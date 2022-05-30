دبي، الإمارات العربية المتحدة: قطعت المصارف أشواطاً كبيرة في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر والمبيعات والتسويق، حيث تنتشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الأقسام، خاصةً في مجال الامتثال، حيث تكافح المؤسسات المالية لتلبية التوقعات العالمية المتزايدة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وذلك وفقاً لآراء السيد أبهيشيك جوبتا، العضو المنتدب لشركة "سوترا مانجمنت"، التي أعرب عنها في القمّة المعنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في المعاملات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط التي اختتمت مؤخراً.

وأشار السيد جوبتا إلى أن أتمتة العمليات الروبوتية شكّلت أحد المواضيع الرئيسية في مسيرة الرقمنة خلال العامين الماضيين. وفي المستقبل، يُتوقّع أنّ يزيد الذكاء الاصطناعي من عدد نماذج التعلم الآلي المتاحة وأن يدمج هذا الذكاء ضمن عمليات معالجة أكثر ذكاءً تستخدم نماذج راسخة للتعلم الآلي والبيانات غير المنظمة لتعزيز ذكاء ودقّة وكفاءة العمليات الآلية.

وانعقد المؤتمر في فندق "العنوان دبي مول" بحضور عدد من المؤسسات المالية الكبرى مثل بنك أبوظبي الأول وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني. وجمع عدداً من مزودي الحلول الرئيسيين مثل "الطاير" و"داتا آي كي يو" و"داتاروبوت" و"ثيتاراي"، على سبيل المثال لا الحصر. وتشرّفت القمة بمشاركة عدد من متحدين الرئيسيين المعروفين مثل رجاء المزروعي (المدرجة ضمن قائمة "أفضل 100 امرأة عاملة في التكنولوجيا المالية") وسونيا ويدريتشوفيتش (وهي مصرفية متمرّسة وأحد شركاء شركة "ماكينزي آند كو").

وفاز بنك رأس الخيمة الوطني وجينو جورج من بنك أبوظبي الأول بجائزة "أفضل حالة استخدام للتحليلات" و"أفضل شركة رائدة في مجال التحليلات والذكاء الاصطناعي للعام"، على التوالي. وحصدت شركة "سوترا مانجمنت كونسالتنسيز" جائزة "مزوّد خدمات الذكاء الاصطناعي الأكثر ابتكاراً".

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لمحة عن شركة "سوترا مانجمنت كونسالتنسيز"

تُعدّ "سوترا مانجمنت" التي تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2014 شركة استشارية قائمة على التحليلات. وخدمت "سوترا" منذ تأسيسها أكثر من 150 عميلاً من المؤسسات المالية ومكاتب الصرافة وشركات

التأمين وهيئات القطاع العام وشركات الاتصالات والمرافق. بالإضافة إلى ذلك، فهي شريك نشر استراتيجي لعدد من مزودي حلول التحليلات المعروفين عالمياً مثل "إس إيه إس" و"داتا آي كي يو". وتتخذ الشركة في دبي مقراً رئيسياً لها وتُدير مكاتب في إندونيسيا وكندا والهند.

لمحة عن المؤتمر

تُعدّ القمّة المعنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في المعاملات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط القمّة الوحيدة المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في منطقة الخليج العربي، حيث تجمع أكثر من 300 من كبار المسؤولين التنفيذيين وصنّاع القرار في قطاع الخدمات المصرفية والمالية. وركزت القمة على معالجة المخاوف الحالية ذات الصلة باعتماد التقنيات المستقبلية، وإتاحة الفرصة لشرح دراسات حالة فعلية وتقديم العروض والجلسات الحوارية.

للاتصال

شركة "سوترا مانجمنت كونسالتنسيز"

أمال شارما

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