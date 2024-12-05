



التكريم يتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لبدء تشغيل المطار واحتفالات عيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – توّج مطار زايد الدولي (AUH) على لقب "أجمل مطار في العالم" من جوائز "بري فرساي" المرموقة للهندسة المعمارية والتصميم، وذلك تقديراً لتصميمه المعماري المتميز في فئة المطارات. وتم الإعلان عن هذا التكريم خلال حفل أقيم بالمقر الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في باريس، حيث يتزامن هذا الفوز مع الذكرى السنوية الأولى لتشغيل المطار واحتفالات عيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

على مدار عام واحد فقط من بدء تشغيله، استطاع مطار زايد الدولي أن يحتل المركز الأول في هذه الفئة المرموقة، متفوقاً على منافسين عالميين، ليرسي بذلك معياراً جديداً للتميز في مجال المطارات على مستوى العالم.

يمثل تصميم مطار زايد الدولي، والمزدان بزخارف هندسية إسلامية، تجسيداً رائعاً لتناغم البيئة الطبيعية والإرث الثقافي لإمارة أبوظبي، حيث ينساب الضوء الطبيعي إلى كافة أرجاء المكان المتفرد بواجهة مائلة مصنوعة من زجاج عالي الأداء، ليمنح المسافرين شعوراً بالرحابة والارتباط بالبيئة الخارجية. وفي قلب المطار تتألق "سنا النور"، إحدى أكبر المعالم الفنية البيئية في الشرق الأوسط والمستوحاة من أبراج الرياح التقليدية المعروفة بـالـ "براجيل". ويسهم هذا التركيب المذهل بقطر 30 متراً، بتوزيع الإضاءة والتهوية بين طوابق صالات المطار بذكاء وفاعلية، مما يعزز من كفاءة استهلاك الطاقة في المبنى بنسبة 10%.

وتُبرز هذه الجائزة التصميم الرائد لمطار زايد الدولي، الذي يمزج بين التكنولوجيا الحديثة والإرث الثقافي الغني لدولة الإمارات. يمتد التصميم على مساحة 742,000 متر مربع، ويتميز بشكل X الفريد، مع القدرة على استيعاب ما يصل إلى 11,000 مسافر في الساعة و79 طائرة في الوقت ذاته. وهذا يُضاعف السعة السابقة، حيث أصبح بإمكان المطار إدارة ما يصل إلى 45 مليون مسافر سنوياً، مع الخطط لإطلاق تسع نقاط لمراقبة الهوية البيومترية بحلول عام 2025، في إنجاز يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم.

وبهذه المناسبة، قالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "يجسّد مطار زايد الدولي رؤية الإمارات لمستقبل قطاع الطيران، حيث يتجلى الطموح والابتكار في تصميمه، والتزامه بتعزيز تجارب السفر عبر المطارات. إن الفوز بهذه الجائزة مرموقة يعد مصدر فخر لنا في مطارات أبوظبي، وتكتسب أهمية إضافية لتزامنها مع الذكرى السنوية الأولى للبدء بتشغيل المطار واحتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ 53. وأود بهذه المناسبة الإعراب عن خالص امتناني لمعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي؛ كون بيدرسن فوكس، الشركة المعمارية وراء هذه التحفة الفنية؛ ولجميع الشركاء والفريق العامل في مطارات أبوظبي."

ويتوج الفوز بهذا اللقب التقدير العالمي لمطار زايد الدولي على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، حيث أصبح المطار الأسرع نمواً في الشرق الأوسط من حيث السعة المقعدية. كما حقق درجة عالية من رضا العملاء وفقاً لمعايير جودة خدمة المطارات المتميزة (ASQ) من المجلس الدولي للمطارات (ACI) وينضم إلى قائمة أفضل المطارات في العالم. فقد واصل مطار زايد الدولي تحقيق أرقام لافتة على صعيد حركة الركاب التي شهدت زيادة ثابتة ربع سنوية، حيث قدّم المطار خدمات لأكثر من 21 مليون مسافر حتى 30 سبتمبر.

ويجمع تصميم مطار زايد الدولي بين عناصر الثقافة الإماراتية والتكنولوجيا المتطورة ليخلق مساحة رائعة وفعالة للمسافرين. كما يعتبر هذا الإنجاز دليلاً على تفاني ما يزيد على 25,000 عضو من فريق عمل المطار الذين ساهموا في تطويره وإطلاق عملياته التشغيلية في نوفمبر 2023.

جدير بالذكر أن الفوز بلقب "أجمل مطار بالعالم" من جوائز "بري فرساي" المرموقة سيعزز مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة، ويؤكد التزام الإمارة بالابتكار والتميُّز في قطاع الطيران.

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