السنوية لعرض أحدث منتجاتها وابتكاراتها أمام جمهور واسع من التجار والزوار الباحثين عن كل ما هو جديد في عالم المجوهرات الفاخرة انطلاقاً من الشارقة.

مشاركة نوعية

وأشار سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن المشاركة الخليجية النوعية في المعرض تؤكد الدور البارز لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات كمنصة مهمة تساهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي لتجارة الذهب والمعادن الثمينة، وتبرز جهود الجيل الجديد من المصممين وأصحاب الأعمال الخليجيين وقدراتهم على تقديم رؤية مبتكرة تمزج بين التراث والحداثة، وتثبت للعالم أن بريق الذهب الخليجي وقيمته تكمن في العمق التراثي للتصاميم وما وراءها من قصص الأجداد، مضيفًا إن المشاركة الخليجية الواسعة في المعرض خطوة استراتيجية للشركات الخليجية العاملة في قطاع الذهب، لأن المعرض يمثل بوابة عالمية تتيح التعرف على احتياجات السوق المحلية بجانب الوصول إلى شريحة أوسع من المشترين والتجار من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن أهمية الاشتراك بعرض التصاميم الخليجية على منصة واحدة مع العلامات التجارية العالمية لتأكيد الجودة والقدرة على المنافسة في الابتكار وفهم التغيرات في أذواق المستهلكين وبناء علاقات مباشرة مع العملاء تثري إبداعات المصمم الخليجي في المستقبل.

حرص على المشاركة

وضمن الحضور الخليجي المميز، شهد المعرض مشاركة عدد من الأجنحة السعودية التي حققت حضوراً لافتاً، ومنها شركة "مجوهرات فور سين التجارية للذهب والمجوهرات" (jewellery4cs)، التي قدمت مجموعة واسعة من القطع والتصاميم التي تبرز خبرتها العميقة في معرفة متطلبات عشاق الذهب والألماس، من خلال تقديم أطقم متنوعة تلائم مختلف المناسبات والأذواق.

وجاءت المشاركة القطرية في المعرض هذا العام، ممثلة بشركة "الماسة الزرقاء للمجوهرات" والتي أكد مسؤول جناحها حرص الشركة على المشاركة في المعرض باعتباره من أهم المعارض المتخصصة في المنطقة، مشيداً بكثافة الإقبال الجماهيري الذي يشهده الحدث، وأضاف أن الشركة تنتهز فرصة مشاركتها لتقديم أحدث إبداعاتها، حيث تعرض هذا العام ابتكارات وعلامات وقطعاً جديدة لأول مرة، إلى جانب عرض علامات عالمية مرموقة، مما يوفر للزوار خيارات حصرية ومتنوعة.

بين اللؤلؤ والذهب

ومن مملكة البحرين، تشارك "لآلئ الشهاب" المتخصصة بتصاميم اللؤلؤ البحريني الطبيعي الذي تشتهر به المملكة، وتعرض الدار قطعاً فريدة يتم فيها صياغة اللآلئ المستخرجة من البحر مع ذهب عيار 21، وتُزيّن بالأحجار الكريمة مثل الألماس والياقوت والزمرد، وكلها مصممة بطابع يعكس أصالة التراث البحريني العريق. وأبدى القائمون على جناح لآلئ شهاب اندهاشهم للتنوع في العارضين من مختلف دول الخليج والعالم، مما يؤكد على أهمية الحدث كملتقى دولي لصناع المجوهرات.

كما شاركت من البحرين أيضاً "مجوهرات رفيع"، وهي شركة عائلية عريقة تأسست منذ عام 1982، وتشتهر بقدرتها على دمج التصاميم التراثية الأصيلة مع اللمسات الحديثة، وعرضت الشركة مجموعة من القطع والمشغولات الذهبية التي تلائم الأجيال الجديدة، وتراعي التصاميم تنوع واختلاف أذواق عشاق الذهب حسب الفئات العمرية وطبيعة المناسبات كالأعراس والهدايا والحفلات.

وأشاد ممثلو الأجنحة المشاركة من دول الخليج بمستوى الإقبال المميز على المعرض، مؤكدين حرصهم على المشاركة فيه مرتين سنوياً، ويواصل المعرض الذي يحظى برعاية "الرميزان للذهب والمجوهرات" كراعٍ ماسي، و"مجوهرات سالم الشعيبي" كراعٍ بلاتيني استقبال زواره اليوم الأحد من الساعة 1 ظهراً حتى 10 مساء، ويتيح للجمهور إمكانية المشاركة في السحوبات على جوائز كبرى تشمل سيارة أودي A3، بالإضافة إلى أطقم قيّمة من الذهب والألماس، إلى جانب فرص شراء أحدث التصاميم من كبرى العلامات المشاركة في عالم الذهب والساعات والمجوهرات.