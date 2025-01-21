الإعلان عن إطلاق مجموعة من المشاريع النوعية لأول مرة في داخل دولة الإمارات وخارجها

خصومات وعروض حصرية سيتم إزاحة الستار عنها خلال المعرض

مشاريع متنوعة ما بين العقارات السكنية والصناعية والأراضي والفندقية والضيافة

الشارقة، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، تنطلق غداً الأربعاء بمركز إكسبو الشارقة، فعاليات الدورة الجديدة من معرض الشارقة العقاري –"إيكرس 2025"، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة، خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير الجاري، بمشاركات قياسية هي الأضخم في تاريخ الحدث بأكثر من 110 عارض من كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري وأهم المطورين العقاريين من كافة إمارات الدولة والمنطقة، بالإضافة إلى مشاركين ينضمون للمرة الأولى للمعرض.

ويجمع الحدث على مدى 4 أيام، الأطراف والجهات الفاعلة في القطاع العقاري، من مطورين ومستثمرين وخبراء، ويمتد على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع يتيح من خلالها للمشاركين عرض مجموعة متنوعة من المشاريع العقارية، بدءاً من الوحدات السكنية الفاخرة والفلل العصرية، وصولاً إلى المشاريع التجارية والصناعية المبتكرة، والأراضي الاستثمارية ذات المواقع الاستراتيجية وغيرها من الفرص العقارية.

الإطلاق الأول لمشاريع عقارية نوعية

ويشهد المعرض الإعلان عن إطلاق مجموعة من المشاريع النوعية لأول مرة في داخل دولة الإمارات وخارجها، مما يعزز مكانته وجاذبيته للمستثمرين والمهتمين بالشأن العقاري، كما يتميز هذا العام بعودة الجناح العقاري المصري بمشاركة واسعة من أكبر وأهم شركات التطوير والاستثمار العقاري المصرية، التي تقدم مجموعة من المشاريع العقارية المتنوعة ما بين وحدات سكنية وشاليهات ساحلية ووحدات تجارية في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، بدءاً من العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة، وصولاً إلى مدن الساحل الشمالي ورأس الحكمة وغيرها من المناطق الاستثمارية الواعدة.

عوائد استثمارية مرتفعة

وتتنافس كبرى الشركات العقارية في تقديم عروض حصرية وتسهيلات في الدفع وخطط سداد طويلة الأمد، لجذب المستثمرين من مختلف الجنسيات لامتلاك وحدات عقارية في جميع إمارات الدولة ذات عوائد استثمارية مرتفعة وبمواصفات عالية الجودة، كما يتيح المعرض لرواد السوق العقاري من مطورين ومستثمرين وملاك ومتخصصين، التواصل والتفاعل وخلق شراكات استراتيجية والبحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة واكتشاف أحدث التوجهات العقارية.

تسهيلات حكومية

ويحظى المشاركون في المعرض بتسهيلات متنوعة أبرزها القرار الذي أقره المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، بتخفيض 50% على رسوم التسجيل العقاري على معاملات البيع والشراء التي تتم خلال فترة المعرض، في مبادرة تضاف إلى السعي المستمر لحكومة الشارقة لدعم القطاع العقاري وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمارات العقارية.

وإلى جانب كون "إيكرس" منصة عقارية هامة ومتميزة لعرض أحدث واهم المشاريع العقارية، يحرص المعرض وكعادته سنوياً على أن يوفر لزواره مساحة للحوار وتبادل الخبرات من خلال تقديم جدول حافل بالفعاليات التوعوية والتثقيفية تتنوع بين جلسات حوارية وورش عمل ودورات تدريبية وندوات مختصة يستعرض خلالها نخبة من الخبراء والمختصين في المجال العقاري أحدث القوانين والتشريعات والتوجهات السائدة في السوق العقاري تتناول كل ما يتعلق بصناعة العقار باللغتين العربية والإنجليزية بهدف رفع الوعي العقاري وتمكين العاملين في القطاع وتعزيز معارفهم حول أحدث التوجهات والتطورات في المجال العقاري.

صفقات عقارية ضخمة

ويشكل المعرض منصة متميزة لجميع المعنيين بالقطاع العقاري للاطلاع على أفضل الممارسات في الاستثمار العقاري، والتعرف على مستقبل السوق العقاري في الدولة والمنطقة، ولا سيما في في ظل ما حققه المعرض من مكاسب للقطاع حيث شهد في دورة العام الماضي عقد صفقات عقارية بقيمة إجمالية بلغت ملياراً و400 مليون درهم، وعكس مدى ثقة المستثمرين بمنصة ايكرس وقدرته على توفير فرص استثمارية مجدية.

شراكات استراتيجية

ويحظى المعرض برعاية عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية المعنية وهي دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، دائرة إسكان الشارقة، دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وبلدية مدينة الشارقة ورعاية إعلامية من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى الراعي البلاتيني مجموعة ألف والراعي الذهبي إيفا للفنادق والمنتجعات والراعي الفضي مجموعة الثريا العقارية ورعاية أكاديمية من معهد خبراء الابتكار العقاري ومعهد ثينك بروب العقاري، ومركز إكسبو الشارقة مستضيف وداعم المعرض، وسايت جلوبال راعي الإعلانات الخارجية للمعرض.

وتستمر فعاليات المعرض على مدى أربعة أيام ابتداءً من يوم الأربعاء 22 يناير 2025 ولغاية السبت 25 يناير 2025 في ظل توقعات بإقبال كثيف من الزوار.

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