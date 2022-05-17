بالتعاون مع أكاديمية الفنون الإبداعية التابعة لوزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، إنداكس يستضيف طلاب التصميم الداخلي الإماراتيين بجلسة حوار إستثنائية

· سينطلق المعرض بمشاركة نُخبه من المتحدثين من مجموعة من كبار الشركات المحلية والدولية

· سيتناول المعرض سلسلة من الحوارت المُخصصة لدراسة حالات من شركات فيديكس إكسبرس، بي دبليو سي ولوريال

· محاضرة خاصة بقيادة أرامكو السعودية تناقش اهم حلول الصحة والتصميم

· أبرز الشركات والمؤسسات المشاركة في الحدث : أرامكو السعودية، الجامعة الأمريكية في الشارقة، مجموعة الشلهوب، فيديكس إكسبرس، متجر هوم سنتر للأثاث، شركة بيشوب ديزاين للتصميم والديكور الداخلي، ستوديو رور للهندسة المعمارية والتصاميم الداخلية وغيرها الكثير

معرض إنداكس الدولي للديكور والتصميم الداخلي أكبر وأشمل فعالية عالمية للتصميم الداخلي والتجهيزات تعرض أحدث الاتجاهات في مجال الديكور والتصميم الداخلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ينطلق في دبي بدءاً من الرابع والعشرين ولغاية السادس والعشرين من مايو الجاري ، وسيضم مجموعة إستثنائية من المؤتمرات والندوات والفعاليات وبمشاركة نُخبة من أهم خبراء القطاع في العالم ومن جميع توجهات الصناعة، فضلاً عن عرض المواهب المحلية في المنطقة.

يتم تنظيم هذا المعرض بشكل سنوي في دبي منذ عام 1991 ويرحب بالآلاف من الزوار التجاريين كل عام، ويعدُ أكبر حدث فردي مُخصص للتداول والتواصل في تقويم صناعة العمارة والتصميم في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. ويعدُ المعرض جمهورهِ بأن تكون نسختهِ لهذا العام إستثنائية، حيث سيتمكن الزوار من الإطلاع على احدث اعمال كبار مصممي الديكور الداخلي العالميين، وتجربة تصاميم المداخل على نطاق واسع والحصول على المنتجات الرئيسية من ضمن مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك الموزعين والمصنعين المحليين والدوليين.

سيشارك في المعرض نُخبه من المتحدثين من مختلف مجالات التصميم الداخلي في العديد من المؤتمرات والندوات التي ستكون ضمن المعرض بما في ذلك حوارات إنداكس للتصميم "إنداكس ديزاين تاك"، حيث سيناقش المتحدثون مجموعة من الموضوعات الرئيسية من مختلف توجهات القطاع، بما في ذلك دمج التصميم مع "NFTs" (رموز غير القابلة للاستبدال تتكون من بيانات رقمية مُخزنه في البلوك تشين)، وتجارب الضيافة الفاخرة، وكيفية تطوير التصاميم الخالدة في العالم الرقمي "ميتافيرس"، و رواية قصص التصميم، ورعاية مجموعة من مهارات المستقبل التي لم يسبق لها مثيل، حوارات مُثمره حول كيفية تطوير العمل الحر و الرسم على الورق وغيرها المزيد.

وبهذا الصدد قالت إسراء ليمنز، رئيس إنداكس ديزاين تاك 2022: "الحوارات تساهم في مساعدتنا على إيجاد علاقة فريدة ومعنىً يدعو إلى الاكتشاف، تماماً كما يفعل التصميم".

كما اضافت إيلين أوكونيل - نائب رئيس التصميم والضيافة في دي إم جي إيفنتس :" لا يُعد هذا الحدث فرصة رائعة للتواصل مع الأفراد الرئيسيين في الصناعة فحسب ولكن بالنسبة للمهنيين ايضاً، لكون المعرفة والرؤى التي يتم مشاركتها

خلاله لا تقدر بثمن في مثل هذه الصناعة سريعة النمو، إذ يوفر المعرض ثروة هائلة من المعلومات المفيدة لجميع الأشخاص سواء أن كانوا متخصصين في مجال التصميمات الداخلية التجارية أو كانوا مدراء مؤسسات."

سيتمكن المتخصصين في تجارة الأثاث بالتجزئة من المشاركة في حوارات صناعية مهمة وذلك في منتدى قيادة البيع بالتجزئة الجديد، وهو عبارة عن منتدى تم تطويره استجابةً للعدد المتزايد من تجار التجزئة الذين يزورون المعرض. كما سيتعرف الزوار على أحدث الاتجاهات في سلوك المستهلك، واستراتيجيات التجارة الإلكترونية الناجحه، والقيادة، وكيفية إنشاء مساحة بيع بالتجزئة تجذب العميل، بالإضافة الى تقنيات الشراء التفصيلية.

يُعدُ ورك سبيس "مساحة العمل" عنصراً أساسيًا في الحدث و لأكثر من عشرين عامًا، حيث يربط الشركات بأحدث حلول التصميم التجاري واكثرها تطوراً. إذ تلعب "ورك سبيس" في إنداكس (وهي عباره عن منطقة مُخصصة في المعرض) دورًا حاسماً في ربط المشترين والموردين بتكنولوجيا المكاتب الذكية، والتصميم، والأفكار الجاهزة، فضلاً عن الحلول الصحية.

كما سيضم المعرض قمة تصميم مساحة العمل وهي عبارة عن قمة فريدة من نوعها تلقي الضوء على مستقبل الديكورات الداخلية للمكاتب وتجمع بين المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي ومديري المشتريات والرؤساء التنفيذيين والمدراء العامين والتنفيذيين من الأسواق الإقليمية والدولية لمناقشة أحدث الاتجاهات في العمل الهجين والتصاميم الحيوية والفن في المساحات التجارية وتجربة الموظفين مع حلول الصحة. بالإضافة إلى دراسة حالات خاصة من شركات "فيديكس إكسبريس" و "بي دبليو سي" و "لوريال"، مع تقديم محاضرة خاصة لم يسبق لها مثيل من قبل شركة أرامكو السعودية حول حلول الصحة والتصميم.

سيتضيف معرض إنداكس لهذه السنة بالتعاون مع أكاديمية الفنون الإبداعية التابعة لوزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، طلاب التصميم الداخلي الإماراتيين من اجل تسليط الضوء على بعض المصممين الأكثر نجاحًا في المنطقة في جلسة حوارية للأسئلة والأجوبة. حيث ستركز هذه الجلسة على إثراء العقول الشابة المستعدة لإكتشاف أساسيات التصميم الداخلي بالإضافة إلى تحديد بعض أهم الاعتبارات عند الاستعداد لاتخاذ الخطوة التالية في حياتهم المهنية.

سيشارك في المعرض لهذا العام مجموعة من المتحدثين من مختلف الشركات بما في ذلك شركة أرامكو السعودية، الجامعة الأمريكية في الشارقة، متجر ذا ون للأثاث، متجر هوم سنتر للأثاث، متجر يوسك للأثاث، شركة بيشوب ديزاين للتصميم والديكور الداخلي، ستوديو رور للهندسة المعمارية والتصاميم الداخلية، شركة إل دبليو للتصاميم الداخلية، شركة برودواي للتصاميم الداخلية، شركة جينسلر للهندسة المعمارية والتصاميم، شركة دي دبليو بي للهندسة المعمارية والتصاميم الداخلية، مجموعة الشلهوب، شركة فيديكس إكسبريس للتوصيل السريع، مجموعة الشلهوب، مجموعة سمرتاون للتصاميم الداخلية، بالإضافة الى دي زت للتصاميم الداخلية.

من الجدير بالذكر الى ان معرض إنداكس سيتم عقدهُ في مركز دبي التجاري العالمي وستتناول فقراتهُ عرض مجموعة من المنتجات المبتكرة، والسمات و التصاميم المُلهمة، حيث سيكون المعرض عبارة عن نقطة إلتقاء نهائية لمختصي هذا القطاع الذين يسعون إلى الوصول إلى سوق الشرق الأوسط وأفريقيا السريع النمو. إذ يُعد معرض إنداكس لهذه السنة جمهورهِ بتسليط الضوء على أفضل مواهب التصميم المحلية والدولية، من خلال تصاميم المداخل المميزة التي صممها وبناها بعض من بيوت التصميم الرائدة ومقاولي التجهيزات. رابط للصور هنا

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نبذه حول إنداكس:

إنداكس هو واحد من أكبر وأول المعارض التجارية والدولية في دبي والشرق الأوسط المُختصة بالديكورات والتصاميم الداخلية. تم إنشاء هذا الحدث قبل ثلاثين عامًا كبوابةً لشركات الأثاث الداخلي العالمية للاستفادة من العقارات المزدهرة في الشرق الأوسط، ولا يزال هدا الحدث أكبر معرض في المنطقة للأثاث والمفروشات ومنتجات الديكور والمنسوجات والمواد السطحية والإضاءة لمصممي الديكور الداخلي.

يقدم معرض إنداكس عرضًا بسيطًا وقويا يتمكن في ربط المصممين والمشترين والمهندسين المعماريين بالعلامات التجارية والمنتجات والخدمات في مجال التصميم الداخلي من جميع أنحاء المنطقة والعالم بحيث يمكن إنشاء مساحات جميلة تناسب جميع الأنماط والميزانيات.

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