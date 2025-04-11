المحرق، البحرين: في إنجاز جديد يضاف إلى رصيد إنجازات مطار البحرين الدولي بعد نجاحه الباهر في جوائز سكاي تراكس 2024، أعلنت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، عن تتويج مطار البحرين الدولي بثلاث جوائز لعام 2025، منها لقب "أنظف مطارات العالم" عن فئة المطارات التي تستقبل حتى 25 مليون مسافر سنويًا، بالإضافة إلى جائزة "أنظف مطار في الشرق الأوسط". كما نال المطار تقديرًا عالميًا كـ "أفضل مطار في العالم ضمن فئة 5-10 ملايين مسافر". هذه الإنجازات تعكس التزام المطار بتقديم تجربة سفر استثنائية للمسافرين، وسعيه الحثيث للحفاظ على أعلى المعايير العالمية في جميع جوانب عملياته التشغيلية.

وإضافةً إلى ذلك، حصد مطار البحرين الدولي العديد من التصنيفات المتميزة الأخرى في جوائز سكاي تراكس لعام 2025، مما يعزز مكانته الرائدة عالميًا في مجال تجربة المسافرين. فقد حقق المطار المركز الثالث كأفضل مطار في العالم من حيث خدمات الجوازات، مما يعكس كفاءة إجراءات الجوازات والتركيز على خدمة العملاء. كما أحرز المطار المركز الثالث بين أفضل المطارات في الشرق الأوسط، مما يجعله في طليعة المطارات المميزة في المنطقة. علاوةً على ذلك، حصل مطار البحرين الدولي على المركز الرابع عالميًا كأفضل مطار في العالم في تسليم الأمتعة، مما يدل على تقديم خدمات مناولة أمتعة موثوقة وسلسة. وجاء المطار في المرتبة الخامسة عالميًا في فئة المطارات الأكثر ملاءمة للعائلات، مما يعكس التزامه بتهيئة بيئة مثالية للعائلات.

وقد تم تقديم الجوائز خلال حفل توزيع جوائز المطارات العالمية الذي أقيم في معرض Passengers Terminal Expo في مدريد، إسبانيا، في 9 أبريل 2025، حيث تسلّم الجائزة بالنيابة عن مطار البحرين الدولي، السيد إياد إسماعيل، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المرافق في شركة مطار البحرين. ويجدر الذكر إلى أن هذه الجوائز، والتي تشمل لقب أنظف مطار في العالم ضمن فئة المطارات التي تخدم حتى 25 مليون مسافر سنويًا، ولقب أنظف مطار في الشرق الأوسط، ولقب أفضل مطار في العالم ضمن فئة 5-10 ملايين مسافر، تعكس التزام مطار البحرين الدولي بالارتقاء بمعايير النظافة والكفاءة وتلبية تطلعات المسافرين.

وبهذه المناسبة أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج، السيد خالد حسين تقي، عن فخر واعتزاز مجموعة طيران الخليج (المجموعة الرائدة في قطاع الطيران بمملكة البحرين والمالك الوحيد لشركة مطار البحرين) بهذا الإنجاز، قائلاً: "هذا الفوز الثلاثي هو لحظة فخر لمجموعة طيران الخليج، حيث يعكس التزام شركة مطار البحرين بضمان بيئة آمنة ونظيفة وجاذبة للمسافرين، مع تحقيق التميز في جميع جوانب العمليات التشغيلية للمطار. كما تحتفي هذه الجوائز بالجهود المخلصة الذي يبذلها فريق عملنا، مما يبرز الأهمية الاستراتيجية لمطار البحرين الدولي في تعزيز مكانة المملكة على الخارطة العالمية".

من جانبه، هنأ السيد إدوارد بلايستيد، الرئيس التنفيذي لشركة سكاي تراكس، مطار البحرين الدولي على هذا الإنجاز، وعلق قائلاً: "إنه مما لا شك فيه أن معايير النظافة تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق رضا العملاء كجزء من تجربتهم في المطار. يسعدنا بهذه المناسبة أن نهنئ مطار البحرين الدولي على هذا الإنجاز الرائع الذي يستحق الإشادة، حيث أن التزامه المستمر بالمعايير العالمية لجودة خدمات المطار يعتبر نموذجاً يحتذى به".

جوائز المطارات العالمية 2025

تُعد جوائز المطارات العالمية من أرفع الجوائز المرموقة في قطاع المطارات، حيث يتم اختيار المطارات الفائزة بناءً على تصويت العملاء في أكبر استطلاع سنوي عالمي لرضا العملاء عن تجاربهم في المطارات. وتُعتبر هذه الجوائز معيارًا للجودة في قطاع المطارات عالمياً، حيث يتم تقييم خدمة العملاء ومرافق المطارات في أكثر من 500 مطار حول العالم.

تستند جوائز المطارات العالمية 2025 إلى استبيانات استطلاع المطارات العالمية التي تم استكمالها من قبل المسافرين من أكثر من 100 جنسية مختلفة خلال الفترة من أغسطس 2024 إلى فبراير 2025.

ويقيّم الاستطلاع تجربة العملاء في جميع الجوانب المتعلقة بخدمات ومرافق المطار، بدءًا من خدمة تسجيل السفر وإجراءات الوصول وتحويل الرحلات ومرافق التسوق، وصولًا إلى خدمات الأمن وإجراءات الهجرة والجوازات، والمغادرة من البوابة.

بهذه المناسبة، تتوجه شركة مطار البحرين بخالص التقدير والامتنان إلى جميع موظفيها، وفرقها للتنظيف، وشركائها التشغيليين، على مساعيهم الجادة في توظيف تقنيات النظافة المتطورة والحفاظ على بروتوكولات النظافة الصارمة وكفاءة العمليات عبر جميع خدمات المطار. وبصفته البوابة الرئيسية إلى مملكة البحرين، تلتزم شركة مطار البحرين بتعزيز تجربة المسافرين في مطار البحرين الدولي، ودعم رؤية المملكة لتحقيق تميز وازدهار قطاع الطيران والنقل الجوي في البحرين.

نبذة عن شركة مطار البحرين

شركة مطار البحرين هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، بوابة البحرين الأولى إلى العالم. ومن خلال اضطلاعها بمهام تطوير البنية التحتية للمطار ومنشآته وعروضه التجاريّة، نجحت شركة مطار البحرين في تحويل مطار البحرين الدولي إلى أحد أبرز الموانئ الجوية وأحدثها في منطقة الخليج. ويتبلور الهدف الأول للشركة حول ضمان تحقيق المطار لأعلى مستويات التميّز في الأداء مع الاحتفاء بالسمات الفريدة للهوية البحرينيّة والطابع المميز للمملكة، فضلًا عن تعزيز مكانة البحرين الرائدة في القطاعات الماليّة والثقافيّة والنقل الجوي على صعيد المنطقة بأكملها في الوقت ذاته من خلال التركيز على الابتكار والكفاءة وإرث المملكة الثقافي. ومنذ توليها مسؤوليّة إدارة المطار وتشغيله في العام 2010، ساهمت شركة مطار البحرين في ترسيخ سمعة مطار البحرين الدولي كبؤرة جاذبة للمسافرين وكبرى شركات الطيران على حد سواء. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: bahrainairport.bh ، إنستغرام: @BahrainAirport، ثريدز: @BahrainAirport، تيك توك: @bahrainairport، تويتر: @BahrainAirport، فيسبوك: BahrainAirport، لينكد ان: Bahrain Airport Company

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