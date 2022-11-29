لمشاهد البث المباشر لإطلاق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر - www.mbrsc.ae/lunar/

دبي، الإمارات العربية المتحدة: دعا مركز محمد بن راشد للفضاء الجمهور لمتابعة الحدث التاريخي الذي طال انتظاره، لحظة إطلاق المستكشف راشد نحو سطح القمر، من منازلهم خلال بث مباشر على الموقع الإلكتروني للمركز، حيث سينطلق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر من كيب كانافيرال الفضائية، ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة، غداً 30 نوفمبر.

وسيهبط المستكشف راشد، في إبريل 2023، أي بعد رحلة مدتها أربعة أشهر، على سطح القمر في فوهة أطلس، الواقعة على الحافة الخارجية الجنوبية الشرقية لمنطقة ماري فريغوريس أو ما يعرف بـ"بحر البرد"، والتي تم اختيارها بناءً على معايير مدة إضاءة الشمس المستمرة ورؤية الاتصالات من الأرض.

شاهدوا مرحلة الإطلاق وشاركونا حماسكم

يمكن للجمهور الاطلاع على مستجدات مشروع الإمارات لاستكشاف القمر المتاحة عبر قناة اليوتيوب والموقع الالكتروني لمركز محمد بن راشد للفضاء، والتي ستتضمن بثاً مباشراً لمرحلة إطلاق المستكشف راشد، في تمام الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. اضغط هنا www.mbrsc.ae/lunar/

تابعوا مراحل المهمة ومستجداتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشاركونا لحظات أجواء متابعتكم لهذا الحدث الاستثنائي على كل من: تويتر، انستغرام، وفيس بوك عبر الحسابات التالية:

تويتر: @MBRSpaceCentre

فيسبوك: @MBRSpaceCentre

الإنستغرام: @mbrspacecentre

يوتيوب: MBRSpaceCentre@

لمزيد من المعلومات، زوروا الموقع الالكتروني: -https://www.mbrsc.ae/service/emiratesmission/-lunar

#بياناتحكومية

- انتهى -

للتواصل مع فريق التنسيق الإعلامي: mbrsc@quillmena.com