أبوظبي: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس نادي صقاري الإمارات، وبتنظيم من مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، وبالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، انطلقت الدورة الثانية والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، ليُرسّخ مكانته كواحد من أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في الصيد والمغامرات الخارجية.

ويستمر المعرض هذا العام حتى السابع من سبتمبر في مركز أدنيك أبوظبي، ويضم ثلاثة أقسام متخصصة تشمل الصيد، والرماية، والأنشطة الخارجية، ويتم في هذه الأقسام عرض أحدث المعدات والخدمات والمنتجات التي تلبي تطلعات عشّاق المغامرات والأنشطة في الهواء الطلق من مختلف أنحاء العالم.

أبرز المعالم في قطاع سياحة الصيد والسفاري

يشكّل قطاع سياحة الصيد والسفاري أحد أبرز محطات معرض هذا العام، ويُعد وجهة مثالية لمحبي الإثارة، إذ صُمّم خصيصًا لتلبية شغف عشّاق المغامرة والسفر، مع مجموعة غنية من المعروضات، والتي تسلط الضوء على وجهات طبيعية ساحرة وتجارب فريدة في عالم الحياة البرية. كما يوفر القطاع للزوار فرصة التواصل المباشر مع نخبة من منظمي رحلات الصيد حول العالم، إلى جانب خبراء رحلات السفاري الذين يقدمون مغامرات ثرية وسط الطبيعة.

ويتميّز هذا القطاع بتنوع استثنائي في العروض الفاخرة، التي تشمل أحدث معدات الصيد ومركبات السفاري المتخصصة والمصممة لخوض المغامرات في أحضان الطبيعة. وتستعرض شركات إدارة الوجهات السياحية باقات سفاري راقية وتجارب صيد مميزة وحصرية من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك وجهات بارزة مثل تنزانيا، جنوب إفريقيا، كينيا، زيمبابوي، إلى جانب المحميات الطبيعية المحلية.

كما تحظى سياحة السفاري في دولة الإمارات باهتمام خاص، إذ تستعرض جمال الصحاري الإماراتية، والمخيمات البدوية الأصيلة، والأنشطة التراثية المميزة مثل عروض الصقارة ومراقبة النجوم. ويُسهم هذا التنوع في تعزيز جاذبية المنطقة واستقطاب أعداد متزايدة من الزوار الدوليين الباحثين عن تجارب فريدة ومغامرات لا تُنسَ.

وتؤدي منظمات حماية البيئة ومحميات الحياة البرية دوراً جوهريًا في تعزيز ممارسات الصيد الأخلاقي والترويج للسياحة المستدامة، في إطار جهود متواصلة للحفاظ على التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية للأجيال القادمة. ويُسلط معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الضوء على الاستدامة كقيمة راسخة في نهج دولة الإمارات، بما ينسجم مع رؤية قيادتها الطموحة نحو مستقبل أكثر توازنًا بين الإنسان والطبيعة.

معدات وأسلحة الصيد والرماية الرياضية

ويشهد قطاع أسلحة ومعدات الصيد والرماية الرياضية هذا العام إقبالًا غير مسبوق، مدفوعًا بالتركيز المتزايد على الجودة والابتكار ومعايير السلامة. إذ يواصل العارضون في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية تقديم مجموعة متميزة من الأسلحة النارية وملحقاتها، التي تجمع بين أحدث التقنيات والدقة في التصميم.

ويُعد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية من بين الفعاليات الكبرى في دولة الإمارات التي تتيح للزوار فرصة شراء أسلحة الصيد والرماية، مما يجعله منصة فريدة تجمع نخبة من رواد الصناعة لاستعراض أحدث الابتكارات في تكنولوجيا الأسلحة والصناعة الحرفية المتقدمة. فيما تم اعتماد مجموعة من الإرشادات التي تتيح لمواطني دولة الإمارات شراء الأسلحة وبنادق الصيد وفقا للضوابط المعمول بها .

وتحظى نسخة هذا العام من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بدعم نخبة من أبرز الرعاة في قطاع الأسلحة، من بينهم شركة كاراكال؛ الشركة الرائدة إماراتيًا في تصنيع الأسلحة النارية وراعي قطاع الأسلحة في المعرض، التي تستعرض أحدث الابتكارات في عالم المسدسات والبنادق عالية الدقة. إذ يُعد المعرض فرصة مميزة لـ "كاراكال" لتعزيز دعمها لمجتمعات الرماية والصيد المتنامية في دولة الإمارات، عبر تقديم مجموعة من الأسلحة النارية عالية الأداء التي صُممت وصُنعت داخل الدولة.

وفي إطار مشاركة أبرز الرعاة في قطاع الأسلحة تقدم شركة لودفيغ شيوي مجموعة مميزة من البنادق والمسدسات المصممة حسب الطلب، والتي تجمع بين الحرفية التقليدية والدقة الهندسية، مدعومة بأحدث تقنيات التصنيع ومعالجة الأسطح.

كما تستعرض شركة هانز راج وشركاه المحدودة، التي كانت من أوائل المشاركين في انطلاقة المعرض عام 2003، مجموعة حصرية من الأسلحة، إلى جانب تشكيلة واسعة من بنادق الصيد والرياضة المصممة بعناية لتلبية احتياجات الهواة والمحترفين.

أما شركة RAKNA، فتقدم لزوار المعرض باقة مختارة من أشهر ماركات الأسلحة النارية، بالإضافة إلى البصريات والمعدات التكتيكية ذات الجودة العالمية، لتلبي تطلعات عشاق الصيد والمهتمين بالمعدات المتقدمة.

معدات الصيد والتخييم

فيما سيتمكن عشّاق الأنشطة الخارجية من استكشاف أحدث تجهيزات التخييم التي تقدمها نخبة من الشركات والعلامات التجارية العالمية، إذ يَعرض المشاركون مجموعة متنوعة تشمل الخيام خفيفة الوزن، وأكياس النوم المريحة، وأدوات الطهي المحمولة المصممة للرحلات والمغامرات.

كما تُتاح للزوار فرصة تجربة الملابس والأحذية الخارجية الفاخرة، إلى جانب حضور محاضرات وورش عمل تفاعلية يقودها خبراء في المجال، مما يثري تجربتهم ويمنحهم معرفة عملية قيّمة.

