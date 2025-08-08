أبوظبي : أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية عن اختيار شركة جي أي سي، الشركة الصينية الرائدة في صناعة السيارات، كراعي رسمي للسيارات للدورة الثانية والعشرين من المعرض؛ والذي سيقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، وتنظيم مجموعة أدنيك بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2025 في مركز أدنيك أبوظبي. وسيتم تمثيل شركة جي أي سي في المعرض من قِبل شركة قرقاش للسيارات، الوكيل الرسمي للعلامة في دولة الإمارات.

وجاء هذا الاختيار تكريسًا لدور العلامة الصينية الفاعل في دعم الفعاليات الكبرى التي تجسد القيم التراثية والطموحة في دولة الإمارات والمنطقة؛ وهو ما يعكس أهمية معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، أكبر معرض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من نوعه، والمخصص للاحتفاء بالثقافة والتراث الإماراتي في مجالات الصقارة، والصيد، والفروسية، وصيد الأسماك، والرياضات الخارجية.

وقال سعد الحساني، مدير معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية: "يسعدنا الإعلان عن اختيار شركة جي أي سي للسيارات، كشريك رسمي للسيارات في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، الحدث الأبرز من نوعه عالميًا."

وأوضح الحساني بأن "هذه الشراكة تعكس التزامنا بجذب أرقى العلامات التجارية العالمية التي تتماشى مع مكانة المعرض، إذ تمتلك الشركة الصينية الرائدة رؤية مبتكرة في مجال التنقل المستدام وتقنيات السيارات المتطورة، وهو ما يعزز تجربة الزوار ويجسد تطلعات أبوظبي نحو الريادة في استضافة الفعاليات العالمية."

فيما قال السيد مورغان سوندرلاند، المدير العام لشركة قرقاش للسيارات: "يسعدنا أن نكون الراعي الرسمي لقطاع السيارات في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بنسخته الجديدة، وتُجسّد رعايتنا لحدث بحجم وقيمة وتاريخ معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية؛ التزام الشركة بدعم الفعاليات الوطنية الرائدة في دولة الإمارات، واستعراض حلولنا المبتكرة في عالم التنقل أمام زوّار المعرض. ويعكس هذا الحدث التزامنا المتواصل بتقديم تجارب سيارات متقدمة ومصممة لتلبية احتياجات وتطلعات المتعاملين في دولة الإمارات."

وتستعد الدورة الثانية والعشرون من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025 لتحقق نقلة نوعية كأكبر نسخة في تاريخه، إذ تحتضن نخبة من أبرز العلامات المحلية والعالمية، تهدف إلى تقديم تجربة ثقافية استثنائية تبرز أصالة التراث الإماراتي وعالميته، مع التركيز على ممارسات الصيد المستدام ومواءمة جميع الفعاليات مع أعلى معايير الاستدامة البيئية.

ونظرًا لقدرته المتزايدة على جذب المتحمسين والعارضين والخبراء وعشاق رياضات الصيد والقنص عالميًا، ستقدم النسخة الجديدة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025؛ تجربة هي الأكثر تنوعًا وجاذبية على الإطلاق، بدءًا من عروض الصقارة والفروسية، وصولًا إلى ورش العمل التفاعلية، ويسعى المعرض لاستعراض العلاقة التي تربط بين التقاليد التراثية العريقة والابتكار، وهي السمة المميزة في المشهد الثقافي والتراثي الغني والفريد لأبوظبي.

ويُقدم المعرض لزواره فرصة فريدة للاستمتاع بعروض ثقافية وتاريخية حيَّة تروي حكايات التراث العريق للمنطقة. كما سيتعرفون على أحدث التقنيات والمنتجات في مجالات متعددة تشمل الفروسية والصقارة، والصيد والرماية، والتخييم والسفاري، وصيد الأسماك والرياضات البحرية، وكذلك الفنون والحرف اليدوية والمغامرات في الهواء الطلق.

للاستفسار والمزيد من المعلومات حول معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، والاطلاع على آخر التطورات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمعرض: https://www.adihex.com

