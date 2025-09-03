الفعالية تستقبل أكثر من 100 جهة عارضة من 14 دولة لاستعراض أحدث التصاميم المكتبية والتقنيات وحلول أماكن العمل المستدامة

الرياض، المملكة العربية السعودية: تستعد الرياض لاستضافة معرض أورجاتيك ورك سبيس السعودية 2025 هذا الشهر، وهو أول معرض تجاري مخصص لأماكن العمل وتصميم المكاتب وحلول العمل الهجينة، مما يوفر منصة عالمية للابتكار في مجال أماكن العمل. وتنطلق الفعالية بين 16 و18 سبتمبر في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، وتمثل إنجازاً استثنائياً لقطاع العقارات التجارية والمكاتب المتنامي في المملكة.

ويمثل المعرض ثمرة الشراكة الاستراتيجية بين دي إم جي إيفنتس وكويلنميسي، وهي واحدة من أضخم شركات تنظيم المعارض في العالم والجهة المنظمة لمعرض أورجاتيك التجاري الشهير عالمياً في مدينة كولون. وتستقبل الجهتان المنظمتان على مدى ثلاثة أيام أكثر من 100 جهة عارضة من 14 دولة في الرياض، لاستعراض بيئات العمل الحديثة والردهات المميزة وأثاث المكاتب العصري وحلول أماكن العمل القائمة على التكنولوجيا، بالإضافة إلى وضع الاستراتيجيات المستقبلية التي تعتمد على الاستدامة والرفاهية والتحول الرقمي.

وتأتي هذه الفعالية في مرحلة مهمة لقطاع أماكن العمل في المملكة العربية السعودية، حيث يشهد الطلب على حلول أماكن العمل المبتكرة مستويات غير مسبوقة، مدفوعاً برؤية السعودية 2030 ومدعوماً بالمشاريع الكبرى والعملاقة، مثل نيوم والمربع الجديد وإكسبو 2030. ومن المتوقع أن يوفر سوق العمل في المملكة أكثر من 3.5 ملايين فرصة عمل بحلول عام 2030، وخصوصاً في مجالات التكنولوجيا والسياحة والطاقة المتجددة. أما بالنسبة لسوق التحول في أماكن العمل، فمن المتوقع أن تصل قيمته إلى 1.22 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 مع نمو سنوي بنسبة 21.6%، مما يؤكد على أهمية إقامة هذا المعرض في الوقت الحالي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت إيلين أوكونيل، نائبة الرئيس الأولى في دي إم جي إيفنتس: "يُعد معرض أورجاتيك ورك سبيس السعودية نقطة التقاء للإبداع والتصميم والابتكار التي تسهم في رسم ملامح مستقبل أماكن العمل. ومن خلال تقديم علامة أورجاتيك في الرياض، فإنّنا نقدّم فضاءً مميزاً يتيح للقادة العالميين والإقليميين التواصل وتبادل الأفكار ووضع معايير جديدة لكيفية تصميم وبناء وتجربة مكان العمل الحديث".

وتحتضن فعاليات المعرض قمة أورجاتيك ورك سبيس بمشاركة أكثر من 50 متحدثاً من المنطقة والعالم على مدى ثلاثة أيام. وتستقبل القمة ضيوفها مجاناً، وتتناول عدة مواضيع بما فيها مفاهيم بيئات العمل المرنة، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستراتيجيات أماكن العمل والعقارات المؤسسية، ومساحات العمل المستقبلية، والاستدامة، بالإضافة إلى تصميم أماكن العمل السعودية التي تجمع بين الهوية الثقافية وأعلى المعايير العالمية.

وتشارك راشيل جونز، رئيسة قسم الخدمات التخصصية لدى شركة جيه إل إل، في جلسة تسلط الضوء على مستقبل تصميم مساحات العمل بما يشمل البيئات التي تركز على العنصر البشري، والمكاتب الذكية والمرنة والقائمة على التكنولوجيا التي ترسم مستقبل أساليب العمل. وقالت في هذا الصدد: "يتجاوز تصميم أماكن العمل التي تتسم بالشمولية في السعودية حدود متطلبات الامتثال، فهو يخلق شعوراً حقيقياً بالانتماء. وتساهم الاعتبارات الثقافية والعملية، من توفير أماكن للصلاة ومساحات ملائمة للجنسين وبيئات تلبي احتياجات القوى العاملة من مختلف الأجيال، في رسم ملامح أماكن العمل المستقبلية في المملكة. ويساعد اعتماد هذا النهج على تمكين الشركات من استقطاب أفضل الكفاءات والاحتفاظ بها".

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 10 آلاف مختص في القطاع، بمن فيهم المهندسين المعماريين وخبراء التصميم الداخلي ومدراء المنشآت وممثلي الهيئات الحكومية وصناع القرار في المؤسسات، ويغطي عدة قطاعات بما فيها المكاتب التجارية ومرافق الضيافة والرعاية الصحية والتعليم ومراكز النقل.

ومن جهته، قال دينيس ستيكر، نائب الرئيس الأول عالمياً في شركة كويلنميسي: "رسخ معرض أورجاتيك مكانته العالمية في إلهام المهندسين المعماريين وخبراء التصميم الداخلي والمطورين العقاريين والشركات لابتكار مساحات عمل عصرية وداعمة. ويسرنا أن ننقل النجاح الذي حققه معرض أورجاتيك إلى المملكة العربية السعودية لإنشاء منصة جديدة في هذا السوق سريع النمو. ونفتح مع دي إم جي إيفنتس الأبواب أمام عملائنا في وقت مثالي للمشاركة في واحد من أكثر الاقتصادات حيوية في العالم".

ويجمع معرض أورجاتيك ورك سبيس بين علامتين تجاريتين عالميتين ترتكزان على خبرة إقليمية واسعة، ويوفر منصة رائدة تربط بين الابتكار الدولي واحتياجات السوق السعودي الفريدة. وإلى جانب دعم مسيرة التحول في المملكة، يتيح المعرض فرصاً غير مسبوقة للجهات العارضة والزوار في المنطقة.

وتشمل الدورة الافتتاحية للمعرض فئات مخصصة للجهات العارضة، بما يشمل تجهيزات المكاتب وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة البناء والإدارة وأدوات التخطيط المؤسسي.

وتبرز السعودية كإحدى أكثر الوجهات جاذبية للمستثمرين العالميين ومزودي الحلول مع أكثر من 1.7 تريليون دولار أمريكي من المشاريع النشطة في قطاع البناء في المملكة. ويعكس إطلاق معرض أورجاتيك ورك سبيس السعودية هذا الزخم، مؤكداً دور الرياض المتنامي كمركز محوري لمستقبل العمل.

وأضافت أوكونيل: "نودّ أن يشعر زوار أورجاتيك ورك سبيس بالإلهام والاستعداد لإعادة تصور كيفية مساهمة أماكن عملهم في تحقيق نجاح الأعمال وتعزيز رفاهية الموظفين. وتمثّل هذه النسخة الأولى مجرّد بداية الرحلة، ونحن فخورون ببنائها جنباً إلى جنب مع شركائنا والمشاركين في المعرض ومجتمع التصميم الأوسع".

وتُقام الدورة الأولى من معرض أورجاتيك ورك سبيس السعودية 2025 بين 16 و18 سبتمبر في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات. لمزيد من المعلومات أو لتسجيل اهتمامكم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: orgatec-workspace-saudi.com.

لمحة حول شركة كويلنميسي

كويلنميسي هي شركة رائدة عالمياً في تنظيم المعارض التجارية في مجالات المعيشة والعقود والمساحات العامة. وإلى جانب معرضي آم كولون وإيد كولون (أيام التصميم الداخلي في كولون)، يحتضن مركز المعارض التجارية في مدينة كولن مجموعة واسعة من المعارض الشهيرة عالمياً، مثل أورجاتيك وإنترزوم وإف إس بي وسبوجا جافا وأكوانيل.

وتغطي هذه المعارض قطاعات التصميم الداخلي والديكور، وتشمل أقساماً متخصصة في إمدادات قطاعات الأثاث والبناء الداخلي، وعالم المطبخ، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بعالم وجهات العمل وأساليب الحياة العصرية، بما في ذلك بيئات العمل الحديثة والحدائق والمساحات العامة ومرافق الرياضة والترفيه والساونا والمسابح ومراكز العافية.

وتركز كويلنميسي على توسيع محفظتها في أسواق النمو العالمية، حيث تضم عائلة معارض آم حالياً كلاً من آم الهند ولا فيريا دي ديسينياو ميديلين بدعم من معرض كولون الدولي للتصميم في كولومبيا. كما رسخت علامة أورجاتيك حضورها العالمي من خلال معارض أورجاتيك طوكيو، وأورجاتيك الهند، وأورجاتيك ورك سبيس السعودية. ويمتد الحضور الدولي لعلامة إنترزوم ليشمل معارض إنترزوم جوانزو، وإنترزوم بوجوتا، وإنترزوم جاكرتا وإنترزوم إيطاليا. وتنشط علامة إف إس بي أيضاً على المستوى الدولي من خلال معرض الرياضة إف إس بي الرياض، ومعرض إف إس بي فوروم إيطاليا في بيرجامو.

لمحة حول دي إم جي إيفنتس:

دي إم جي إيفنتس هي واحدة من أبرز الشركات المنظمة للمؤتمرات والمعارض ومزود رائد لخدمات المعلومات والمنصات المتخصصة. وتهدف الشركة إلى تسريع وتيرة الأعمال من خلال التواصل مع المجتمعات الصحيحة، ودفع عجلة النمو والابتكار والتقدم في مختلف القطاعات.

وتتميز الشركة بحضورها في أكثر من 25 دولة، وتمتلك 13 مكتباً في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومصر وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة وكندا وسنغافورة والهند. وتنظم دي إم جي إيفنتس أكثر من 115 فعالية ضخمة سنوياً تستقطب ما يزيد على 425 ألف مختصاً ومندوباً.

وبصفتها أكبر منظم للفعاليات الدولية في المملكة العربية السعودية منذ عام 2011، تربط دي إم جي إيفنتس الشركات العالمية بالطلب المحلي من خلال مكاتبها في الرياض وجدة. ويعكس نموها في المملكة قدرتها على التكيف مع العلامات التجارية الناجحة، وإقامة الشراكات الاستراتيجية، وتنظيم فعاليات تواكب متطلبات السوق. وتساهم فعالياتها الرائدة مثل معارض The Big 5 Saudi السعودية، وإندكس السعودية، ومعرض الفنادق السعودية، ومعرض الغذاء السعودي، ومعرض البنية التحتية في دفع عجلة التحول القطاعي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.dmgevents.com. تأسست دي إم جي إيفنتس في عام 1989، وهي مملوكة بالكامل لشركة ديلي ميل آند جنرال تراست (دي إم جي تي، ww.dmgt.co.uk).

