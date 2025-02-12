نظّمت جامعة عجمان معرض التوظيف لعام 2025، مستضيفةً أكثر من 75 جهة عمل بارزة بمختلف المجالات في واحدة من أكبر الفعاليات المهنية في دولة الإمارات. وأقيم المعرض في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بمقر الجامعة يوم 11 فبراير، تأكيدًا على التزام الجامعة المستمر بتعزيز قابلية توظيف طلبتها وخريجيها، وهو ما انعكس في تصنيفها بالمرتبة الأولى من حيث السمعة لدى جهات التوظيف، وفقًا لمؤسسة كيو إس لتصنيف الجامعات العالمية.

وفر المعرض فرصة قيّمة للطلبة والخريجين ومواطني الدولة للحصول على إرشاد مهني شامل من الخبراء والمتخصصين في سوق العمل، مما ساعدهم على استكشاف الفرص الوظيفية وفهم التوجهات الحديثة في القطاع.

وحظي المعرض بمشاركة واسعة من كبرى الشركات، حيث تولت أرادا ورمادا الرعاية الذهبية، بينما كان كل من مصرف عجمان وعيادة كلينيكا راعيين فضيين، وغرفة عجمان وتفاصيل راعيين برونزيين، بالإضافة الى الراعي الإعلامي أخبار عجمان.

وأعرب الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، عن فخره باستضافة هذا الحدث قائلاً:"يسعدنا تنظيم هذا المعرض بالتعاون مع شركائنا ورعاتنا الكرام. فهو يعزز العلاقة بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل، حيث يوفر منصة مثالية للطلبة والخريجين لاستكشاف الفرص الوظيفية المتاحة في تخصصاتهم المختلفة، كما يتيح لأصحاب العمل التعرف على مواهب واعدة تسهم في تطوير القطاعين الأكاديمي والصناعي. بالنيابة عن جامعة عجمان، أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في تمكين الأفراد الموهوبين، وصقل مهاراتهم، وإعدادهم لتحقيق النجاح المهني داخل الدولة وخارجها."

وأتاح المعرض للمشاركين فرصة التواصل المباشر مع مسؤولي التوظيف من الشركات الرائدة، واستكشاف برامج التدريب، والحصول على تقييمات متخصصة للسير الذاتية لتعزيز فرصهم في سوق العمل. كما تم تنظيم مقابلات عمل فورية للطلبة والخريجين، مما أتاح لهم تجربة عملية قيّمة.

بالإضافة إلى ذلك، وفرت ورش العمل التي نظّمتها جهات بارزة تجربة معرفية غنية، حيث قدمت أمازون لخدمات الويب ورشة بعنوان "الذكاء الاصطناعي العام"، بينما قدّمت لينكد إن جلسة متخصصة حول بناء العلامات التجارية الشخصية. كما اشتمل المعرض على ورشة "مهارات المستقبل"، التي شهدت مشاركة نخبة من قادة الأعمال، حيث استعرضوا التوجهات الناشئة والمهارات المطلوبة لمواكبة تطورات سوق العمل.

وشكّل المعرض أيضًا فرصة قيّمة لرواد الأعمال الطموحين للتواصل مع خريجي جامعة عجمان الذين أطلقوا مشاريع ريادية ناجحة، مما يعكس التزام الجامعة بدعم الابتكار وريادة الأعمال.

ويهدف معرض التوظيف في جامعة عجمان 2025 إلى تمكين الطلبة والخريجين من تطوير مهاراتهم، والتواصل مع أصحاب العمل، وبناء الثقة اللازمة للتميز في سوق العمل، مما يعزز مكانته كإحدى أبرز الفعاليات المهنية في الدولة.

نبذة عن جامعة عجمان

تأسست جامعة عجمان عام 1988 كأول جامعة خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بمسيرة حافلة في التميز الأكاديمي والابتكار والتأثير المجتمعي. اليوم، تحتل جامعة عجمان مكانة مرموقة عالمياً، حيث صنفت في المرتبة 477 على مستوى العالم والخامسة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب تصنيف مؤسسة كيو إس العالمي للجامعات لعام 2025. كما أنها أول جامعة خاصة غير ربحية في المنطقة العربية تحصل على الاعتماد الكامل من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية (WSCUC) .

وتلتزم جامعة عجمان، من خلال كلياتها التسع وبرامجها الأكاديمية المتنوعة، بتقديم تعليم شامل ومتميز يُعِد الطلبة للنجاح في بيئة العمل العالمية. وقد ساهم هذا التنوع الأكاديمي في تخريج أكثر من 40,000 طالب وطالبة يشغلون اليوم مناصب قيادية في أبرز المؤسسات على مستوى العالم. وجدير بالذكر أن جامعة عجمان تبوأت المرتبة الأولى من حيث السمعة لدى جهات التوظيف على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبصفتها مؤسسة غير ربحية، تعيد جامعة عجمان استثمار مواردها في مهمتها الرامية إلى جعل التعليم متاحاً للجميع، مع التركيز على تحقيق التميز الأكاديمي وتعزيز البحث العلمي وخدمة المجتمع من خلال برامج دراسية متنوعة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الالكتروني التالي: www.ajman.ac.ae

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