الدوحة، قطر: حصدت مشيرب العقارية أربع جوائز ضمن مبادرة "كومنيتاس – Communitas" العالمية، التي تحتفي بالمؤسسات والشركات الملتزمة بإحداث أثر إيجابي ومستدام في مجتمعاتها. ويؤكد هذا التكريم من جديد على دور مشيرب العقارية الريادي في مجال التطوير الحضري الذكي والمستدام، ويعكس التزامها الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية والمؤسسية من خلال بناء شراكات استراتيجية تمتد إلى قطاعات التعليم، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والشمولية، وتنمية مهارات الشباب.

وكونها إحدى المبادرات الدولية، تحتفي جوائز كومينتاس بالمؤسسات التي تتجاوز أهداف الأعمال التقليدية عبر تقديم قيمة اجتماعية وبيئية واقتصادية مستدامة. وتمثل هذه الجوائز ثاني تكريم كبير تحصل عليه مشيرب العقارية، بعد نجاحها في حصد جوائز "سيل" لاستدامة الأعمال في فئة المبادرات البيئية المتميّزة في شهر فبراير من العام الجاري.

إنجازات بارزة في مجال المسؤولية الأخلاقية والبيئية

وحصدت مشيرب العقارية ثلاث جوائز في مجال الاستدامة، ما يعكس بشكل واضح التزامها الراسخ بخفض بصمتها البيئية وتعزيز ممارسات التطوير الحضري المسؤول. ومن بين المبادرات البارزة التي تم تسليط الضوء عليها مشروع “الأسطح الخضراء”، الذي يسهم في تبريد المساحات الحضرية من خلال تعزيز كفاءة الطاقة، وإدارة مياه الأمطار، ودعم التنوع البيولوجي، فضلاً عن مشروع شجرة "ليكويد3" بمشيرب قلب الدوحة، كأول شجرة سائلة بيولوجية في قطر والمنطقة، باستخدام تقنية مبتكرة تعتمد على طحالب دقيقة لامتصاص ثاني أكسيد الكربون وتنقية الهواء من الملوثات، وإنتاج الأكسجين بكفاءة تعادل الأشجار التقليدية وبطريقة أسرع، بما يعزّز الاستدامة ويزيد الوعي البيئي. وتعد مشيرب قلب الدوحة وجهة مستدامة بالكامل، إذ نالت جميع مبانيها شهادات "ليد" للمباني الخضراء من الفئة الذهبية أو البلاتينية، محققةً مجموع 32 شهادة بلاتينية و42 شهادة ذهبية.

تميز خاص في مجال الشراكات المجتمعية

ومن خلال منظومة استراتيجية متكاملة، نجحت متاحف مشيرب في إشراك آلاف الأفراد من مختلف فئات المجتمع، عبر ترسيخ مفهوم التراث كتجربة حيّة ومتاحة ومتجددة على الدوام. وخلال العام الماضي فقط، استضافت متاحف مشيرب أكثر من 25 فعالية بالتعاون مع شركاء محليين وعالميين، شملت منتديات للشباب، وشراكات مع جهات حكومية وسفارات أجنبية، إلى جانب استضافة سلسلة "مقهى العلوم"، ما يعكس دور المتاحف كمركز نابض للحوار الثقافي والمجتمعي.

صرّح المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية، قائلاً: "يعكس حصدنا أربع جوائز من كومينتاس في مجالَي الاستدامة وخدمة المجتمع الالتزام المزدوج الذي يُحدّد هوية مشيرب العقارية. ففي مشيرب قلب الدوحة، أنشأنا مدينة تتجذّر فيها المسؤولية البيئية في كل مبنى من مبانيها، وفي متاحف مشيرب، أوجدنا منصة حيّة يُغذّي فيها التراث الحوار ويُعزّز الروابط المجتمعية. ويُمثّلان معاً رؤية واحدة مفادها أنّ التطوير الحضري المستدام والحفاظ على الموروث الثقافي ليسا مسارَين متوازيَين، بل مسار واحد لا ينفصل. يُرسّخ هذا التقدير الدولي متانة تلك الرؤية، ويمنحنا مزيداً من العزم للمضيّ في تقديمها نموذجاً يمتدّ أثره إقليميا وعالميا."

تُعد جوائز كومينتاس، التي أُطلقت عام 2010، إحدى المبادرات العالمية الرائدة التي تحتفي بالشركات والمؤسسات والأفراد الملتزمين بإحداث أثر إيجابي ومستدام داخل مجتمعاتهم.

