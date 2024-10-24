أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة- يقترب موعد انطلاق "معرض أبوظبي للطيران 2024" في دورته السابعة التي تنعقد على مدى ثلاثة أيام من 19 ولغاية 21 نوفمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC)، متيحاً فرصة مميزة لاستكشاف مستقبل قطاع الطيران. وسيستضيف المعرض الذي طال انتظاره نخبةً من قادة القطاع والمبتكرين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم للتعرف على أحداث الابتكارات والاتجاهات الصاعدة في عالم الطيران.

ويرسخ المعرض الذي يعود بعد أقل من شهر من الآن مكانة أبوظبي كمركز عالمي رئيسي للطيران، مؤكداً رؤيتها الاستباقية في هذا المجال، حيث يوفر منصةً مثالية للابتكار والنقاشات وعقد الشراكات بين أهم الشركات العالمية المتخصصة في قطاعات الطيران المدني، الفضاء، والتدريب.

منصة متطورة لاستعراض كل جديد في قطاع الطيران

يأتي انعقاد المعرض تماشياً مع أهداف إمارة أبوظبي في أن تصبح مركز رائداً للطيران، حيث سيركز على أهم المسائل المتعلقة بالصيانة والخدمات بما يضمن تطوير قطاع طيران آمن ومستدام. وتشارك فيه شركات ومؤسسات رائدة مثل شركة "سند" التابعة لـ "مبادلة"، التي ستستعرض العديد من الأفكار والرؤى القيمة.

وسيتضمن المعرض استضافة متحدثين بارزين من قادة وخبراء القطاع الذين سيبحثون أحدث التطورات في مجال تكنولوجيا الفضاء الجوي وحلول التنقل، بما في ذلك المواضيع المتعلقة بالطائرات الكهربائية والنقل الجوي الحضري وأنظمة الطيران ذاتية القيادة.

تعزيز التنوع والابتكار

وسيشهد المعرض استضافة مؤتمر "المرأة في قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط" الذي سيستعرض آخر الابتكارات في مجال النقل الجوي، وسيركز على الفرص والتحديات التي تواجه المرأة في هذا المجال.

وتتضمن أجندة المعرض عقد العديد من الجلسات النقاشية حول دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة والأتمتة في قطاع النقل الجوي، والمساهمات الكبيرة التي قدمتها المرأة في مجال تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وتحليل البيانات، ودورها الهام في صياغة مستقبل قطاع الطيران.

تنمية مهارات الجيل القادم من المتخصصين في قطاع الطيران

ستتضمن دورة هذا العام من المعرض إطلاق "منطقة وظائف الطيران في الشرق الأوسط" استجابةً للنمو المتسارع لقطاع الطيران في دولة الإمارات والذي من المتوقع استمراره خلال العقد المقبل، حيث تشارك أكثر من 40 مدرسة رائدة متخصصة في تدريب الطيران، وهو ما يشير إلى الزيادة المتنامية في الطلب على الطيارين المَهَرة نتيجةَ توسع الاستثمارات الحكومية الاستراتيجية في القطاع السياحي.

وسيشكل المعرض ملتقىً لكبرى الشركات وخبراء القطاع والمختصين، حيث يُتوقع أن يستقطب أكثر من 20 ألف زائر، متيحاً لهم إمكانية التواصل والتعاون، ومساحاتٍ لمناقشة أحدث المواضيع المرتبطة بمشهد قطاع الطيران والأعمال والابتكار.

وقالت شوبرا بهاردواج، من فريق تنظيم معرض أبوظبي للطيران: "تكمن الغاية من إطلاق معرض أبوظبي للطيران في تعزيز التعاون واستعراض الابتكارات من أجل المضي قدماً بقطاع الطيران. ومع اقتراب الدورة السابعة للحدث، فإننا نطمح لترسيخ مكانة أبوظبي بصفتها قوة مؤثرة في مستقبل قطاع الطيران. وسيكون المعرض بمثابة منصة تفاعلية تجمع قادة القطاع وصناع القرار لتبادل الأفكار والخبرات وعقد شراكات بناءة من شأنها المساهمة في رسم ملامح مستقبل هذا القطاع."

ويشكل إطلاق "منطقة وظائف الطيران في الشرق الأوسط" فرصة مميزة لاستكشاف مسارات مهنية جديدة، وتبادل الأفكار، ومعالجة التحديات المتعلقة بتطوير الكفاءات البشرية في الإمارات والمنطقة. كما تُلبي المبادرة طموح الراغبين في احتراف هذا المجال عبر مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية في مجالات عدة تشمل شركات الطيران، طواقم الضيافة، الطيارين، إدارة المطارات، الهندسة وغيرها.

الطلب المتزايد على الطيارين في الإمارات خلال العقد القادم

خلال العقد المقبل، من المتوقع أن يشهد قطاع الطيران في الإمارات نمواً كبيراً بفضل خطط التوسع الطموحة لشركات الطيران، وانتعاش حركة السياحة، وتزايُد الاستثمارات الحكومية الاستراتيجية. ويعكس هذا المسار التصاعدي الحاجة الملحة إلى وجود طيارين ذوي مهارات وكفاءة عالية، وهو الأمر الذي يطرح فرصاً وتحديات جديدة ضمن منظومة الطيران في المنطقة.

وقال ديدييه ماري، الرئيس التنفيذي ومؤسس معرض أبوظبي الطيران: "نسعى لتحقيق أقصى استفادة من معرض أبوظبي الطيران 2024 بوصفه منصة مثالية لتحفيز الشباب على التعرف على فرص العمل المختلفة في مجال الطيران."

ومنذ تأسيسه في عام 2012، لعب معرض أبوظبي للطيران دوراً بارزاً في تعزيز المكانة الرائدة لإمارة أبوظبي في مجال الطيران عالمياً. ومن بين أبرز الجهات الداعمة لمعرض أبوظبي الطيران 2024 دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والاتحاد للطيران، وأدنوك، وفالكون لخدمات الطيران، ومجموعة "سند"، وغيرها.

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نبذة عن معرض أبوظبي للطيران

يعتبر معرض أبوظبي للطيران حدثاً رائداً في قطاع الطيران، حيث يُبرز أحدث التطورات والابتكارات والرؤى المستقبلية في هذا القطاع. ويجمع الحدث الرواد والخبراء والمهتمين بقطاع الطيران لتبادل الآراء، والتعرف عن كثب على أحدث تقنيات وحلول الطيران. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.adairexpo.com

نبذة عن شركة (4M Events)

تُعد (4M Events) شركةً عالمية رائدة في مجال تنظيم معارض الطيران، وقد اشتهرت بإدارتها الناجحة لمعرض أبوظبي للطيران.

وشركة (4M Events) هي الشركة الشقيقة لـشركة (Adone Events) في كان (فرنسا)، وقد تمكنت من تسخير خبرتها الواسعة ورؤاها لتنظيم فعاليات استقطبت محترفي الطيران والمصنعين والمعنيين وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم.

وبفضل سجلها المتميز في استضافة العديد من معارض الطيران الناجحة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك فرنسا وأفريقيا والهند، تمكنت (4M Events) من ترسيخ سمعتها في تقديم تجارب استثنائية تلبي احتياجات مجتمع الطيران العالمي.

ويتجلى التزام الشركة بالتميز في التخطيط والتنفيذ الدقيق لكافة فعالياتها، وذلك في سبيل تنظيم فعاليات تفوق مستوى التوقعات. وللشركة إسهامات كبيرة في نمو وتطور قطاع الطيران على مستوى العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.4mevents.ae

للمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بـ:

مجموعة أورينت بلانيت

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