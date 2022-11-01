· بصيغة حضور شخصي ينظمه مركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، في فندق روزوود الواقع في جزيرة الماريه بإمارة أبوظبي

· يحتفل المؤتمر السنوي بانعقاد نسخته السابعة ويعتبر أبرز حدث في مجال السكري وسيقدم فرصة فريدة لمشاركة المعلومات والبحوث وأحدث التقنيات وأفضل الممارسات في مجال السكري

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة يعتزم مركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، تنظيم مؤتمر هيلث بلاس السنوي السابع للسكري في الرعاية الصحية الأولية وذلك في يوم 5 نوفمبر 2022 في فندق روزوود بإمارة أبوظبي.

وسيجمع المؤتمر السنوي المرتقب نخبة من الخبراء العالميين والإقليميين والمحليين في بحوث السكري لمناقشة مجموعة من أكثر القضايا إلحاحاً في هذا المضمار. وسيتطرق الحدث إلى عدد من المواضيع الهامة تشمل أحدث التقنيات المتاحة في علاج مرض السكري؛ والآفاق المستقبلية لمرض السكري؛ والاكتئاب والسكري؛ ووباء البدانة وغير ذلك من المواضيع.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد الخطيب رئيس المؤتمر واستشاري السكري والغدد الصماء والأمراض الباطنية في مركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء بأبوظبي: "نتطلع في مركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء لانطلاقة نسخة المؤتمر لهذا العام. وباعتبارنا مركزاً للتميز في رعاية مرض السكري، يسعدنا مشاركة نخبة من أبرز الخبراء العالميين للعام السابع على التوالي. ولاشك أن هذا المؤتمر هو جزء من رسالتنا الأوسع للاستمرار ببذل كل جهد ممكن للتصدي لأكثر القضايا الصحية إلحاحاً في مجالات مرض السكري، لنتمكن بالمقابل من تقديم أرفع الخبرات الطبية للمرضى والمجتمع بأسره".

وأضاف: "نجح المؤتمر بتحقيق نجاح لافت خلال سنوات انعقاده السابقة، ونتطلع لتسجيل نجاح آخر في نسخة هذا العام واستقطاب مزيد من المشاركين لإثراء تبادل المعارف والخبرات. وفي ضوء وتيرة انتشار مرض السكري المتنامية في المنطقة، وما يحمله ذلك من أضرار على صحة أجيال المستقبل باعتباره سبباً رئيسياً للمشاكل الصحية، يأتي مؤتمرنا هذا العام ليجمع أفضل الخبراء لمشاركة الرؤى وتبادل المعارف والخبرات والمساهمة في صياغة استراتيجيات واسعة تقود لتحقيق أفضل النتائج في علاج وإدارة مرض السكري. ونتطلع قدماً للترحيب بالوفود المشاركة في المؤتمر في يوم 5 نوفمبر المقبل".

يرحب المؤتمر بمشاركة جميع المتخصصين في مرض السكري، وفنيي المختبرات، وكوادر التمريض والصيدلة وطلاب الطب. ويمكن للراغبين بحضور المؤتمر والحصول على شهادة لاستكمال سبع ساعات معتمدة في التعليم الطبي المستمر من قبل

دائرة الصحة أبوظبي، يمكن التسجيل من خلال الرابط: -for-diabetes-healthplus-https://mco.eventsair.com/7thregistration/Site/Register-2022/mubadala-conference-care-primary

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يعاني 422 مليون شخص حول العالم من مرض السكري، ويتسبب المرض بوفاة 1.5 مليون مريض حول العالم سنوياً. وشهدت كل من معدلات انتشار المرض وأعداد المصابين به نمواً خلال العقود القليلة الماضية، لاسيما في دولة الإمارات. ووفقاً لإحصائيات العام 2014، فإن 19% من سكان دولة الإمارات مصابون بالسكري. ونجحت الدولة بتقليص هذه النسبة إلى 16% في العام 2021.

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نبذة عن مركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء

يعتبر مركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء جزءاً من شبكة مراكز هيلث بلاس التخصصية، ضمن شبكة مبادلة للرعاية الصحية، ونجح بترسيخ مكانته كمركز للتميز في رعاية مرض السكري من خلال منهجيته متعددة التخصصات لإدارة وعلاج السكري. ومع تركيز عميق على تقديم أفضل رعاية للمرضى، وتحقيق أفضل النتائج السريرية، وتعزيز التعليم والتدريب، تتمحور فلسفة مركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء حول أحدث التطورات الطبية، ويقدم أفضل علاجات مرض السكري والغدد الصماء القائمة على الدلائل للمرضى بكفاءة عالية. وتتضمن اختصاصات المركز أمراض السكر، والغدد الصماء، وطب العيون، وأمراض القلب، والطب الباطني، وطب القدم، والطب النفسي، والتغذية، والعلاج بالتسريب الخاص وغير ذلك.

نبذة عن مبادلة للرعاية الصحية

مبادلة للرعاية الصحية هي شبكة مرافق رعاية صحية متكاملة تعمل تحت مظلة شركة مبادلة للاستثمار. وقد تأسست في العام 2021 لتشغيل وإدارة وتطوير محفظتها من مرافق الرعاية الصحية والتي تضم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، هيلث بوينت، مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، أمانة للرعاية الصحية، المختبر المرجعي الوطني، مركز العاصمة للفحص الصحي، مركز أبوظبي للتطبيب عن بعد، مستشفى دانة الإمارات، مركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء، مركز هيلث بلاس لصحة الأسرة، هيلث بلاس للإخصاب، مركز هيلث بلاس لصحة المرأة، ومستشفى مورفيلدز للعيون في أبوظبي. وتماشياً مع رؤيتها الرامية للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في المنطقة، تمثل مبادلة للرعاية الصحية معياراً جديداً للتميز في القطاع الصحي في دولة الإمارات والمنطقة من خلال مرافقها المتطورة وكوادرها عالمية المستوى التي تحرص على تقديم تجربة استثنائية، وإعطاء الأولوية للمرضى. ويعد الابتكار والأبحاث والبرامج التعليمية والتدريبية من الركائز الأساسية التي تقوم عليها مبادلة للرعاية الصحية في سعيها لتطوير قطاع صحي مستدام، يتماشى مع رؤية أبوظبي والمنطقة.

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يمكنكم متابعة مبادلة للرعاية الصحية عبر @mubadalahealth على تويتر وإنستاجرام وفيس بوك ولينكدإن.

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