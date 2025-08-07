أبوظبي: أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، الحدث الأبرز في المنطقة والمخصص للاحتفاء بالتراث وتعزيز الاستدامة والابتكار، عن اختيار شركة "زعبيل فيد" راعيًا رسميًا للنسخة الثانية والعشرين من المعرض، وذلك للعام الثاني على التوالي.

ويُقام معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس نادي صقاري الإمارات، وتنظيم مجموعة أدنيك بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، في مركز أدنيك أبوظبي من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر.

تجسد مشاركة "زعبيل فيد"، الشركة الرائدة في مجال أعلاف الحيوانات عالية الأداء، حرصها على تعزيز حضورها في مختلف القطاعات الحيوانية. ومن خلال قسم "زعبيل بتس"، تلبّي العلامة التجارية احتياجات شريحة واسعة من متعامليها، مقدّمةً منتجات غذائية و اكسسوارات فاخرة مصممة خصيصًا للحيوانات الأليفة. ويعكس هذا التنوع في الخدمات رؤيتها بأن تكون وجهة متكاملة تلبي كافة احتياجات الحيوانات، بدءًا من أعلاف الخيول والإبل عالية الأداء، وصولًا إلى المستلزمات اليومية للحيوانات الأليفة.

وقال سعد الحساني، مدير معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية: "تجدد "زعبيل فيد" رعايتها الرسمية لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخته الثانية والعشرين، في خطوة تؤكد المكانة الراسخة للمعرض وجاذبيته المستمرة كمنصة رائدة في المنطقة. وتعكس هذه الشراكة المتواصلة التزام الطرفين المشترك بدعم الابتكار وتعزيز مفاهيم الاستدامة، إلى جانب الاحتفاء بالإرث الثقافي والتقاليد الأصيلة. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تقديم تجربة استثنائية لزوار النسخة 2025 من المعرض."

فيما قال علي آل علي، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة زعبيل فيد: "يُعدّ معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الحدث الأبرز من نوعه في المنطقة، ويمثل الحدث منصة مثالية لعرض منتجاتنا. وتأتي مشاركتنا هذا العام في وقت محوري، بالتزامن مع إطلاق "زعبيل بتس"، ما يعزز حضورنا في سوق متنامٍ ويعكس تطلعاتنا نحو التوسع والابتكار."

وتشمل مشاركة "زعبيل فيد" في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025 مجموعة من التجارب التفاعلية الغامرة، وعروضًا متميزة للمنتجات، إلى جانب رؤى متخصصة يقدمها نخبة من الخبراء. وتُبرز هذه المشاركة التزام الشركة الراسخ بالجودة المبنية على أسس علمية، وسعيها المستمر لتلبية الاحتياجات المتطورة لمالكي الحيوانات في دولة الإمارات وخارجها.

وتشهد الدورة الثانية والعشرون من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية مشاركة واسعة من العلامات التجارية والشركات المتخصصة، إلى جانب عدد من الهيئات المحلية والدولية. ويجمع المعرض تحت مظلته نخبة من الجهات العاملة في مجالات الصيد، والفروسية، والحرف التقليدية، فضلاً عن الحفاظ على التراث البيئي والثقافي، مما يعكس تنوعه وغناه كمحفل إقليمي بارز.

كما يستعد منظمو معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية لتقديم أكبر نسخة في تاريخه خلال نسخة العام 2025، والتي ستتضمن برنامجًا ثريًا ومتعدد الفعاليات؛ يشمل مزادات الصقور، وسباقات الهجن، وعروض الفروسية المبهرة. ويُعد المعرض منصة عالمية تستقطب المهتمين والعارضين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، ليعيشوا تجربة ثقافية متكاملة تُبرز تقاليد المنطقة وأصالة تراثها العريق.

-انتهى-

#بياناتشركات