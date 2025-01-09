110 عارض من كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري وأهم المطورين العقاريين

الإعلان عن الإطلاق الأول لعدد من المشاريع العقارية في داخل الإمارات وخارجها

مشاريع متنوعة ما بين العقارات السكنية والصناعية والأراضي والفندقية والضيافة

خصومات وعروض حصرية سيتم إزاحة الستار عنها خلال المعرض

سعادة العوضي: نسخة عام 2025 للمعرض تعكس المكانة الرائدة والسمعة التي يحظى بها الحدث في الأوساط العقارية العالمية

سعادة عبد العزيز راشد آل صالح: نواصل جهودنا لتعزيز مساهمة المعرض في ترسيخ مكانة الشارقة كوجهة عقارية متميزة على مستوى المنطقة والعالم

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن معرض الشارقة العقاري "ايكرس" الذي تقام فعالياته تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير 2025 بمركز إكسبو الشارقة، سيشهد هذا العام دورة هي الأضخم في تاريخه بمشاركات قياسية لأكثر من 110 عارض من كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري وأهم المطورين العقاريين من كافة إمارات الدولة والمنطقة، بالإضافة إلى مشاركين ينضمون للمرة الأولى للمعرض.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم (الأربعاء) في مقر غرفة الشارقة، بحضور سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعادة عبد العزيز راشد آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، وسعيد غانم السويدي، رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات في غرفة الشارقة رئيس اللجنة التنظيمية للمعرض وسعادة سالم علي الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال بغرفة الشارقة، و"نواف عبيد" الرئيس التنفيذي لمعرض "الشارقة العقاري -إيكرس"، وسلطان شطاف، المدير التجاري لمركز إكسبو الشارقة، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الرسمية والخاصة والإعلامية الراعية للمعرض.

الإطلاق الأول لمشاريع عقارية نوعية

ويشهد المعرض الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة ، وتقام فعالياته على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع الإعلان عن الإطلاق الأول لعدد من المشاريع العقارية النوعية في داخل دولة الإمارات وخارجها، بالإضافة إلى مجموعة من أحدث المشاريع والفرص الاستثمارية والتي تتنوع ما بين العقارات السكنية والصناعية والأراضي والمشاريع الفندقية والضيافة سواء الجاهزة أو قيد الإنشاء، في حين ستتنافس الشركات المشاركة في تقديم الخصومات والعروض الحصرية والتي سيتم إزاحة الستار عنها خلال المعرض.

مكانة رائدة

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي أن معرض الشارقة العقاري "ايكرس" الذي يسجل هذا العام أضخم دورة منذ انطلاقه، وبمشاركات محلية وإقليمية ودولية واسعة من أهم شركات التطوير والاستثمار العقاري، يعكس المكانة الرائدة والسمعة التي يحظى بها الحدث في الأوساط العقارية العالمية، كمنصة استراتيجية لدعم التطوير العقاري وتبادل الخبرات والتجارب وإتاحة الفرصة للمشاركين لعرض أحدث وأبرز مشاريعهم العقارية في داخل أو خارج دولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذه النتائج تؤكد نجاح الجهود التي تبذلها غرفة الشارقة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على صعيد تعزيز دور المعرض في دعم مسيرة التنمية التي يشهدها القطاع العقاري وتسليط الضوء على مكانة الشارقة وسمعتها المرموقة كوجهة إقليمية رائدة للاستثمار في القطاع العقاري الذي يسجل نمواً مستداماً حيث ارتفع حجم تداول القطاع العقاري في الشارقة خلال النصف الأول من العام 2024 بنسبة 35.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 مسجلا 18.2 مليار درهم.

توقعات بنتائج إيجابية

وأوضح سعادة العوضي أن "ايكرس" يعد في نسخته لعام 2025 بنتائج إيجابية، ولا سيما في ظل وجود العديد من مؤشرات النجاح أبرزها قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، بتخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات العقارية في المعرض، بالإضافة إلى الإنجازات المتواصلة الي يحققها المعرض حيث شهد في دورته السابقة لعام 2024 صفقات عقارية بلغت قيمتها الإجمالية الـ 1 مليار و400 مليون درهم بنسبة نمو وصلت إلى 202.4% مقارنة بدورة العام الماضي، إلى جانب حرص اللجنة التنظيمية على مواصلة تطوير المعرض وتعزيز زخم فعالياته وخاصة على صعيد تنوع المشاريع التي ستتيحها الشركات المشاركة في الحدث وتنافس هذه الشركات على تقديم الخصومات والعروض الحصرية للزوار على أحدث المشاريع العقارية.

وجهة رئيسية للاستثمار العقاري

من جهته أشار سعادة عبد العزيز راشد آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري بالشارقة إلى أن مساهمة دائرة التسجيل العقاري في تنظيم المعرض تأتي في إطار استراتيجية الدائرة لدعم القطاع العقاري في إمارة الشارقة، وتعزيزًا لموقع الإمارة كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري المستدام، مضيفًا أن القطاع العقاري في الشارقة حقق نجاحات كبيرة في عام 2024، حيث أظهرت البيانات ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة التداولات العقارية، واستقطبت الإمارة مستثمرين من أكثر من 114 جنسية، مما يعكس قوة ومتانة السوق العقاري في الشارقة، والثقة العالية التي يوليها المستثمرون لهذا القطاع، مشيرًا إلى أن دائرة التسجيل العقاري تواصل العمل لضمان استمرار هذه النجاحات، بما يعزز مكانة الشارقة كوجهة عقارية متميزة على مستوى المنطقة والعالم من خلال استراتيجية تتضمن دعم معرض "إيكرس" بشكل مستمر.

وكشف سعادة آل صالح أن النسخة السابقة من المعرض شهدت زيادة ملحوظة في عدد المعاملات المسجلة، حيث بلغت قيمة الصفقات العقارية التي وثقتها الدائرة خلال أيام المعرض ما يقارب 1.4 مليار درهم، مما يعكس الفائدة الكبيرة التي يجنيها جميع المشاركين، وهو ما دفع اللجنة المنظمة لزيادة مساحة المعرض هذا العام لاستيعاب الطلب المتزايد من الشركات العقارية للمشاركة والاستفادة من الحدث.

فرصة مثالية

بدوره قال سعادة سعيد غانم السويدي إن القطاع العقاري في الشارقة يحظى بدعم كبير تجسد في القرار الحكيم بتخفيض رسوم التسجيل العقاري على معاملات البيع والشراء التي تتم خلال فترة المعرض، لافتًا إلى أن دورة هذا العام من "إيكرس" تعد الأضخم والأبرز، حيث تشهد مشاركة واسعة من أهم شركات التطوير والاستثمار العقاري، وعودة جناح العقارات المصرية بعرض مجموعة متنوعة من المشاريع، مما يشكل فرصة مثالية للالتقاء بين المستثمرين والمطورين، وتوقيع الصفقات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أحدث المشاريع، مؤكدًا أن دور المعرض لا يقتصر على كونه منصة لعرض المشاريع العقارية فقط، بل هو أيضاً مساحة للحوار وتبادل الخبرات من خلال جدول حافل بالفعاليات الأكاديمية من جلسات حوارية وورش عمل ودورات تدريبية وندوات يقدمها نخبة من المختصين والخبراء.

وجهة استثمارية رائدة

إلى ذلك أكد عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف العقارية الراعي البلاتيني للمعرض، أن مشاركتنا السنوية في هذا الحدث العقاري المميز تعكس التزامنا في مجموعة ألف بدعم القطاع العقاري في إمارة الشارقة، وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة على مستوى المنطقة، مضيفاً: نحن في مجموعة ألف، فخورون برعايتنا البلاتينية لمعرض "إيكرس 2025"، وسنسعى من خلال مشاركتنا في "إيكرس 2025" لعرض مشاريعنا الرائدة: "حيّان"، "الممشى"، و"ألفه".

سوق عقاري مزدهر

من جانبه عبّر جمال الشاويش رئيس المبيعات والتسويق في شركة إيفا للفنادق والمنتجعات الراعي الذهبي للمعرض، عن حرص الشركة على إنجاح مشاركتها الأولى في معرض "إيكرس" كراعٍ ذهبي، لما تمثله لها المشاركة من انطلاقة مهمة في السوق العقاري المزدهر في الشارقة، حيث تعتزم الكشف عن أولى مشاريعها في الإمارة خلال المعرض، في خطوة تأتي انطلاقًا من الإيمان بجاذبية السوق العقاري والاستثماري في الإمارة وبمكانتها البارزة كوجهة اقتصادية واعدة، مشيدًا بدور قرار تخفيض رسوم المعاملات العقارية في فترة معرض في تشجيع الاستثمار.

تعزيز نمو القطاع العقاري

بدوره أعرب المهندس ريمون خزامي الرئيس التنفيذي لمجموعة الثريا الراعي الفضي للمعرض، عن شكره للقائمين على تنظيمه وللمسؤولين في إمارة الشارقة على جهودهم في دعم وتعزيز نمو القطاع العقاري، وأعلن عن عزم الشركة الكشف خلال مشاركتها في المعرض عن أحدث مشاريعها العقارية وطرح وحدات أحدث مشروعين لها للبيع والتملك الحر خلال المعرض ولكافة الجنسيات وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لذلك في إمارة الشارقة.

شراكات "ايكرس" جزء من نجاحاته

أما نواف عبيد الرئيس التنفيذي للمعرض فقال: إن معرض الشارقة العقاري هذا العام يمثل طفرة كبيرة في مجال الابتكار، حيث يعرض المشاركون فيه عددًا كبيرًا من أحدث مشاريعهم العقارية التي تتسم بالابتكار والاستدامة، ونحن نسعى من خلال هذا الحدث السنوي إلى رسم ملامح مستقبل القطاع العقاري في المنطقة، وتشجيع الاستثمار في المشاريع المستدامة والذكية والحرص على أن يبقى "ايكرس" وجهة رئيسية للمستثمرين والمهنيين في قطاع العقارات والحفاظ على النجاحات التي يحققها المعرض بفضل الشراكات الاستراتيجية التي أقمناها مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

مشاريع مستقبلية

من جهته قال سعادة سالم علي الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون الراعي الإعلامي للمعرض: إن معرض الشارقة العقاري "إيكرس 2025" فرصة استثنائية للمطورين العقاريين والجمهور لعرض المشاريع المستقبلية التي تُساهم في تعزيز مكانة إمارة الشارقة كوجهة رائدة للتطوير العقار، وعبّر عن فخر الهيئة برعايتها الإعلامية للحدث والثقة بأن نسخته الجديدة ستحقق أهدافها، وأن الجهود المشتركة سترسم مستقبلاً مشرقاً للاستثمار العقاري في إمارة الشارقة.

قطاع عقاري مستدام

من جانبه أشار المهندس حميدي الكتبي مدير إدارة تراخيص البناء بدائرة التخطيط والمساحة بالشارقة الراعي الرسمي للمعرض، في كلمته إلى أن الدائرة تضطلع بدور أساسي في دعم تطوير قطاع عقاري مستدام في الإمارة، وتسعى من خلال رعايتها لمعرض "إيكرس" إلى إبراز الفرص الاستثمارية الواعدة، وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين والمطورين العقاريين، بما يسهم في تحقيق التكامل بين التنمية الحضرية والنمو العقاري، موضحًا أن معرض "إيكرس" من أبرز الفعاليات السنوية التي تسهم في تعزيز وتطوير القطاع العقاري في الشارقة.

استقطاب المستثمرين

بدوره أكد علي النقبي مدير إدارة تقنية المعلومات بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة الراعي الرسمي للمعرض حرص الدائرة على رعاية المعرض استكمالاً لجهودها في استقطاب المستثمرين من خلال المشاركة في كافة الفعاليات الاقتصادية، وباعتبار أن معرض إيكرس أحد أفضل المنصات للقاء المستثمرين ورجال الأعمال والشركات والعاملين في القطاع العقاري، وهو ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الشارقة، ويأتي كذلك ضمن الخطط الاستراتيجية للدائرة التي ترتكز على تطوير القطاعات الاقتصادية والعمل على إبرازها ودعمها بكل السبل ومن ضمنها القطاع العقاري.

تبادل الخبرات والمعارف

من جهته أعتبر محمد موسى المدير التنفيذي لمعهد خبراء الابتكار العقاري الراعي الأكاديمي للحدث أن معرض "إيكرس" من الأحداث البارزة التي تعكس حيوية قطاع العقارات في الشارقة ودولة الإمارات، مشيرًا إلى فخر المعهد بشراكته الأكاديمية للحدث، إيماناً منه بأهمية التعاون بين القطاعين الأكاديمي والخاص لتعزيز المعرفة وتطوير الكفاءات في هذا المجال، ولا سيما أن "إيكرس" منصة هامة لتبادل الخبرات والمعارف وعرض أحدث التطورات في القطاع، وفرصة للمستثمرين والمطورين للالتقاء والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.

استدامة السوق العقاري

من جهته قال ساطي نصرالله مدير التدريب في معهد ثينك بروب العقاري الراعي الأكاديمي للحدث: إن مشاركتنا في معرض إيكرس 2025 تأتي في إطار دعم الجهود المبذولة لتطوير السوق العقاري في الشارقة، حيث نسعى لتسليط الضوء على أهمية التعليم والتدريب في بناء مهارات تلبي احتياجات المستقبل، مضيفاً: يقدم المعرض فرصة استثنائية للتواصل مع رواد القطاع، تبادل الخبرات، واستعراض أحدث الابتكارات والحلول التي تساهم في تعزيز استدامة السوق العقاري.

مستقبل السوق العقاري

ويتضمن المعرض هذا العام العديد من الفعاليات من أبرزها الجلسات الحوارية وورش العمل والدورات التدريبية التي سيقدمها نخبة من المختصين والخبراء في المجال العقاري باللغتين العربية والإنجليزية وسيتم خلالها استعراض أحدث القوانين والأنظمة والإرشادات التي توجه أصحاب المشاريع العقارية أو الراغبين في شراء وحدة عقارية، إلى جانب تسليط الضوء على أفضل الممارسات في مجال الاستثمار العقاري، ومناقشة مختلف القضايا التي تهم العاملين في القطاع العقاري والمهتمين به والحريصين على التعرف على توجهات ومستقبل السوق العقاري بالدولة والمنطقة وأحدث التطورات والمستجدات في القطاع العقاري.

جناح عقاري مصري

وتشهد النسخة الجديدة من معرض الشارقة العقاري "ايكرس 2025"، عودة الجناح العقاري المصري للمشاركة في إيكرس بمشاركة واسعة لكبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري المصرية التي ستعرض عدد كبير من المشاريع العقارية، تتنوع ما بين وحدات سكنية، وتجارية وساحلية تتوزع في مناطق جغرافية عديدة في مصر من ضمنها "العاصمة الإدارية" و"القاهرة الجديدة"، و"الشيخ زايد" و"أكتوبر"، "والعين السخنة"، و"الساحل الشمالي"، و"رأس الحكمة"، في حين ستتنافس الشركات المشاركة في تقديم خصومات حصرية وتسهيلات في الدفع وخطط سداد طويلة الأمد، حيث من المتوقع أن يشهد المعرض إقبالاً كبير من الجالية المصرية بدولة الإمارات ورجال الأعمال والعملاء الراغبين في التملك والاستثمار العقاري في مصر.

خدمات التمويل العقاري

ويحظى المعرض برعاية عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية المعنية وهي دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، دائرة إسكان الشارقة، دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وبلدية مدينة الشارقة ورعاية إعلامية من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى الراعي البلاتيني مجموعة ألف والراعي الذهبي إيفا للفنادق والمنتجعات والراعي الفضي مجموعة الثريا العقارية وبرعاية أكاديمية من معهد خبراء الابتكار العقاري ومعهد ثينك بروب العقاري، ومركز إكسبو الشارقة مستضيف وداعم المعرض ، وسايت جلوبال راعي الإعلانات الخارجية للمعرض.

-انتهى-

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