معرض الأغذية في أبوظبي يوفر منصة عالمية لاستعراض أحدث الابتكارات واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعايةٍ كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تستقطب الدورة الأولى من معرض أبوظبي الدولي للأغذية الذي يُقام بين 6 و8 ديسمبر 2022 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، عدداً كبيراً من الأجنحة والجهات العارضة المحلية والعالمية.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض الذي تنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مشاركة محلية ودولية واسعة من قبل كبرى الشركات المتخصصة في قطاعات الأغذية والمشروبات والضيافة، بالإضافة إلى نخبة من صناع القرار والخبراء والمتخصصين في القطاع من دول، مثل تركيا والهند والبرازيل وإيران والمغرب وجنوب أفريقيا وبلغاريا وكندا وبولندا وإيطاليا وتايلاند وبيلاروسيا ولبنان ونيوزيلندا.

كما يستقطب المعرض جهات عارضة من إستونيا وتركمانستان وليتوانيا ولاتفيا وجورجيا وأرمينيا وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وكازاخستان ومولدوفا وأذربيجان.

وتشمل قائمة الجهات العارضة في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة عددًا من الهيئات الحكومية وشبه الحكومية ذات الصلة بقطاع الأغذية والمشروبات والضيافة والخدمات اللوجستية بما في ذلك مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومجموعة موانئ أبوظبي، ومجموعة الإمارات للصناعات الغذائية، وغرفة الشارقة، وإيليت أغرو بالإضافة لشركة عسل الجارا.

بينما تشارك شركة آریا كراب بارت ضمن الجناح الإيراني وشركة وورلد كونيكت القابضة المحدودة ضمن جناح جنوب أفريقيا وشركة سيمبكسو تركيا ضمن الجناح التركي وغرفة التجارة الهندية ضمن الجناح الهندي ووكالة التنمية الفلاحية في المغرب ضمن الجناح المغربي وسفارة البرازيل في أبوظبي ضمن الجناح البرازيلي، بالإضافة إلى الزراعة الماليزية.

وقال سعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك: "يسعدنا إطلاق الدورة الأولى من معرض أبوظبي الدولي للأغذية، الذي يوفر منصة مثالية لإقامة الشراكات وتبادل الأفكار والرؤى القيمة حول أحدث التقنيات والأبحاث في القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف:"تأتي استضافة وتنظيم هذه الفعالية المهمة كجزء من استراتيجية أدنيك لدعم استدامة قطاع سياحة الأعمال في أبوظبي. ويوفر المعرض الرائد منصة مباشرة للشركات العالمية المنتجة والمصنعة للأغذية والمشروبات وأدوات طهو وتحضير الغذاء، لعرض أحدث منتجاتها والتفاعل مع الشركات الإماراتية العاملة في نفس المجال. كما يسعدنا انضمام هذا العدد الكبير من الجهات العارضة من مختلف دول العالم لإتاحة الفرصة أمام المشاركين لاستكشاف أحدث الفرص الاستثمارية وأكثرها ابتكاراً في مجال الصناعات الغذائية والزراعية، بهدف تحقيق الأمن الغذائي العالمي".

من جانبه، وقال بدر الشحّي، المتحدث الرسمي باسم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: "يسعدنا المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2022 كشريك استراتيجي، والمتوقع أن يشكل دفعة قوية لقطاع الأغذية والمشروبات والضيافة ليس فقط لدولة الإمارات العربية المتحدة ولكن لمختلف البلدان في منطقة الخليج والشرق الأوسط".

وأضاف أن الاحتياجات المتزايدة للسكان تساهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزز من قدرة إمارة أبوظبي على تحقيق الريادة العالمية في مجال الأمن الغذائي.

وأوضح الشحي أن المعرض يمثل فرصة مهمة للشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، حيث يوفر منصة لعرض أحدث ما تم التوصل إليه في هذا المجال على مستوى العالم، ويتيح للمصنعين فرصة مثالية للقاء التجار وتقديم العروض المناسبة، كما يوفر بيئة مثالية للراغبين بالاستثمار في الأنشطة الغذائية وعقد الصفقات التجارية محلياً ودولياً.

ومن المتوقع أن يشهد معرض أبوظبي الدولي للأغذية توقيع العديد من العقود والصفقات والشراكات بين مجموعة واسعة من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى استضافة سلسلة لقاءات تجمع المشترين والموردين على امتداد سلاسل التوريد المختلفة.

ويقدّم معرض أبوظبي للأغذية مجموعة واسعة من الأنشطة والميزات التي تسلط الضوء على أهم المواضيع الحيوية المتعلقة بعمليات إنتاج الأغذية، إلى جانب خدمات الضيافة والطعام المتنوعة، فضلاً عن إقامة العديد من ورش العمل والبطولات العالمية في هذا المجال.

وتتولى مجموعة من الشركات مهمة رعاية المعرض، مثل شركة الظاهرة الزراعية بصفتها الجهة الراعية الذهبية وشركة الأفق الملكي بصفتها الجهة الراعية الفضية وهايبرماركت لولو والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بصفة الشريك الاستثماري وغرفة تجارة أبوظبي بصفة الجهة الراعية المضيفة للمعرض.

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