الدوحة – قطر: استقبل مركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – الدفعة الثالثة من المشاركين في برنامج "الماجستير التنفيذي في القيادة" بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، بالتعاون مع مركز قطر للقيادات. جاءت هذه الزيارة ضمن تجربة تعليمية متكاملة تهدف إلى تعريف القادة القطريين الواعدين بآليات عمل المنظومة المالية في دولة قطر.

وتخللت الزيارة جلسات تفاعلية مع كبار موظفي المركز، هدفت إلى تعزيز معرفة المشاركين بمهمة مركز قطر للمال، والخدمات التي يقدمها، والدور الاستراتيجي الذي يلعبه في مجال قطاع الخدمات المالية ومجال الأعمال في الدولة. كما تعرّف المشاركون خلال الزيارة على القطاعات الرئيسية التي يركز عليها المركز بما في ذلك الخدمات المالية والمهني، والتمويل الإسلامي، والتكنولوجيا المالية.

اشتمل برنامج الزيارة أيضاً على عروضٍ مرئية قدمها خبراء من مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، بالإضافة إلى جولات تعريفية تعرف خلالها المشاركون على "دائرة التكنولوجيا المالية"، وهي المساحة المخصصة لشركات التكنولوجيا المالية في المركز، ومكتب خدمات الهجرة التابع لوزارة الداخلية في المركز، إلى جانب زيارة لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، حيث تعرف المشاركون على المؤسسات التي تتولى تطوير البيئة المالية والتنظيمية في الدولة.

وتعليقاً على أهمية هذه الزيارة، قال السيد/ حامد علي السعدي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية في مركز قطر للمال: "نحن فخورون بالتعرّف على الجيل القادم من القادة القطريين ومسرورون بمنح هذه الفرصة لتعريف المشاركين في برنامج الماجستير التنفيذي على الدور المحوري الذي يؤديه مركز قطر للمال في المنظومة التجارية والمالية في قطر. ويأتي هذا في إطار إيماننا بأهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية وبيئة الأعمال، وتؤكد هذه الزيارة التزامنا المتواصل برعاية المواهب الوطنية ودعم ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030".

من جانبه، قال الدكتور ياسر فضل، الأستاذ المشارك في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر: "كجزء من التزامنا بالتدريب الميداني وربط المعرفة الأكاديمية بالخبرة العملية، سُررنا بزيارتنا لمركز قطر للمال التي نُظمت خلال أسبوع الجولات الميدانية لطلاب برنامج الماجستير التنفيذي في القيادة. قدمت هذه الزيارة فرصة قيّمة لطلابنا مكنتهم من الاجتماع بقادة الأعمال في قطر، وأكسبتهم فهماً متعمقاً حول الاستراتيجيات المؤسسية وعرّفتهم على التحديات في الحياة العملية. تعد مثل هذه التجارب ضرورية لتزويد قادتنا الشباب بالمهارات الأساسية والمعرفة العميقة اللازمة لممارسة قيادة فعّالة في ظل المشهد الاقتصادي المتغيّر في قطر."

يعكس هذا التعاون التزام مركز قطر للمال بتبادل المعارف وتنمية المواهب، بما يتماشى مع رسالته في دعم بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. فمن خلال استضافة طلاب مركز قطر للقيادات، بهدف إعداد كوادر قطرية تمتلك مهارات عالية تؤهلها لتولي مناصب قيادية في المستقبل، يساهم المركز في تعزيز الصلة بين تطوير القيادات الوطنية والابتكار الاقتصادي.

نبذة عن مركز قطر للمال

تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

للمزيد من المعلومات عن الأنشطة المسموح بها ومزايا مزاولة الأعمال تحت مظلة مركز قطر للمال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.qfc.qa

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